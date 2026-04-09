【ウルトラマンシリーズ60周年】×『CARAMEL MEISTER』のコラボレーション。東京駅発の大人気スイーツがオリジナルパッケージで登場！

株式会社オオモリ

2026年7月に60周年を迎える国民的ヒーロー「ウルトラマン」。その記念企画として開催される「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」にあわせ、東京駅発の人気スイーツブランド『CARAMEL MEISTER（キャラメルマイスター）』とのコラボレーション商品を発売いたします。

本商品は、東京みやげセンター売上No.1を誇る大人気スイーツ『CARAMEL MEISTER』を、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した特別デザインのパッケージでお届けする限定企画。さらに、本商品でしか手に入らないオリジナルカード（全4種・うち1種シークレット）を封入し、コレクション性も楽しめる特別な一品です。

2026年4月18日（土）より、ひらかたパーク（大阪府枚方市）で開催される記念展を皮切りに、今後全国各地で開催予定の同展会場にて順次販売予定。また、東京駅の東京みやげセンター（八重洲地下中央口改札外）でも販売いたします。

◆商品概要◆

キャラメルマイスター

ウルトラマン60周年記念パッケージ

・内容量：8個入

・価格：1,480円（税込）

・付属：オリジナルカード1枚

（全4種/ランダム封入）

東京みやげセンター売上No.1ブランド『CARAMEL MEISTER』の定番商品「キャラメルマイスターオリジナル」を、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した特別デザインのパッケージでお届けするコラボレーション商品です。

60周年記念ロゴと「CARAMEL MEISTER」のロゴを金の箔押しであしらい、黒を基調としたクールなデザインに仕上げました。ビジネスシーンでの手土産にも適した落ち着きのある佇まいの中に、ウルトラマンのシルエットをさりげなく取り入れた、大人も楽しめる仕様です。

本商品には、ウルトラマンシリーズの印象的なシーンを再現したオリジナルカード（全4種）をランダムで1枚封入。

幼いころウルトラマンに夢中になった世代にとって、あの頃の記憶や胸の高鳴りを呼び起こすとともに、あらためて作品の魅力に触れるきっかけとなるデザインです。

ウルトラマンはこれからも、そばにいる――。60周年のコンセプト「with U」とともに、手に取るたびにその存在を感じられる特別なアイテムとして展開します。

◆オリジナルカードは全4種◆

どの名シーンに出会えるかは、

開けてからのお楽しみ。

思わず集めたくなるコレクション性も魅力です。

さらに、全4種のうち1種はデザイン非公開のシークレットカード。どれが出るかは開封してからのお楽しみで、思わず集めたくなるコレクション性も魅力です。

◆販売情報◆

【販売会場】

・ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展（第1会場：ひらかたパーク）

・東京みやげセンター

【販売期間】

・ひらかたパーク：2026年4月18日（土）～6月28日（日）

・東京みやげセンター：2026年4月18日（土）～

※今後、全国複数会場での開催および販売を予定

◆ブランド紹介◆

東京駅発の人気スイーツブランド『CARAMEL MEISTER』は、キャラメルの甘さとほろ苦さを最大限に引き出したサンドクッキー。融点の異なるチョコレートでとろりとした黄金色のキャラメルソースを包み、こだわりの厚みで焼き上げたクッキーでサンドしています。

東京駅一番街にある東京みやげセンターにて、3年連続売上No.1の人気を誇るブランドです。

キャラメルマイスター オリジナル

・5個入 810円

・10個入 1,620円

・18個入 2,916円

※2026年4月時点の価格です。

◆東京みやげセンター◆

東京みやげセンターは、

すべてのお客様へ、満足と感動をお届けします。

オリジナルブランド「CARAMEL MEISTAR」をはじめ、ここでしか買えない限定商品や、間違いない定番の東京土産など、幅広く取り揃えております。

スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。

【ショップ名】

東京みやげセンター

【所在地】

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街地下1階

JR東京駅 八重洲地下中央改札口出てすぐ左

【URL】

https://kk-omori.com/store/detail/000023/

【公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_miyage_center/

X：https://x.com/tokyo_miyage_

◆会社情報

【社名】

株式会社オオモリ

【設立】

1958年11月25日

【代表取締役】

大森正揮

【所在地】

〒212-0011

神奈川県川崎市幸区幸町1-749-2

【電話番号】

044-540-3311

【URL】

https://kk-omori.com/