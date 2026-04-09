クリーニング店が″第２のクローゼット″のリアル窓口に -- サマリー、衣類保管サービス「どこクロ」を144店舗で展開開始

クリーニング店舗の役割が変わり始めています。 「洗って返す」場所から、「預けて取り出す」場所へ--。

株式会社サマリー

株式会社サマリー（本社：東京都千代田区、代表取締役：日下部康介）は、衣替えシーズンを前に、クリーニング店舗を起点とした衣類保管サービス「どこでもクローゼット」（略称：どこクロ）の展開を開始しました。ホワイト急便およびポニークリーニングと協業し、2026年4月時点で東京・神奈川・千葉・栃木の計144店舗で展開しています。

衣替えのたびにクローゼットの整理に悩んでいた方も、いつものクリーニング店に衣類を預けるだけ。預けた衣類は温度・湿度が管理された専用施設で保管され、スマートフォン上で一覧管理できます。「どこでもクローゼット」は、生活圏内の身近な場所に"第2のクローゼット"を持つ体験を届けるサービスです。

クリーニングの有無にかかわらず、衣類は1着から預け入れ可能です。預けた衣類は会員サイト上で写真付きで確認でき、取り出し依頼までスマートフォンで完結。「何を預けたか分からなくなる」といった不安を解消し、大量の衣類の把握や入れ替えの手間を軽減します。

必要な衣類は1着から取り出し依頼ができ、受け取り方法は店頭受け取り（無料）と自宅配送から選択可能。利用者の生活動線やライフスタイルに応じた柔軟な衣類管理を実現し、ご自宅のクローゼットが拡張されたような体験を届けます。

■ 「どこでもクローゼット」開発の背景

衣類のカジュアル化や高機能素材（イージーケア衣類）の普及などを背景に、クリーニング店舗を取り巻く市場環境は大きく変化しています。一方で、都市部を中心に収納スペース不足は深刻化しており、季節ごとの衣替えや衣類の保管・管理にかかる手間は、生活者にとって大きな負担となっている状況です。



この2つの変化が交差する場所にあるのが、日常の生活動線に根ざしたクリーニング店舗です。店舗が持つ「生活者との日常的な接点」としての価値を衣類保管という新しい体験に活かすことで、店舗側には新たな価値提供の機会が、生活者にはより身近な収納体験が生まれる。「どこでもクローゼット」は、この可能性を形にしたサービスです。

開発したサマリーは、宅配収納サービス「サマリーポケット」を展開し、2025年にサービス開始10周年を迎え、累計利用者数は13万人以上にのぼり、多くのお客様にご利用いただいています。オンライン完結・宅配でのモノの出し入れを前提とした「サマリーポケット」に対し、「どこでもクローゼット」はクリーニング店舗を起点に1着単位で出し入れできる点が特長です。



2025年春よりホワイト急便の20店舗で実証実験を開始し、店舗を起点とした衣類保管体験への手応えを確認しました。そこで得られた知見をもとにサービスを磨き込み、提携先をポニークリーニングにも拡大して、今回144店舗での展開に至っています。現在は、特に都市部のマンション密集エリアを中心に、生活動線に組み込まれる密度での配置を推進しており、生活圏内、徒歩圏内で宅配収納の入口に触れられる環境づくりを進めています。

■ 「どこでもクローゼット（どこクロ）」サービス概要

クリーニング店に持っていくだけ。あとはスマホで管理して、必要なときに1着から取り出せる--「どこでもクローゼット」は、いつものクリーニング店を窓口にした衣類保管サービスです。

衣類を中心に、布団などの大型アイテムにも対応。クリーニングをしない「保管のみ」でも利用でき、保管期間に期限はありません。

2026年4月時点で、東京・神奈川・千葉・栃木の144店舗で展開中。今後、提携店舗での運用実績を踏まえつつ、更なる提携先・提供エリアの拡大をめざしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4344/table/157_1_5bb5996e74e4b7a8c6b02c22d4d53be2.jpg?v=202604091151 ]

主な特徴- 街のクリーニング店で、手軽に預け入れ提携店舗でクリーニングの有無にかかわらず1着から預け入れ可能です。- 預けた衣類を写真でいつでも確認（専用アプリデモ画面(https://dokoclo.sumally.com/dow/demo?_gl=1*obs915*_gcl_au*MzIwMDUyOTM4LjE3NjgyODg2MjI.*_ga*NzAzNDc0MTMuMTc2NTQ0OTU4OQ..*_ga_SK7TYHS077*czE3NzE5MDA3ODUkbzMkZzEkdDE3NzE5MDEzOTUkajI2JGwwJGgw)）専用アプリから写真で一覧でき、「何を預けたか分からない」という不安を解消。取り出し依頼もスマートフォンで完結します。- 安心の保管環境保管に適した湿度・温度を24時間365日、専用の保管センターで管理します。- 取り出し方法を選べる柔軟性店頭受け取り、または自宅配送を選択でき、必要なときに必要な分だけ取り出せます。- 保管中にクリーニングも依頼可能預け入れ時だけでなく、保管中にクリーニングを申し込めます。次のシーズンには清潔な状態で取り出せます。※クリーニング料金はご利用店舗ごとに異なります。ご利用の流れ- アカウント作成：電話番号を入力し、SMS認証で登録完了- 店舗で預け入れ：預ける衣類を持参し、店頭で会員証画面を提示- 取り出し依頼：スマートフォンから取り出したい衣類を選び、受け取り方法を選択（店頭受取／宅配配送）

※預け入れた衣類の確認・お受け取りにはお名前、ご住所、お支払い情報（クレジットカード）の登録が必要です。

「どこでもクローゼット」公式サイト :https://dokoclo.com/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_dokoclo

株式会社サマリー 代表取締役 日下部康介 コメント

現代の都市生活において、「モノはすべてご自宅に収めなければならない」という常識は、生活空間を圧迫する大きな課題となっています。当社は＜テクノロジーで「所有」のあり方をアップデートする＞というミッションのもと、この課題を根本から解決する新しい保管の形を模索してまいりました。

目指したのは、「自宅のクローゼットを開けしめする感覚で、家の外に服を預ける」という新しい日常の実現です。段ボール箱を用意して詰める手間も、ご自宅で集荷を待つ時間もいりません。「どこでもクローゼット」は、出勤や買い物のついでに、いつものクリーニング店で気軽に服を出し入れできるサービスです。



私たちが提供したい価値は、「衣類を預かること」そのものではなく、物理的な収納スペースの制約から生活者を解放し、より身軽で快適な暮らしをお届けすることです。2025年春からの実証実験で得た確かな手応えをもとに、今後も提携パートナーの皆様と連携を深め、誰もがお洋服を大切にしながら身軽に暮らせる社会を創り上げてまいります。

協業パートナーからのコメント

ホワイト急便 広報部・馬場将晴

当社は2025年春より、サマリー社と共同で「どこでもクローゼット」の実証実験に取り組んでまいりました。クリーニング店舗を「洗う場所」としてだけでなく、お客様の衣類をお預かりし管理する「暮らしの拠点」として活用できる可能性に、大きな手応えを感じています。

サマリー社のデジタル管理技術と当社の店舗ネットワークを掛け合わせることで、クリーニング業界のDXを推進し、店舗の役割そのものを進化させる取り組みだと捉えています。全国約4,000店舗のネットワークを活かし、より多くのお客様に新しい衣類管理の体験をお届けできるよう、連携をさらに深めてまいります。

ポニークリーニング 営業部長・山下太郎

首都圏を中心に約800店舗を展開する当社にとって、お客様の生活に寄り添ったサービスを提供することは、常に大切なテーマです。「どこでもクローゼット」は、クリーニング後の衣類を次の着用シーズンまでお預かりできる新しいサービスとして、店舗の役割や価値をさらに広げる取り組みだと考えています。

また、デジタル技術を活用した衣類を安心して預けられる仕組みを導入することで、お客様への利便性向上だけでなく、当社のDX推進にもつながると期待しています。サマリー社との協業を通じて、お客様に「あっキレイ あっうれしい」と喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

【提携企業概要】

会社名 ： 中園ホールディングス株式会社

代表者 ： 中園 博也

本社所在地： 熊本県熊本市東区上南部2丁目1番100号

会社名 ： 穂高株式会社

代表者 ： 松岡 永高

本社所在地： 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目3番11号

■ 事業提携にご興味のある企業様へ

サマリーポケットでは、さまざまな企業様との取引・事業提携に積極的に取り組んでいます。事業提携にご興味のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://pocket.sumally.com/business

■ 株式会社サマリーの採用情報

サマリーでは、ミッション・バリューに共感しプロダクトを通して世の中に洗練された体験を届けたい方を募集しています！詳しくは採用情報ページをご参照ください。

https://careers.sumally.co.jp/

■ 株式会社サマリー 会社概要

- 事業内容：サマリーポケット事業の運営- 運営 ・設立：2010年4月1日- 主要株主：経営陣・三菱地所・住友商事・寺田倉庫・三菱倉庫 他- URL：https://sumally.co.jp/- 提供サービス：サマリーポケット- ウェブ版：https://pocket.sumally.com/- iOSアプリ版：https://apps.apple.com/jp/app/id1026885096- Androidアプリ版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumally.android.pocket