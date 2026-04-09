「“香りを整える時間”を日常に。」京都発ブランドが、インテリアとしても美しいミニマル香立てを発売

イサミプロ

【会社概要】

京都発の輸入販売は、イサミ企画は、

香りと空間を美しく整えるインテリア香立てをAmazonにて販売開始いたしました。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQCHQ5VS?th=1

■ 忙しい日々の中で、“整う時間”を持てていますか？

現代の生活は、情報やストレスに溢れています。

そんな中で「何もしない時間」「自分に戻る時間」を持つことは、

簡単なようで難しいものです。

私たちは、

“香りを通じて、日常に静かな時間を取り戻す”

というコンセプトのもと、この商品を開発しました。

■ インテリアとして成立する香立て

従来の香立ては「実用品」としての側面が強く、

部屋に置くと生活感が出てしまうという課題がありました。

本製品は、

置くだけで空間に馴染むミニマルデザインを追求。

くすみカラー（グレージュ）を採用 無駄を削ぎ落としたフォルム 北欧・ナチュラル・韓国インテリアにも調和

「使うため」だけでなく、

**“置いておきたくなる香立て”**を目指しました。

ピンクオリーブグレイグリーン

■ 日常の中に、香りのルーティンを就寝前のリラックスタイム 朝の気持ちの切り替え 在宅ワークの集中スイッチ

火をつけるという小さな行為が、

空間と気持ちを切り替えるきっかけになります。

■ パッケージにもこだわり

本製品は、

ギフトとしても選ばれるようパッケージデザインにもこだわりました。

縦長の洗練されたフォルム 上品なくすみカラー シンプルで高級感のある印象

自分へのご褒美としてはもちろん、

大切な人への贈り物にも最適です。

■ 商品概要

商品名：ミニマル香立て

サイズ：約〇〇cm

カラー：グレージュ

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQCHQ5VS?th=1

販売ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQCHQ5VS?th=1

■ ブランドについて

私たちは、

「日常を少しだけ心地よくするプロダクト」をテーマに、

機能性と美しさを両立した商品開発を行っています。

■ 今後の展開

今後は、香りのラインナップや関連アイテムの展開も予定しています。