「“香りを整える時間”を日常に。」京都発ブランドが、インテリアとしても美しいミニマル香立てを発売
イサミプロ
京都発の輸入販売は、イサミ企画は、
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQCHQ5VS?th=1
現代の生活は、情報やストレスに溢れています。
私たちは、
■ インテリアとして成立する香立て
従来の香立ては「実用品」としての側面が強く、
本製品は、
「使うため」だけでなく、
ピンク
オリーブ
グレイグリーン
■ 日常の中に、香りのルーティンを
就寝前のリラックスタイム 朝の気持ちの切り替え 在宅ワークの集中スイッチ
火をつけるという小さな行為が、
本製品は、
自分へのご褒美としてはもちろん、
商品名：ミニマル香立て
販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQCHQ5VS?th=1
私たちは、
【会社概要】
京都発の輸入販売は、イサミ企画は、
香りと空間を美しく整えるインテリア香立てをAmazonにて販売開始いたしました。
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQCHQ5VS?th=1
■ 忙しい日々の中で、“整う時間”を持てていますか？
現代の生活は、情報やストレスに溢れています。
そんな中で「何もしない時間」「自分に戻る時間」を持つことは、
簡単なようで難しいものです。
私たちは、
“香りを通じて、日常に静かな時間を取り戻す”
というコンセプトのもと、この商品を開発しました。
■ インテリアとして成立する香立て
従来の香立ては「実用品」としての側面が強く、
部屋に置くと生活感が出てしまうという課題がありました。
本製品は、
置くだけで空間に馴染むミニマルデザインを追求。
くすみカラー（グレージュ）を採用 無駄を削ぎ落としたフォルム 北欧・ナチュラル・韓国インテリアにも調和
「使うため」だけでなく、
**“置いておきたくなる香立て”**を目指しました。
ピンク
オリーブ
グレイグリーン
■ 日常の中に、香りのルーティンを
就寝前のリラックスタイム 朝の気持ちの切り替え 在宅ワークの集中スイッチ
火をつけるという小さな行為が、
空間と気持ちを切り替えるきっかけになります。
■ パッケージにもこだわり
本製品は、
ギフトとしても選ばれるようパッケージデザインにもこだわりました。
縦長の洗練されたフォルム 上品なくすみカラー シンプルで高級感のある印象
自分へのご褒美としてはもちろん、
大切な人への贈り物にも最適です。
■ 商品概要
商品名：ミニマル香立て
サイズ：約〇〇cm
カラー：グレージュ
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQCHQ5VS?th=1
販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQCHQ5VS?th=1
■ ブランドについて
私たちは、
「日常を少しだけ心地よくするプロダクト」をテーマに、
機能性と美しさを両立した商品開発を行っています。
■ 今後の展開
今後は、香りのラインナップや関連アイテムの展開も予定しています。