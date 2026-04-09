「梅雨前の髪準備」サロン発ヘアケアブランド「髪にドラマを。」が有楽町マルイで「つるりんちょ。」ポップアップストアを開催

株式会社髪にドラマを

髪の質感にこだわる美容室発のヘアケアメーカー「髪にドラマを。」（本社：大阪府大阪市、代表取締役：川畑賢太）は、2026年4月10日（金）から4月23日（木）までの14日間、有楽町マルイにて、ポップアップストアを開催いたします。

■ 開催の背景

湿気や雨の多い季節は、髪の広がりやうねり、まとまりにくさといった悩みが増える時期です。本イベントは、これからの季節特有の課題に対し、雨の日も髪が好きになるためのヒントを提案することを目的としています。

会場では、美容師によるパーソナルヘアケア診断や、サシェ配布・体験機会の提供を通じて、一人ひとりの髪質に応じたケア方法を提案します。梅雨を迎える前のタイミングにおいて、髪と向き合う習慣づくりを後押しし、日常の快適性や生活の質（QOL）の向上につなげてまいります。髪をもっと好きになる、毎日を少し楽しくする、そんなヘアケアとの出会いをお届けします。

特設サイト

https://event.kmdr.app/yurakucho-marui

■ イベント内容

1. LINE登録特典「無料サシェプレゼント」

会場でLINE公式アカウントにご登録いただいた方へ、ヘアケアガイドつき「つるりんちょ。」サシェを無料配布いたします。雨シーズンのヘアケアガイドブックも同封。プロの美髪のヒントと感動のつるりんちょ。体験をお持ち帰りください。

※1日の配布数に上限がございます。なくなり次第終了。

2. パーソナルヘアケア診断（完全予約制）

美容師による一対一のヘアケアコンサルティングを実施。1枠15分、お客様の髪の状態を丁寧に診断し、最適なケア方法と製品をご提案します。男性のご参加も歓迎です。

・会員先行予約：3月28日（土）20:00～

・一般予約・キャンセル枠：4月1日（水）20:00～

・当日参加：空き枠がある場合のみ

3. ポップアップ限定トライアルセット

「つるりんちょ。」「いるかのせなか。」の人気アイテムを、本イベントでしか手に入らない限定セットとしてご用意。「興味はあるけれど、まずは試してみたい」という方に最適なエントリー商品です。

4.「つるりんちょ。」ガチャ

豪華景品で毎回大人気の「つるりんちょ。」ガチャがマルイにも登場！ 会期の前半と後半で景品が変わるスペシャル企画でお届けします。 他にも、非売品のあのスタイリング剤や新発売のあのシャンプーも！前半も後半もお楽しみください。

5.「つるりんちょ。」ご購入特典 ― サロン限定トリートメント「つるりんちょ。０」プレゼント

会場にて「つるりんちょ。」シリーズをお買い上げいただいたお客様に、通常はサロンでのみお取り扱いの質感トリートメント「つるりんちょ。０（ZERO）」をプレゼントいたします。ケイ素と多糖類を組み合わせた独自処方。「つるりんちょ。シャンプー」と一緒にお使いいただくことで、さらにワンランク上の質感を体験できるトリートメントです。サロン専売品を実際にお試しいただける、ポップアップならではの特典です。

■ イベント出品商品

つるりんちょ。シリーズ

シャンプー（400ml / 80ml / 1000ml）、トリートメント（380g / 80g / 1000g）、トリートメント SARARITO（380g / 1000g）、ブースターシャンプー renewal（300ml / 80ml）

いるかのせなか。シリーズ

オイル（80ml）、CMCミルク（140g）、泡フォーム（200ml）、ミスト（150ml）

スペシャル

ポップアップ限定トライアルセット「髪にドラマを。TRIAL SET」

※会場にはテスターおよびドライヤーを完備しております。実際の使用感をお確かめいただけます。

■ 開催概要

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168683/table/9_1_d5fba4c741cbdd4aec7f1ce4f93f8513.jpg?v=202604091151 ]

株式会社髪にドラマをは、縮毛矯正などの美髪メニューに特化した薬剤・ホームケアを開発・販売するヘアケアメーカーです。もともとは、美髪メニューの技術を美容師に伝えるセミナー活動から始まりました。モノではなくコトを大切にする美容メーカーとして、美容師・美容業界の価値向上を目指し、お客様も美容師もハッピーになれる未来を描きながら、「つるりんちょ。」をはじめとするサロン発ヘアケアブランドを展開。サロン現場の声を活かした製品づくりを通じて、髪質や悩みに合わせた最適なケアを届けています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社髪にドラマを（髪にドラマを。）

所在地：大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-6-1

広報担当：下田

E-mail：co@kaminidoramawo.jp

コーポレートサイト：https://kaminidoramawo.jp