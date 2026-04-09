イタリアブランド《BRIGLIA 1949》×《FILIPPO DE LAURENTIIS》国内初の複合コーナーが阪急メンズ大阪に誕生

株式会社豊田貿易

株式会社豊田貿易（本社：東京都）は、イタリア・ナポリ発のパンツブランド《BRIGLIA 1949（ブリリア 1949）》と、イタリア・ペスカーラ発のニットブランド《FILIPPO DE LAURENTIIS（フィリッポ デ ローレンティス）》の2ブランドを組み合わせた国内初の複合コーナーを阪急メンズ大阪 4階にて、2026年4月15日（水）にオープンいたします。

本コーナーは、パンツとニットというメンズスタイルの核となるカテゴリーにフォーカスし、イタリア製ならではの上質な素材と仕立て、タイムレスなデザインを提案する売場です。最新コレクションを中心に、国内随一のラインナップを展開いたします。

《BRIGLIA 1949》は、美しいシルエットと快適な履き心地を両立したパンツブランドです。イタリアらしいエレガンスをベースに、現代のライフスタイルに寄り添う機能性とデザイン性を兼ね備えたコレクションを展開。近年ではパンツを軸に、セットアップで着用できるジャケットやアウターなども提案し、ブランド独自の世界観を広げています。

コットンパンツ BG07 33,000円（税込）ウールイージーパンツ ウィンブルドン 47,300円（税込）

一方、《FILIPPO DE LAURENTIIS》は、イタリアの高いニット技術を背景に誕生したブランドです。過度な装飾に頼らないミニマルで洗練されたデザインと、上質な素材、確かな編み技術によって生まれるタイムレスなニットウェアが特徴。日常の装いをさりげなく格上げするスタイルを提案しています。

ニットブルゾン 53,900円（税込）ニットTシャツ 28,600円（税込）

本コーナーでは、両ブランドの世界観を体感いただける空間の中で、パンツとニットを中心とした幅広いスタイリングを提案いたします。ブリリアのデザイン性の高いパンツやセットアップ、フィリッポ デ ローレンティスの上質なニットを組み合わせることで、シーズンを問わず活躍するイタリアンスタイルをお楽しみください。





【オープン概要】

店舗名：ブリリア 1949 / フィリッポ デ ローレンティス

オープン：2026年4月15日（水）

場所：阪急メンズ大阪 4階

展開ブランド：ブリリア 1949 / フィリッポ デ ローレンティス

【本件に関するお問い合わせ】

トヨダトレーディング プレスルーム

TEL：03-5350-5567