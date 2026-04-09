伊勢志摩の海に“南国の魚”が舞う。気候変動がもたらした新たな観光スポット。LUXUNA伊勢志摩のグラスボート体験。

o.p.a.株式会社船の中から海を覗くグラスボート

三重県・志摩市のグランピング施設「LUXUNA（ラグナ）伊勢志摩」は、2026年5月1日より、船底一面がガラス張りになった「グラスボート」の運航を開始いたします。近年、気候変動による海水温上昇の影響で、伊勢志摩の海にはかつて見られなかった南国の魚たちが姿を現しています。この“変化する海”を、水に濡れることなく至近距離で観察できる、新たな環境適応型の観光スポットとして提案いたします。

伊勢志摩の海が「亜熱帯化」している現実を、観光の力に変える

グラスボート伊勢志摩

伊勢志摩の象徴である英虞湾（あごわん）では、近年の海水温上昇により、死滅回遊魚と呼ばれるカラフルな熱帯魚が通年で見られるようになるなど、生態系が劇的に変化しています。

私たちは、この環境の変化をただ憂慮するだけでなく、地球の今を知る「生きた教科書」として捉え直しました。カヤックやテントサウナで自然との一体感を提供してきたLUXUNA伊勢志摩が、次に挑むのは「海中」です。

「伊勢志摩の海の美しさを、もっと身近に、もっと多くの方に伝えたい」。そんな思いから、このプロジェクトは始まりました。これまでダイビングやシュノーケリングでしか見ることができなかった透明度の高い海域や、真珠養殖の風景を、誰もが「着替え不要・手ぶら」で体験できる新しい観光スタイルを提案します。

グラスボート体験の3つの特徴

グラスボート記念撮影(昼間)サンセットグラスボート記念撮影

船底一面がスクリーン。圧倒的な没入感

船底のガラス面積を最大化。座ったまま足元に広がる魚の群れやサンゴ、時には真珠の棚など、伊勢志摩ならではの光景をパノラマで楽しめます。

「着替え不要・最短距離」で南国の世界へ

ダイビングやシュノーケリングのような準備は一切不要。普段着のまま、小さなお子様からご年配の方まで、乗船してすぐに伊勢志摩の海に現れた“南国世界”の冒険へ出発できます。

【環境教育・自由研究にも】 船長による海の生態系ガイド付き。観光だけでなく、お子様の学習体験としても最適なコンテンツです。

コース・料金のご案内

コース内容： グラスボート伊勢志摩発着 ～ 英虞湾内絶景ポイント周遊（約45分）

料金： 大人 2,200円～

予約方法： 公式サイト、アソビュー、じゃらんにて受付中

LUXUNA伊勢志摩ドームテント

今後の展開

【LUXUNA（ラグナ）伊勢志摩 施設特徴】

ロケーション： 伊勢志摩国立公園内、英虞湾に面した絶好のリゾート立地。

多彩なアクティビティ： シーカヤック、SUP、そして新導入の「グラスボート」。

癒やしの体験： 南国の植物に囲まれ、波音と潮風を感じながら“ととのう”、異国情緒あふれる絶景サウナ。

宿泊スタイル： 自然との一体感を味わえるグランピング施設。

日帰り利用： 宿泊者以外もアクティビティのみの利用が可能。

ただ泊まるだけではなく、伊勢志摩の海と深く関わる体験を。LUXUNA伊勢志摩は、地域最大の体験型リゾートを目指しています。

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施設概要

施設名：LUXUNA伊勢志摩

所在地：〒517-0705三重県志摩市志摩町御座878( Googleマップはこちら )

アクセス： 近鉄「鵜方駅」より車で約25分（和具裏漁港より無料送迎あり・要予約制）

URL：https://luxuna2021.com/

Instagram：https://www.instagram.com/luxuna.iseshima

お問い合わせ：info@luxuna2021.com