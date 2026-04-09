調剤薬局向け処方箋入力支援AI-OCRサービス「薬師丸賢太」、電子処方箋の読み取り対応開始

NeoX株式会社

NeoX株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：何 書勉、以下「NeoX」）の、調剤薬局向け処方箋入力支援AI-OCRサービス「薬師丸賢太」は、ＰＨＣホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、東証プライム：6523）傘下のウィーメックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋秀明、以下「ウィーメックス」）が提供する保険薬局向けシステム「Pharnes」シリーズにおいて、電子処方箋情報の読み取り対応を開始したことをお知らせします。

電子処方箋は、厚生労働省が推進する医療DXの取り組みの一つで、全国医療情報プラットフォームを実現するための重要な施策です。今回の対応により、「薬師丸賢太」が紙の処方箋（電子処方箋に対応した医療機関で発行された紙の処方箋を含む）に記載される引換番号を読み取り、Pharnesを通じて電子処方箋管理サービスから必要な情報を取得できるようになります。

これまで電子処方箋対応の紙処方箋（引換番号付き）を受け付ける際は、Pharnesに付属しているハンディスキャナでQRを読み込む必要がありました。しかし、今回の対応により電子処方箋対応の紙処方箋であっても「薬師丸賢太」でスキャンするだけで、処方情報の取り込みを行うことができ、処方箋受付の運用を統一することが可能になります。

※本機能は、電子処方箋対応の紙の処方箋に引換番号が記載されている場合に対応します。

※本機能は、Pharnes側に「電子処方箋管理ソフト」が必要です。

処方箋1億枚の読み取り実績から見える、薬局の負担を軽減するアプローチ

NeoXの「薬師丸賢太」は、現在までに7,000店舗でご利用いただき、累計1億枚以上の処方箋読み取り実績を重ねてきました。処方箋は様式や記載方法が薬局ごとに異なり、フォーマットの違いや複数枚綴りの処方箋など、読み取りが難しいケースも多く存在します。NeoXは実運用の中でこうしたケースに向き合い、読み取り精度の向上と、入力負荷の軽減につながる改善を継続してきました。

（現場の声をもとに、様々な形式に対応）

また、現場へのヒアリングや運用データの分析を通じて、受付・患者情報・調剤・在庫管理・呼出といった薬局の一連業務を一気通貫で支える「スマート薬局」も展開しています。処方箋入力に加え、薬局業務を点ではなく面で支援する薬局DXソリューションとして、現場の正確性・安全性を支え、業務効率化に貢献します。

NeoXでは、今後も導入現場の声と学習データをもとに、薬局業務の負担軽減に寄与する取り組みを行ってまいります。

【ウィーメックス株式会社について】



ウィーメックス株式会社は、グローバルヘルスケア企業として事業を展開するＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード6523 東証プライム）の日本における事業子会社です。企画・開発から販売までワンストップでサービスを提供する新体制として、2023年4月より新会社として事業を開始しました。また、2025年10月1日にウィーメックス ヘルスケアシステムズ株式会社を吸収合併しました。「メディコム」ブランドのレセプトコンピュータや電子カルテの他に、薬局経営のサポートや特定保健指導の支援、遠隔医療システムなどを提供しています。国内の「医療DX」を推進するヘルスケア IT製品・サービスを通じて、患者さんへの医療サービス向上と医療従事者の業務効率化に取り組んでいます。

https://www.wemex.com/

■所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F

■代表者名 ：代表取締役社長 高橋秀明

【ＰＨＣホールディングス株式会社（ＰＨＣグループ）について】

ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念に掲げるグローバルヘルスケア企業です。傘下にＰＨＣ株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2024年度のグループ連結売上収益は3,616億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。ＰＨＣグループはＰＨＣホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

https://www.phchd.com/jp

【会社概要】

NeoX株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー2F

代表者：代表取締役 何 書勉

事業内容：医療・調剤業界向けAIソリューションの開発・提供

公式サイト：

薬師丸賢太 https://www.yakumaru.ai

スマート薬局 https://yakumaru.ai/aipharmacy



