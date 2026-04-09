【らーめんAFURI】累計50万食突破の人気シリーズに、「鶏白湯」が新登場。4月15日全国販売開始！

AFURI株式会社幻の鶏白湯、ついにおみやげらーめんで登場！

AFURI株式会社（本社：神奈川県厚木市恩名2-1-23、代表取締役：中村比呂人）は、人気のおみやげらーめんシリーズに新フレーバー「鶏白湯らーめん」を追加し、販売を開始いたします。

おみやげらーめんシリーズは、発売から約1年半で累計50万食を突破し、多くのお客様にご支持をいただいております。

本商品は、2026年4月11日よりAFURI全店および公式通販サイトにて先行販売を開始、4月15日より全国販売を開始いたします。

最後まで飽きさせない一杯。

《鶏の旨味を凝縮した一杯》

スープは、コク深いチキンの旨味をベースに、生姜・にんにく・玉ねぎといった香味野菜の自然な甘みを丁寧に引き出し、さらにかつお節の旨味を重ねました。

魚醤や昆布だしを隠し味に加えることで、最後の一口まで飲み干したくなる、奥行きのある味わいに仕上げています。

《付属の柚子辣醤で味わいに変化を》

豆板醤とコチュジャンをベースにした特製の柚子辣醤（ゆずらーじゃん）は、刺激的な辛さの中にしっかりとした旨味を感じられる仕上がり。生姜やにんにくの力強い風味に、柚子皮の爽やかな香りが重なります。

お召し上がりの途中で「柚子辣醤」を加え、味わいの変化をお楽しみください。

AFURI 鶏白湯らーめん 1箱 2食入り【細麺 ×2袋 / スープ ×2袋 / 柚子辣醤 ×2袋】気分に合わせて選べる、4つの味わい。

「AFURIの味を、もっと身近に。」

おみやげらーめんは、自宅でも本格的なAFURIの味わいを楽しめるよう、自社で開発した乾麺タイプのらーめんです。常温で保存ができ、簡単に調理できるため、ギフトやお取り寄せにも最適です。

【商品ラインアップ】

柚子塩らーめん

爽やかな柚子の香りが広がる、鶏と魚介の旨味たっぷりのスープ。さっぱりしながらも奥深い味わいは、まさにAFURIの看板メニュー。お店の味を、自宅で手軽に楽しめます。

柚子醤油らーめん

香り高い柚子の爽やかさと、まろやかでコクのある醤油スープが絶妙に溶け合った一杯。ひと口ごとに旨味が重なり、食べ進めるほどに味わいの奥行きを感じられます。

柚子辣湯麺

豆板醤と赤唐辛子による刺激的な辛味に、AFURIならではの柚子の香りと酸味を加えた、やみつき必至の一杯。

鶏白湯らーめん（NEW!!）

なめらかでクリーミーな鶏白湯スープに、旨味を凝縮。

濃厚で贅沢な、飲み干したくなる一杯です。

〈AFURI全店（国内）および公式通販サイトをはじめ、ドン・キホーテ様、ビックカメラ様、新千歳空港・成田空港・関西国際空港などの主要空港、全国各地の量販店・専門店・土産店など、さまざまな場所でお求めいただけます。〉

販売店舗は今後も順次拡大を予定しております。

お取り扱いをご検討中の企業様におかれましては、ご興味やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ご検討用のサンプルのご用意も可能でございますので、併せてご相談いただけますと幸いです。

【お問い合わせ先】

AFURI株式会社 担当：永井（ナガイ）

TEL：046-280-4513

MAIL：ec@afuri.com

＜AFURIについて＞

神奈川県厚木市に2001年にオープンした「ZUND-BAR」を総本店とし、2003年に「AFURI恵比寿」をオープン。現在では国内に21店舗を展開しています。開店当初より、丹沢山系の東端に位置する大山由来の清らかな水を仕込み水とし、新鮮な丸鶏や香味野菜、魚介を用いた淡麗系スープを特徴としています。「素材のちから」を大切に、「出汁」には何よりもこだわり、合成着色料・保存料・うま味調味料は使用しておりません。安心してお召し上がりいただける、安全で美味しい商品作りを日々徹底しております。

ミニマルで明るく、清潔な店舗づくりを念頭に、東京・恵比寿をはじめ、アメリカ・ポートランド/ロサンゼルス/ニューヨーク、カナダ・バンクーバー/トロント、香港など、世界中の感度の高い都市に展開しております。

＜関連情報＞

AFURI 公式ホームページ ：https://afuri.com(https://afuri.com)

AFURI 公式通販サイト ：https://shop.afuri.com(https://shop.afuri.com)

AFURI 公式インスタグラム ：https://www.instagram.com/afuri_fineramen(https://www.instagram.com/afuri_fineramen)

AFURI 公式X ：https://twitter.com/AFURI_fineramen(https://twitter.com/AFURI_fineramen)