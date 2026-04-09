株式会社yett、法人向けクラウドストレージ「Everidays（エブリデイズ）」の導入事例集を公開

株式会社yett

株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋航太）は、法人向けオンラインクラウドストレージ「Everidays（エブリデイズ）」の導入事例集（PDF）を公開したことをお知らせします。

導入事例集の公開について

クラウドストレージの導入を検討する際、「自社と近い業種や規模での実績があるか」「具体的にどのような課題が解決できるのか」といった情報を求める声を多くいただいてきました。

Everidaysは現在、中小企業から上場企業、官公庁・自治体、教育機関まで約1,000社以上の組織でご利用いただいています。今回公開した導入事例集では、そのなかから業種や規模の異なる複数の組織の事例を取り上げ、導入の背景や選定理由、活用方法をまとめています。

◆導入事例集のダウンロードはこちら https://info.everidays.com/Everidays_casebook

導入事例集の内容

事例集では、建設・医療・士業など業種や規模の異なる複数の組織について、導入前に抱えていたファイル管理上の課題、Everidaysを選定いただいた理由、導入後の活用方法や効果を紹介しています。今後も導入事例は随時追加していく予定です。

こんな方におすすめです

クラウドストレージの導入や見直しを検討されている情報システム担当者の方、社内のファイル共有やセキュリティに課題を感じている方に、検討材料としてご活用いただける内容となっています。

なお、Everidays公式サイトの導入事例ページでは、事例集に未収録のものを含め、より多くの導入事例をご覧いただけます。

◆導入事例ページ：https://everidays.com/case

よくあるご質問

Q. 導入事例集はどこからダウンロードできますか？

A. 以下のURLからPDF形式でダウンロードいただけます。 https://info.everidays.com/Everidays_casebook

Q. 導入事例集の閲覧に費用はかかりますか？

A. 無料でダウンロードいただけます。

Q. 事例集に掲載されている以外の業種でも利用できますか？

A. はい。Everidaysは業種・規模を問わずご利用いただけます。公式サイトの導入事例ページでは、今回の事例集に収録していない業種の事例も順次公開しています。

Q. Everidaysの導入を検討したいのですが、まず何をすればよいですか？

A. 無料トライアル（ビジネスプラン）をご用意しています。また、オンライン説明会も随時開催しておりますので、お気軽にお申込みください。

Everidaysとは

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。 格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。

中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1,000社以上の組織でご利用いただいております。

電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用でき、ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。

◆Everidays公式サイト：https://everidays.com/

会社概要

社名：株式会社 yett

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目4番25号 アクロスキューブ博多駅前4F

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。