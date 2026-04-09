【4月24日(金)14:30】採用は“共感”で決まる時代へ｜TikTokで490万再生、ファンを生む採用広報の実践法を無料オンラインセミナー公開！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、2026年4月24日(金)14:30～TSUTA-WORLDの山岡代表とのコラボで、SNS時代の「採用広報」を徹底解説するオンラインセミナーを開催すると発表した。

2026年4月24日(金)14:30～3ヶ月で490万再生の衝撃。求職者を「ファン」に変えて離職を防ぐ「TikTok採用」の全貌。

【4月24日(金)14:30-15:00】3ヶ月で490万再生の衝撃。求職者を「ファン」に変えて離職を防ぐ「TikTok採用」の全貌。現場のリアルを武器にする新常識（KOBUSHI BEER提供）/ 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表) × 山岡 優樹 （TSUTA-WORLD代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4954030/view

AI時代の採用は“共感”で差がつく--新・採用ブランディング戦略

AIによる採用の効率化が進む一方で、「入社後のミスマッチ」や「早期離職」といった課題は依然として解消されていません。その背景には、求職者が重視する“職場のリアル”や“空気感”が伝わっていないという問題があります。従来の求人媒体や会社説明だけでは、企業の魅力や人の温度感まで伝えきれないのが現状です。本セミナーでは、TikTokなどの動画SNSを活用し、求職者を“応募前からファン化”する採用手法を解説。3ヶ月で490万再生を記録した実例をもとに、コンテンツ設計からKPI分析まで、実務に直結するノウハウを共有します。さらに、明日から実践できる具体的な運用ポイントまで落とし込みます。「採用しても定着しない」「自社に合う人材が来ない」--そんな課題を持つ企業に向けて、共感を軸にした新しい採用戦略の第一歩を提示します。

開催詳細

日時

2026年4月24日(金)14:30～15:00

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4954030/view

スピーカーのご紹介

株式会社TSUTA-WORLD 代表取締役 iU情報経営イノベーション専門職大学 客員教授 山岡 優樹

株式会社TSUTA-WORLD 代表取締役

iU情報経営イノベーション専門職大学 客員教授

山岡 優樹

・凸版グループ トッパン・フォームズ株式会社出身（東証1部）。

同社新人賞を受賞、DTP業界最大手の１社にてデザイナー兼DTPオペレーターとして従事。

国内大手のポータルサイトでデザイナーとして参画。

・国内中大手の語学教室にてWebプロデューサー兼統括マネージャーに就任。

・デザイナーとしてプロジェクト参加数200以上。

・動画制作プロジェクト参加数300以上。

・雑誌の特集ページを監修・執筆・掲載。

・VideoDXに関するセミナー主催。

・株式会社TSUTA-WORLD 代表取締役就任。

・株式会社アジアピクチャーズエンタテインメント 取締役CIO。

・iU情報経営イノベーション専門職大学 客員教授

※ほか 顧問会社複数、各種メディア取材掲載、登壇、デザインコンテスト受賞有

・北海道特化型グルメインフルエンサーを活用したPRサービス「キタバズ」を運営

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/