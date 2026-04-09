着物や帯のアップサイクルブランド＜Relier81＞4月15日(水)より大丸東京店にてPOP UP STORE開催

Relier81

“日本の伝統を新たな形に” をコンセプトにアップサイクルしたシューズを展開する＜Relier81＞

4月15日(水)～4月28日(火)の14日間、大丸東京店にてポップアップストアを開催します。

“日本の伝統を新たな形に”をコンセプトに、着物や帯のアップサイクルに取り組むRelier81が、2026年4月15日(水)より14日間、大丸東京店にてポップアップストアを開催します。

定番となっているシューズに加え、春らしいカラーの2way bagをご用意。

さらに、Relier81に初登場となるストールも展開。ベーシックカラーの生地に、伝統の黒染めシルク着物をさり気なくあしらい、華やかなコーディネートを演出します。シーズンレスで活躍し、ボタン付きで多彩なアレンジが可能。ユニセックス仕様で、ご自身用にはもちろんギフトにも最適です。

アパレルラインでは、顔まわりを華やかに彩るフリルブラウスと、ウエストに着物を大胆にあしらったAラインロングスカートが新登場。動くたびに揺れる繊細なディテールと、上品な光沢感が印象的で、セットアップとしても美しい佇まいを演出します。

使用する着物や帯によって一点一点異なる表情を持つ、世界にひとつだけのアイテムが揃います。ぜひこの機会に、あなただけの特別な一着との出会いをお楽しみください。

＜ポップアップストア概要＞

【大丸東京店 4階 イベントスペース】

会期：2026年4月15日(水)～2026年4月28日(火)

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1

営業時間：10:00～20:00

- アイテム詳細

「square sandals 3.5」

定価 43,780円(税込)

Relier81の定番である洗練されたスクエアデザインはそのままに、より多くの方にフィットするバランスに。スタイリッシュなフォルムは足元を美しく見せながら、安定感のある履き心地。シーンを選ばない万能な一足。

「square band sandals 3.5」

定価 49,280円(税込)

Relier81の洗練されたスクエアデザインはそのままに、新たにバンドを加えることでホールド感と安定感を高めました。

足をやさしく包み込む設計により、歩行時のフィット感が向上。スタイリッシュな佇まいと安心感のある履き心地を両立しています。ヒールは控えめに設計し、日常の装いにも取り入れやすいバランスに仕上げました。

「square band sandals 6.0」

定価 49,280円(税込)

ホールド感を高めたバンドデザインはそのままに、ヒールをやや高く設計することで、よりエレガントで上品な佇まいへと昇華させました。

こだわったヒールラインが、自然なスタイルアップを演出。安定感のある設計により、洗練された印象と安心感のある履き心地を両立しています。

帯の立体的で色鮮やかな織りが、装いに奥行きと気品を添えるアクセントに。

「low sneaker」

定価 43,780円(税込)

すっきりとしたシャープなトゥに、紐付きのミニマルなデザイン。シンプルなデザインに帯の生地がアクセントになる一足です。

カジュアルなボトムスにはもちろん、スカートやワンピースにも自然に馴染み、上品さと華やかさを兼ね備えたスタイルを演出。

軽やかな履き心地で、通年で活躍し、一足あると安心できる存在です。

Relier81に初登場となる、新たな定番の一足。

「shoulder bag」

定価 38,500円(税込)

シンプルなデザインながら、開閉部分に帯を大胆かつ豪華にあしらったショルダーバッグ。

バッグを開けるたびに心がおどり、気分を上げてくれます。

見た目だけでなく大容量で、日常使いにも頼れるアイテムです。

「2way bag」

定価 39,600円(税込)

さまざまな持ち方が楽しめるショルダーバッグ。持ち方によってデザインの印象が変わり、ひとつで多彩な表情を演出します。

豊富なカラーバリエーションで、コーディネートのワンポイントにも最適。

気分やスタイルに合わせて楽しめるアイテムです。

「bucket bag」

定価 46,200円(税込)

大容量で収納力に優れたバケツ型バッグ。

コーディネートをすっきりとまとめ、上品なスタイリングを叶えます。

お好みの帯デザインを選んで、自分らしさを表現できる特別なひとつに。

「stole」

定価 31,900円(税込)

何枚持っていても便利なストールが、Relier81に初登場。ベーシックカラーの生地に、伝統の黒染めシルク着物をさり気なくあしらい、華やかなコーディネートを楽しめます。

長く眠っていた伝統の技をまとう、なめらかで軽いシーズンレスの1枚。ボタン付きで着け方次第にさまざまなスタイリングが叶います。

ユニセックスなので、ご自身用にもギフトにも。

「frill blouse」定価 36,300円(税込)

顔まわりを華やかに演出するフリルブラウス。動くたびにふんわり揺れる着物地のフリルが、女性らしく上品な印象を与えます。光沢感のあるサテン地で、華やかなシーンにも対応。

同シリーズのAラインロングスカートとセットアップで、ドレスのような着こなしもおすすめです。

「Aline long skirt」定価 48,400円(税込)

ウエストに着物を大胆にあしらったAラインロングスカート。

まるで着物をまとっているかのような、華やかなコーディネートが楽しめます。

高めのウエスト設定で足長効果もあり、全体 をすっきり見せてくれます。

同シリーズのフリルブラウスと合わせれば、上品で華やかなセットアップスタイルに。

・Relier81について

“Relier” フランス語で結ぶ、 “81” 日本の国番号、“日本と世界と結ぶ” という意味が込められています。日本の伝統や文化、職人の技術を永く大切に残していきたいという信念のもと、2018年 京都を拠点に立ち上げた着物や帯のアップサイクルに取り組むブランドです。

着物を着る機会が少なくなった現代では、使われることなく眠っている美しい着物や帯が溢れています。「カタチ」を変えることでもっと身近に取り入れてもらいたい、商品を通して日本の伝統文化に触れるきっかけになってほしいと考え、現在はレディースシューズをメインにバッグなどのアイテムを展開しています。日本の伝統である着物や帯を使用しているため、すべての商品の製作を日本製にこだわり、職人の手で一つ一つ丁寧にお作りしています。

日本の職人技術を感じていただける商品となっております。

＜イメージ画像＞

- Relier81の取り組み

１.アップサイクル

商品の生地は、使われずに眠っている着物や帯を使用しています。

今あるものを大切に、新たな価値を創造します。

２.生産背景(工程)の公開

生地から一足の靴が出来上がるまでの工程を動画にしRelier81公式ウェブサイトで公開しています。

職人の高齢化により後継者不足に悩む企業が多いという靴産業の現状の中、産業の継続のためにもまずは生産背景に興味を持ってもらいたいと考えています。

また日本のものづくりの技術や素晴らしさを伝えたいと思っています。

３.新たな着物文化の創出

着物を着る機会が少なくなった現代で、身近に取り入れてもらえるようカタチを変えて提案しています。

Relier81のシューズが日本の伝統である着物や帯に触れるきっかけになってほしいという思いが込められています。

４.次世代への継承

当ブランド 代表の田尻は京都の大学や専門学校との産学連携にも取り組んでおり、次世代に伝統文化の素晴らしさを伝える授業や講演なども行っています。

５.挑戦

我々、小田原衛生グループは、家庭ごみから産業廃棄物、し尿、下水道の維持管理など、

生活静脈インフラの維持管理を通じて、持続可能な社会づくりを目指しています。

廃棄物の収集処理・リサイクルの次のステージとして、アップサイクル事業にもチャレンジしています。

＜小田原衛生グループ概要＞

小田原衛生グループ

〒250-0002 神奈川県小田原市寿町1丁目1番12号

https://www.oeg-net.com/

1952年 創業 グループ5社にて構成