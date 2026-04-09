【餃子の王将】ひんやり美味しい！「冷し中華」「辛い ! 冷し中華」 登場
株式会社王将フードサービス
https://prtimes.jp/a/?f=d11353-201-646538463b9164b7232d8ecb3c182be4.pdf
冷し中華・スゴ辛チキンポスター
冷し中華
■「辛い！冷し中華」880円(税込968円)
辛い！冷し中華
■「スゴ辛チキン」630円(税込693円)
スゴ辛チキン
■「冷し中華」パック 一人前入り 180円(税込194円)
冷し中華パック
<プレスリリース>
https://prtimes.jp/a/?f=d11353-201-646538463b9164b7232d8ecb3c182be4.pdf
株式会社王将フードサービス(本社 京都府京都市 代表取締役社長 渡邊直人)は、
2026年4月10日(金)より、期間限定メニューの「冷し中華」「辛い！冷し中華」「スゴ辛チキン」を販売開始いたします。
香ばしい炭火焼焼豚(チャーシュー)やプリプリのエビなど贅沢具材がたっぷり。
北海道産小麦を使用したモチモチの自社製麺をキリッと冷やした、レモンの風味が爽やかに香るワンランク上の冷し中華です。
スパイシーで旨みたっぷりの「スゴ辛チキン」が今年も登場！暑い夏を美味しくのりきる期間限定商品です。
冷し中華・スゴ辛チキンポスター
概要■「冷し中華」780円(税込858円)
ほどよい甘さにレモンの酸味を加えた、あと味すっきり清涼感のある冷し中華です。
炭火焼焼豚(チャーシュー)の肉の旨みと薫香が食欲をそそります。
冷し中華
■「辛い！冷し中華」880円(税込968円)
一味粉、激辛ラー油、花椒油(ファージャオオイル)が麺によく絡む、ガツンと辛い冷し中華。
※辛いものが苦手な方や小さなお子様はご注意ください
辛い！冷し中華
■「スゴ辛チキン」630円(税込693円)
若鶏の旨みたっぷり、唐辛子の辛さがクセになるサクサク食感のスパイシーチキン。ビールとの相性も抜群です。
スゴ辛チキン
■「冷し中華」パック 一人前入り 180円(税込194円)
餃子の王将の冷し中華の味を、ご家庭でもお手軽にお楽しみいただけます。
※北海道の店舗を除く
冷し中華パック
＜販売期間＞
2026年4月10日(金) ～
※販売終了期間未定
<販売店舗>
全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」
※一部店舗除く
【企業情報】
会社名 株式会社王将フードサービス
所在地 京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1
事業内容 中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売
ＵＲＬ https://www.ohsho.co.jp/