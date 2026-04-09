【餃子の王将】ひんやり美味しい！「冷し中華」「辛い ! 冷し中華」 登場

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株式会社王将フードサービス

<プレスリリース>


https://prtimes.jp/a/?f=d11353-201-646538463b9164b7232d8ecb3c182be4.pdf


株式会社王将フードサービス(本社 京都府京都市 代表取締役社長 渡邊直人)は、


2026年4月10日(金)より、期間限定メニューの「冷し中華」「辛い！冷し中華」「スゴ辛チキン」を販売開始いたします。



香ばしい炭火焼焼豚(チャーシュー)やプリプリのエビなど贅沢具材がたっぷり。


北海道産小麦を使用したモチモチの自社製麺をキリッと冷やした、レモンの風味が爽やかに香るワンランク上の冷し中華です。



スパイシーで旨みたっぷりの「スゴ辛チキン」が今年も登場！暑い夏を美味しくのりきる期間限定商品です。



冷し中華・スゴ辛チキンポスター


概要

■「冷し中華」780円(税込858円)

ほどよい甘さにレモンの酸味を加えた、あと味すっきり清涼感のある冷し中華です。


炭火焼焼豚(チャーシュー)の肉の旨みと薫香が食欲をそそります。





冷し中華


■「辛い！冷し中華」880円(税込968円)

一味粉、激辛ラー油、花椒油(ファージャオオイル)が麺によく絡む、ガツンと辛い冷し中華。


※辛いものが苦手な方や小さなお子様はご注意ください





辛い！冷し中華


■「スゴ辛チキン」630円(税込693円)

若鶏の旨みたっぷり、唐辛子の辛さがクセになるサクサク食感のスパイシーチキン。ビールとの相性も抜群です。





スゴ辛チキン


■「冷し中華」パック 一人前入り 180円(税込194円)

餃子の王将の冷し中華の味を、ご家庭でもお手軽にお楽しみいただけます。


※北海道の店舗を除く





冷し中華パック

＜販売期間＞

2026年4月10日(金) ～


※販売終了期間未定



<販売店舗>

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」


※一部店舗除く




【企業情報】


会社名　株式会社王将フードサービス


所在地　京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1


事業内容　中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売


ＵＲＬ　https://www.ohsho.co.jp/