【餃子の王将】ひんやり美味しい！「冷し中華」「辛い ! 冷し中華」 登場

株式会社王将フードサービス

<プレスリリース>

https://prtimes.jp/a/?f=d11353-201-646538463b9164b7232d8ecb3c182be4.pdf

株式会社王将フードサービス(本社 京都府京都市 代表取締役社長 渡邊直人)は、

2026年4月10日(金)より、期間限定メニューの「冷し中華」「辛い！冷し中華」「スゴ辛チキン」を販売開始いたします。

香ばしい炭火焼焼豚(チャーシュー)やプリプリのエビなど贅沢具材がたっぷり。

北海道産小麦を使用したモチモチの自社製麺をキリッと冷やした、レモンの風味が爽やかに香るワンランク上の冷し中華です。

スパイシーで旨みたっぷりの「スゴ辛チキン」が今年も登場！暑い夏を美味しくのりきる期間限定商品です。

冷し中華・スゴ辛チキンポスター

概要

■「冷し中華」780円(税込858円)

ほどよい甘さにレモンの酸味を加えた、あと味すっきり清涼感のある冷し中華です。

炭火焼焼豚(チャーシュー)の肉の旨みと薫香が食欲をそそります。

冷し中華

■「辛い！冷し中華」880円(税込968円)

一味粉、激辛ラー油、花椒油(ファージャオオイル)が麺によく絡む、ガツンと辛い冷し中華。

※辛いものが苦手な方や小さなお子様はご注意ください

辛い！冷し中華

■「スゴ辛チキン」630円(税込693円)

若鶏の旨みたっぷり、唐辛子の辛さがクセになるサクサク食感のスパイシーチキン。ビールとの相性も抜群です。

スゴ辛チキン

■「冷し中華」パック 一人前入り 180円(税込194円)

餃子の王将の冷し中華の味を、ご家庭でもお手軽にお楽しみいただけます。

※北海道の店舗を除く

＜販売期間＞

冷し中華パック

2026年4月10日(金) ～

※販売終了期間未定

<販売店舗>

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」

※一部店舗除く

【企業情報】

会社名 株式会社王将フードサービス

所在地 京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1

事業内容 中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売

ＵＲＬ https://www.ohsho.co.jp/