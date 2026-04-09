株式会社そごう・西武

所沢駅西口市街地再開発事業として1986年（昭和61年）に開業したショッピングセンタービル「ワルツ」、そのキーテナント「所沢西武」は、地域のお客さまのご愛顧に支えられ、2026年4月25日（土）に開店40周年を迎えます。

西武所沢Ｓ．Ｃ．では、40周年を記念し、「トコセイ40祭 昭和～令和・トコロザワ」を開催いたします。各階での40周年を記念したイベント、特別企画、限定品販売に加え、4月25日（土）・26日（日）は40年分の感謝を込めたお祭りイベントを開催。「西武園ゆうえんち」とのコラボレーション企画である「商店街バンド」や「夕日の縁日通り」も登場。特別な生誕祭を彩ります。

*本リリースの掲載画像はすべてイメージです

トコセイ４０祭「昭和～令和・トコロザワ」

■４月１日（水）～５月１０日（日） ■西武所沢S.C.各階対象売場

■HP：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/preview-function/seibutokorozawa-40th-anniversary

店の歴史をたどる写真展や地元「西武園ゆうえんち」の昭和レトロなイベント

昭和～令和・トコロザワ 写真パネル展

【昭和～令和・トコロザワ 写真パネル展】

■８階＝特設会場

■４月２１日（火）～５月１０日（日）

オープン当時の歴史を感じることのできる写真パネルを展示いたします。

ワルツ・所沢西武４０周年お祝いのどら焼きプレゼント

【ワルツ・所沢西武４０周年お祝いのどら焼きプレゼント】

■お渡し場所：５階＝特設会場

■４月２５日（土）・２６日(日)

税込１，０００円以上お買いあげのレシート（合算不可）を提示で、所沢西武、ワルツ所沢の焼印が入ったオリジナルのどら焼きをプレゼント！（お一人さま１個まで。柄はお選びいただけません。）

西武園ゆうえんち「夕日の縁日通り」がやってくる

【西武園ゆうえんち「夕日の縁日通り」がやってくる】

■８階＝イベントスペース ■４月２５日（土）・２６日(日)

懐かしのゲーム「射的」と「わなげ」がやってきます。バッチリ狙って景品をゲットしよう！（有料：１回３００円）

西武園ゆうえんち「商店街バンド」がやってくる

【西武園ゆうえんち「商店街バンド」がやってくる】

■４月２５日（土）のみ

西武園ゆうえんち「夕日の丘商店街」を盛りあげている「商店街バンド」が１日限りの登場です！何の曲を披露してくれるかな？

＜西武所沢S.C. 営業時間＞午前１０時～午後８時

※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。

くわしくは各店のホームページをご確認ください。

ご愛顧ありがとうございます。トコセイ４０祭！