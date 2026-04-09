【GWお出かけ情報】マイクラの世界が現実に！？ミッテン府中で「元素実験＆オリジナルブロック制作」イベントを5/2より開催

株式会社Pendemy

最先端のデジタル技術とものづくりを融合したSTEAM教育を企画開発する株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、2026年のゴールデンウィーク期間中となる5月2日（土）から6日（水・休）にかけて、ミッテン府中 9Fイベントスペースにて、小学生向け体験型イベント「＼マイクラの世界が現実に!?／ 元素実験で君だけのブロックを制作せよ！」を開催いたします。

本イベントは、子どもたちに絶大な人気を誇るゲーム「マインクラフト」の世界観を題材に、遊びの延長線上で「元素」の概念を学び、自分だけのオリジナルブロックを作る特別ワークショップです。過去に開催した同テーマのプログラミングイベントが早期満員となるなど、保護者・子ども双方から高い支持を集める大注目の企画が、GWの特別版として登場します。

「水素」や「鉄」など、作りたいブロックに必要な元素を学び、ダンボールと色紙を使って自分だけのブロックを工作するイベントです（※画像は生成AIで作成したイメージです）

■ 「ゲーム」を「科学の学び」へ。GWの思い出に残る3つの体験ステップ

イベントでは、子どもたちの知的好奇心を刺激する「講義・工作・空間演出」の3つのステップを用意しています。完成したブロックが並ぶ空間は、GWの思い出づくりや写真撮影にもぴったりです。

1. 導入講義：ゲームの素材から「元素」のひみつを知る

「見えているものの素には、小さな材料（元素）がある」。マインクラフトのゲーム内に登場する素材を例に挙げながら、科学の基本となる「元素」の考え方をやさしく紹介します。

2. ブロック制作：元素を組み合わせて自分だけのブロックを工作

「氷ブロック」や「エメラルドブロック」は何の元素からできている？ゲームのアイテムを入り口に、身近な科学への興味を引き出します（※画像は生成AIで作成したイメージです）

参加者は作りたい素材（ブロック）を選び、それに必要な原子を確認します。ダンボール製の立方体に原子を表す色紙を貼り付け、マイクラ風のオリジナルブロックを完成させます。

3. 会場に設置：みんなで作る巨大なマイクラ空間！

当日はみんなの作品で大迫力の空間を創り上げます！（※写真は過去の別イベントでSTEAM工作教室の生徒が作った作品を展示した風景です）

完成したブロックは、会場内に用意された特設空間に配置します。自分の作品が追加されることで、現実世界にマイクラの世界が少しずつ発展していく、参加型の空間演出となっています。ブロックが積み重なった会場は、まるでゲームの中に入り込んだような大迫力の空間に変身！ ぜひご家族で記念写真を撮影して、GWの特別な思い出づくりをお楽しみください。

■ イベント開催概要

「 ＼マイクラの世界が現実に!?／ 元素実験で君だけのブロックを制作せよ！」

会場： ミッテン府中(https://mitten-foris.jp/) 9Fイベントスペース

対象： 小学生とその保護者

【5/2～3｜講義つきイベント（予約制）】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175789/table/21_1_2e72f3dfc9c7552ba80a4440981a0e28.jpg?v=202604091151 ]

【講義つきイベントのお申し込み方法】

5月2日（土）・3日（日）の講義つきイベントは、定員に達し次第締め切りとなりますのでお早めにお申し込みください。

▶︎ お申し込みはこちら：https://liff.line.me/1656231700-QAMv4ryz?liff_id=1656231700-QAMv4ryz&group_id=174486(https://liff.line.me/1656231700-QAMv4ryz?liff_id=1656231700-QAMv4ryz&group_id=174486)

※公式LINEへ「友だち追加」の上、お申し込みいただけます。

【5/4～6｜自由開放イベント（予約不要）】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175789/table/21_2_fc412687eef3c7e63645d680d0b9289d.jpg?v=202604091151 ]■運営会社｜株式会社Pendemy

「最先端のデジタル技術」を軸としたSTEAM教育を展開する教育会社です。

自社教室の運営に加え、80回を超える独自のSTEAM教育イベント実績に基づき、教材設計から現場運営、教育DX支援までをトータルにサポートしています。

【会社概要】

社名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育、教育イベント企画・運営、教育DX・AI導入支援

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/

サービスサイト（デジタルアカデミーPedemy）：https://pendemy.com/open/