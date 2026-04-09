【SAMANSA】4月第2週の新作ショート映画ラインナップを発表！宇宙を目指して過酷な訓練に挑む2人の親友のドラマから、ミスコンの舞台裏で巻き起こる親子のサスペンス劇まで3本を公開！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年4月10日(金)に新作となる3本『コスモスなしでは生きられない』『冠の代償』『未亡人キャンプ』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

宇宙を目指して過酷な訓練に挑む2人の親友のドラマから、ミスコンの舞台裏で巻き起こる親子のサスペンス劇まで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『コスモスなしでは生きられない』

あらすじ：

雪が降り注ぐ中、星空を見上げながら、日々の訓練に励む２人の宇宙飛行士訓練生。過酷な試練を支えているのは、同じ夢を追う親友の存在だった。だが、固い絆で結ばれた2人が辿り着く先は、夢だけではなかった--。第88回アカデミー賞短編アニメーション部門ノミネート作品。

監督：Konstantin Bronzit

作品時間：15分35秒

２.『冠の代償』

あらすじ：

ミスコン開始１時間前。きらめく衣装と派手な音楽に包まれる控室で、かつて敗れた母の夢を背負い、作り笑いを浮かべるアンナ。「勝つためになんでもするのよ」母の言葉を背に彼女は審査員との最後の個別面接へと向かう--。

監督：Maria Belafonte

作品時間：11分50秒

３.『未亡人キャンプ』

あらすじ：

アメリカに1500万人いると言われる、配偶者を亡くした人たち。深い悲しみを抱えながらも、赤裸々な本音を語り合い、タブーさえ笑い飛ばす場「キャンプ・ウィドウ」。同じ暗闇の中で彼らが見つけた、明日を生きるための繋がりとは？

監督：Laura Green & Anna Moot-Levin

作品時間：15分21秒





《スタッフからのコメント》

今週のおすすめ『未亡人キャンプ』は、「悲しみ」への価値観を覆すドキュメンタリーです。

本作は、配偶者を亡くした人々が集うコミュニティをありのままに映し出しています。事故や病気、あるいは薬物摂取。最愛の人を失った理由はバラバラですが、共通しているのは「一人では抱えきれない心の痛み」です。

驚いたのは、彼らが涙を流す一方で、不謹慎とも思えるほどブラックなジョークを飛ばし合っていること。日本ではなかなか見ない光景ですが、彼らの姿を見ていると「笑い飛ばすことで癒える傷がある」のだと気づかされます。

死別をテーマにしながらも、観終わった後には不思議と心が軽くなる。今週末は、そんなアメリカ流の力強い「心の癒し方」をのぞいてみませんか？







◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa









◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com