「柔らかい」だけでは、足は疲れる。freewaters独自の『Cloud9テクノロジー』が、長時間歩行の常識を塗り替える

ライクス株式会社

「心地よい柔らかさ」が、必ずしも「歩きやすさ」に繋がるとは限りません。2010年にカリフォルニアで誕生したfreewatersは今、サンダルの新基準として独自の高反発素材『Cloud9テクノロジー』を提唱します。従来のリカバリーサンダルが追求してきた“沈み込み”による一時的な快感を超え、エネルギーロスを抑える反発性と長時間持続するクッション性を融合。街歩きから旅先のアクティビティまで、一歩踏み出すたびに足を前へと押し出す「支えて進む快適さ」を提供します。一足の選択が世界の水問題解決にも繋がる、最も合理的で社会的な夏の足元の「正解」を提示します。

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■ なぜ“柔らかいだけのクッション”では足りないのか

クッション性の高さは、履き心地の良さに直結する重要な要素です。

しかし一方で、沈み込みすぎる設計は歩行時の安定性を損ない、足元がブレやすくなる要因にもなります。

足が沈み込んだ状態から次の一歩へ移る際、本来であれば自然に前へ進む力が働くべきところを、余計な力で支え直す必要が生まれてしまいます。

その積み重ねが、長時間の歩行において違和感や負担として現れることもあります。

■ Cloud9が実現する“支えながら進む”クッション

Cloud9テクノロジーは、クッション性と反発性をバランスよく設計することで、足裏を受け止めるだけでなく、次の一歩へとスムーズにつなげる役割を持たせています。

沈み込みすぎないことで足元の安定感を保ちつつ、踏み込んだ力を適度に反発として返すことで、自然な体重移動をサポート。

結果として、余計な負担をかけずに“歩き続けられる感覚”を生み出します。

■ 長時間でも変わらないクッション性能

短時間の履き心地だけでなく、「時間が経っても変わらないこと」も重要な要素です。

Cloud9は長時間の使用でもクッション性が持続しやすく、日常生活はもちろん、旅行やアウトドアシーンにおいても安定した履き心地を提供します。

■ リカバリーから“行動を後押しする履き心地”へ

freewatersが目指すのは、単なる疲労回復ではありません。

履くことで「もっと歩きたくなる」「次の場所へ行きたくなる」ような体験価値です。

Cloud9は、その思想を体現する中核テクノロジーとして、これまでのリカバリーサンダルの概念を一歩先へと進めます。

“沈み込む快適さ”から、 “支えて進む快適さ”へ。

Cloud9テクノロジーは、これからのサンダルに求められる新しい基準を提示します。

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About freewaters

freewatersは2010年にカリフォルニアで誕生したフットウェアブランドです。

生活用水の確保が困難な地域にきれいな水を届けること、地球にやさしい商品作りを心がけること、そして世界で一番履き心地の良いフットウェアを作ること。

freewatersはこの3つの理念を大切にしながらブランド活動を続けています。

サンダルの販売を通じて世界の水問題の改善に取り組むウォータープロジェクトを推進し、安全な水へのアクセスが難しい地域へクリーンウォーター支援を行っています。

また製品には、優れたクッション性と反発力を持つ独自のCloud9フットベッドを採用。

街歩きからアウトドア、旅行まで長時間の使用でも快適な履き心地を提供します。

快適な履き心地と社会貢献、そして環境への配慮を大切にしながら、freewatersはこれからも新しいフットウェアを提案し続けます。

一足のサンダルが、誰かのためになる。

それがfreewatersのブランドミッションです。

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