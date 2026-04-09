AI×プロの知見で可能性を広げる！ 企業選びに役立つ「適職診断」をキャリアパーク就職エージェントがリリース

ポート株式会社

新卒採用支援事業を展開するポート株式会社（代表取締役社長CEO 春日博文、所在地：東京都新宿区）は、運営する「キャリアパーク！就職エージェント」において2026年4月より「適職診断」を無料で提供開始しました。本ツールは、キャリアアドバイザーの知見とAI技術を融合し、27の設問に答えるだけで個人の強みや価値観に基づいた「おすすめの職種」や「注意が必要な職種」を提示します。自己理解を深め、具体的な企業選びへとつなげる実践的な診断ツールです。

公式サイト：https://careerpark-agent.jp

適職診断URL：https://careerpark.jp/tools/careerpark_agent/suitable_jobs_ai

■ご利用の流れ

■ツールの概要・特徴

- 下記URLにアクセスhttps://careerpark.jp/tools/careerpark_agent/suitable_jobs_ai※使用には「キャリアパーク」 へのログインが必要です。- 全27問の設問に直感的に回答- AIが分析し、診断結果を生成 ※直近1件分が記録されます- 結果を業界研究や企業選びなどに活用

設問に対して直感的に回答していくだけで強みを活かせる職種を見つけ、活躍できる業界とともに提案。自己理解を深めながら業界・職種選びの役に立つ診断ツールです。

1. AI×プロの思考ロジックで適職を特定

27の設問への回答を、AIがキャリアアドバイザーの視点で客観的に分析します。「強み」「価値観」「興味」を多角的に分析し、あなたに最適な3職種を選定。主観的な「やりたいこと」だけにとらわれず、客観的な「できること」を重視した診断により、自分では気付けなかった新たな可能性を提示します。

2. 相性の良い業界を可視化し、企業選びの羅針盤に

提案された職種に対し、あなたの特性から活躍できる「業界」を最大3つずつ提示。それぞれの業界へのマッチ度を「強み・価値観・興味」の3軸から5段階で評価し、その根拠を詳細に解説します。自分の特性がどのように仕事に結びつくかが客観的に可視化されるため、仕事選びのイメージがつきやすくなります。

3. ミスマッチを防ぐ「注意職種」の提示でリスクを回避

おすすめだけでなく、あなたの特性上「強みが活かしにくい」あるいは「避けるべき環境」が含まれる職種も3つ提示します。単なる否定ではなく、職種特有の役割と照らし合わせた客観的な懸念点を解説。合わない環境を言語化することで、入社後のミスマッチを防ぐための判断基準が得られます。

■ ご利用イメージ

- 設問に回答

「強み」「価値観」「興味」を測るための27問の設問に答えていきます。直感的に回答できる4択形式のため、短時間で負担なく進めることができます。

- 診断結果を表示

特性を最大限に活かせる3つの職種を厳選。マッチした理由や、能力を発揮できる具体的な業界まで詳しく提示します。

あわせて、特性上ミスマッチが起きやすい「注意が必要な すべき職種」も客観的に提示。最後は就活状況に合わせたアドバイザーコメントから、具体的なネクストアクションを明確にします。

- 前回の結果を確認

また、前回の結果は自動保存されるため、トップページからいつでも振り返ることができます。

■開発の背景

就職活動において、多くの学生が「自分に合った業界や職種がわからない」「自己分析を企業選びに活かしきれていない」という悩みを抱えています。

実際のキャリアアドバイザーとの面談では、学生の「やりたいこと」に耳を傾けつつも、過去の経験から「強み」を客観的に判断し、特性に合った業界や職種を提案して選択肢を広げています。しかし、すべての学生がキャリアアドバイザーや専門家から客観的なアドバイスを得られるわけではありません。

こうした課題を解決するため、キャリアアドバイザーの思考ステップをAIに組み込んだ適職診断を開発いたしました。時間や場所を問わず手軽に診断でき、自分自身の隠れた可能性に気付き、納得のいくキャリア選択のヒントとしてご活用いただけます。

■会社概要

■ポート株式会社

所在地 ：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5F

代表者 ：代表取締役社長CEO 春日博文

設 立 ：2011年4月

資本金 ：33百万円(2025年12月末時点）

URL ：https://www.theport.jp/

■主な運営サービス

≪人材領域≫

就活会議

https://syukatsu-kaigi.jp/

キャリアパーク

https://careerpark.jp/

キャリアパーク！就職エージェント

https://careerpark-agent.jp/

PORTキャリア

https://www.theport.jp/portcareer/

みん就

https://www.nikki.ne.jp/

就活の未来

https://shukatsu-mirai.com/

イベカツ

https://evekatsu.com/

HR戦略コンサルティング

https://www.theport.jp/port-hr/lp/

≪エネルギー領域≫

エネチョイス

https://enechoice.jp/

≪新規領域≫

マネットカードローン

https://ma-net.jp/card-loan

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

ポート株式会社：広報担当 諏訪

コーポレートサイト：https://www.theport.jp/

E-mail：pr@theport.jp

TEL：03-5937-4701