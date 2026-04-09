1ポンド ステーキハンバーグタケルが、ミコミーを導入。LINEミニアプリで「行列が途切れない」集客を実現

株式会社Mico

株式会社Mico（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修）は、関西を中心に飲食店「1ポンドのステーキハンバーグ タケル」を展開する株式会社kookoo&co（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：尾茂弥 定）がデジタル会員証LINEミニアプリ「ミコミー」導入し、周辺店舗の利用履歴等からターゲットニーズにあったお客様に告知し、店舗リニューアルセール当日に1日の来店客数で過去最高※の実績となったことをお知らせします。

※2026年3月2日時点：株式会社kookoo&coの実績による

インタビューURL：https://micomii.com/case/steak-takeru/

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【ご導入成果のポイント】

1：リニューアル当日にLINE告知で集客し、1日来店客数の過去最高記録を更新。

2：セグメント配信で「こども食堂」に多くのファミリー層が来店。1日100～200名分のキッズメニューを提供

3：LINEミニアプリで紙スタンプカードから脱却し、導入ハードルを最小化したデジタル化を実現

ご導入背景

これまでは、自社ホームページ、SNS、店頭ポスターなど、一方的な発信によるイベント告知に頼っており、2ヶ月前からチラシを配布しても当日の集客効果は限定的でした。情報がお客様に「届いている」という実感が持てない状態が続いていたことに加え、運用していた紙のスタンプカードは「財布がかさばる」といった理由でお客様から敬遠されることも多く、利便性の向上と顧客接点の確保におけるデジタル化の推進が、大きな経営課題となっていました。

ご導入の成果

LINEでの確実な告知とセグメント配信を活用し、店舗リニューアルセールで過去最高の来店客数を達成。情報がターゲットに確実に届き行動を促すことに成功し、集客効果の最大化を実現しました。

（１）リニューアルセールで過去最高の来店客数を記録

店舗リニューアルセールの際、LINEで告知を配信したところ、1日の来店客数が過去最高記録を更新し、行列が途切れないほどの集客を実現しました。これは、情報が確実にお客様のスマートフォンに届き、行動を促すことに成功した、お客様ニーズに合致したコミュニケーションの成果です。

（２）セグメント配信でターゲットを絞り、こども食堂に多くのお客様が来店

「お子様がいる」と回答した会員のみに絞ったセグメント配信により、「こども食堂」イベントは1日で100～200名分ものキッズメニューが出る大盛況に。エリアを絞った配信も活用し、情報の精度と効果を高めています。

（３）デジタル化と店舗の「おもてなし」の相乗効果

ターゲット来店が見込めることで現場の準備も充実。BGMをお子様向けにする、まちがい探し冊子を用意するなど「おもてなし」をしています。

インタビュー記事：https://micomii.com/case/steak-takeru/(https://micomii.com/case/steak-takeru/)

デジタル会員証 LINEミニアプリ「ミコミー」について

「ミコミー」はコミュニケーションアプリ「LINE」上で活用できるデジタル会員証LINEミニアプリです。スマホでかんたんにシステム設定を行い、お客様の行動履歴に合わせた最適なレコメンドができ、店舗とお客様のコミュニケーションをサポートします。また、会員属性を来店回数・頻度、性別・年代ごとの分析機能を活用することにより、顧客満足度向上とリピート率向上に貢献します。

「ミコミー」サービスサイトはこちら：https://micomii.com(https://micomii.com/)

Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、デジタル会員証LINEミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com

Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/

Mico Message：https://mico-inc.com/message/

Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/

BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/

Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/

ミコミー：https://micomii.com