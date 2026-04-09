デンソーテクノフィリピンの高度 IT 人材育成・雇用創出モデルのインパクトセオリー策定を支援

インパクトサークル株式会社

インパクトサークル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：高橋智志、以下「インパクトサークル」）は、デンソーテクノフィリピン株式会社（本社：フィリピン・マカティ市、代表取締役社長：高島宏和、以下「デンソーテクノフィリピン」）と連携し、同社がフィリピンで独自に推進している高度 IT 人材の育成から雇用・実務開発までを一体化した人材育成プログラム「DENSO Techno Academy」および「FUSION」を対象に、インパクト可視化プロジェクトを実施しました。

本プロジェクトでは、フィリピンにおける教育・雇用市場のミスマッチや高度業務に対応する職業文化の未成熟といった社会課題に対し、日比共同による開発体制の構築を通じて解決を図るデンソーテクノフィリピンの取り組みを、インパクトの観点から体系的に整理・可視化しました。

1． 背景と目的

フィリピンでは、若年層の雇用機会の不足・教育と労働市場のミスマッチ・所得格差といった構造的な社会課題が依然として深刻です。一方、日本においてはソフトウェア開発を中心とする IT 人材の高度化と産業競争力の強化が急務となっています。

こうした課題に対し、デンソーテクノフィリピンは「DENSO Techno Academy」および「FUSION」を通じ、フィリピンの地方出身の高卒学生に対して自動車エンジニアとしての教育プログラムを提供するとともに、卒業後の安定雇用を確保する取り組みを推進しています。入社後は日本本社との連携のもと、ソフトウェア設計などの付加価値の高い上流工程業務へのキャリアアップを支援し、フィリピンにおける高度専門人材の育成と日本企業の開発力強化を両立させています。

こうした背景を踏まえ、本プロジェクトでは、両国の社会課題を同時に解決する「日比共同の高度人材エコシステム」を「インパクトコンセプト」として整理・可視化しました。インパクトコンセプトとは、企業が創出する社会的価値の意義と構造を体系的に言語化し、社内の共通認識形成を促進するとともに、社外のステークホルダーとの対話や合意形成を支援する枠組みです。

2． 実施内容とステップ

1 地域課題・目指す姿の明確化

インパクトサークルは、デンソーテクノフィリピンが解決を目指すフィリピン・日本両国の社会課題を以下のとおり整理しました。

● フィリピン：「貧困と所得格差」「教育と雇用市場のミスマッチ」「高度業務に対する職業文化の未成熟」

● 日本：「IT 競争力の低下」

これらを踏まえ、両社が協働して「フィリピンと日本が共創し、高付加価値の労働を生み出すことで、アジアを牽引する経済パートナーシップが確立されている社会」を目指す姿として定義しました。

2 ロジックモデルの策定

デンソーテクノフィリピンの人的資本・知的資本・財務資本等の投入資源（インプット）と、「地域の優秀な高卒学生に高度 IT 人材向けの教育を提供する」「日比合同の開発プロジェクトを組成する」などの活動（アクティビティ）を整理し、「フィリピン社員が安定した付加価値の高い雇用と所得を確保できる」「日比連携によるグローバル市場での IT 競争力を獲得する」等のアウトカムとのつながりを可視化しました。

3 定性的なインパクト可視化のためのインタビュー調査

デンソーテクノフィリピンの現地社員および日本本社（デンソーテクノ）の社員を対象に、ロジックモデルで整理したアウトカムに基づくインタビューを実施しました。支援によって生じた実感・行動変容・意識変化をストーリー形式で収集し、定性的なインパクトの可視化に活用しました。

4 アウトカムの指標化

フィリピン社員の上流工程業務従事割合、平均勤続年数、日比間での建設的な意見交換の実施頻度など、短期アウトカムを定量的な指標として設定し、今後のインパクト測定・モニタリング体制を整備しました。

「DENSO Techno Academy」および「FUSION」のロジックモデル

3． プロジェクトの成果

1 現場起点の知見の言語化と社内共有

デンソーテクノフィリピンがフィリピンでの現場実践を通じて積み重ねてきた社会価値創出に関する知見を体系的に整理・言語化し、社内の共通認識の醸成と活動への理解深化に貢献しました。これにより、現場の取り組みが組織全体の戦略的な文脈と結びつき、活動の継続・拡充に向けた基盤が構築されました。

2 社外との対話に資する指針の構築

策定されたインパクトコンセプトは、プロジェクト関係者のみならず、パートナー企業・フィリピンの政府機関・教育機関等との対話における共通言語として機能します。社会的価値の構造を明示することで、ステークホルダーとの信頼関係の深化と協力関係の拡大に寄与することが期待されます。

デンソーテクノフィリピン Executive Vice President 高野守啓氏

「デンソーテクノフィリピンは、2025 年 7 月に設立 20 周年を迎えました。フィリピンという地に温かく迎え入れていただき、事業を継続してこられたことに、改めて深い感謝を抱いております。今回のインパクトサークル様との取り組みは、日本の技術力を起点に、フィリピンが抱える社会課題の解決に共に挑戦する“仲間”を広げていく上で、⾮常に意義深いものです。自社の取り組みをインパクトの観点から整理・言語化することで、社内外のステークホルダーとの対話を一層深めることができると考えています。また 2026 年は、日比国交正常化 70 周年という重要な節目の年にあたります。今回策定したインパクトコンセプトの実現を着実に進めることで、両国が共に成長し続ける未来に貢献していきたいと考えています。」

インパクトサークル プロダクト・マーケティング事業部 マネージャー 加藤尚樹

「本プロジェクトでは、デンソーテクノフィリピン様が現地で推進されている教育から雇用創出に至る取り組みを改めて深掘りし、社会価値創出のプロセスを整理・言語化いたしました。これらの取り組みは、一社単独ではインパクトの最大化が難しい領域であるため、フィリピンにおける連携先や政府・教育機関を巻き込んだ形での推進が不可⽋です。そのため、これらの関係者に対して社内外で共有しやすい形で、インパクトコンセプトとして整理いたしました。今後は、インパクトの測定および外部発信に向けたご支援を行ってまいります。」

4． 今後の展開

インパクトサークルは、本プロジェクトで得られた知見と手法を活かし、以下の取り組みを推進してまいります。

● フィリピンをはじめとした海外拠点におけるインパクト可視化支援の拡充

● 写真・動画・Web コンテンツ等のクリエイティブ表現を活用した多様なインパクトコミュニケーションの構築

● 「DENSO Techno Academy」在学生の成果発表会の企画・支援を通じたインパクトの継続的な発信

特にフィリピンでのインパクト可視化事業は重点戦略領域と位置づけており、今回確立したアプローチとナレッジを活用しながら、単なる報告資料にとどまらない、地域・関係者が自らの意義を再認識し、共感と協働を生む価値発信を支援してまいります。

また、デンソーテクノフィリピンのステークホルダーに向けた理解促進・関係深化にも引き続き積極的に貢献してまいります。

■デンソーテクノフィリピン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/87589/table/34_1_92043de75cefa365a97abe7a5fc9bcbc.jpg?v=202604091151 ]

■インパクトサークル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/87589/table/34_2_3d4cc6aafd1a7ee51f852a52c0e7b746.jpg?v=202604091151 ]

＜お問い合わせ先＞

インパクトサークル株式会社

担当 ：加藤

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