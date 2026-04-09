シンガポール航空、「クリスワールド」のSport 24チャンネルにてFIFAワールドカップ2026の試合を機内でライブ配信

シンガポール航空

シンガポール航空（本社：シンガポール、CEO：ゴー・チュン・ポン）をご利用のお客様は、2026年6月11日から7月19日まで、機内エンターテインメントシステム「クリスワールド」のライブTV（Sport 24チャンネル）を通じて、FIFAワールドカップ2026の熱狂をリアルタイムでお楽しみいただけるようになります。

サッカーファンの皆様は、シンガポール航空が誇るワールドクラスの機内サービスやプロダクトを満喫しながら、高度3万フィートの上空で、お気に入りのチームをライブで応援することができます。

シンガポール航空カスタマーエクスペリエンス担当シニアバイスプレジデント ヨー・ピーテックは次のように述べています。

「FIFAワールドカップという世界有数のスポーツイベントの興奮を機内にお届けすることで、お客様は高度3万フィートの上空にいながら大会とつながることができます。今回のサッカー試合のライブ中継は、クリスワールドのラインナップをより充実させるものであり、機内体験とサービスを継続的に向上させるという当社のコミットメントを反映しています」

クリスワールドのライブTVでは、Sport 24を通じた主要な世界的スポーツイベントのほか、BBCニュースによる最新ニュースやビジネス情報も提供しています。本サービスは、シンガポール航空のすべてのボーイング787-10型機およびボーイング737-8型機、ならびにエアバスA350-900型機（41機）、ボーイング777-300ER型機（8機）でご利用いただけます。ライブ放送は、衛星のカバーエリア、放送局の都合、および特定の路線における規制当局の承認状況により、ご利用いただけない場合があります。

このほかクリスワールドでは、ライブTVに加え、大ヒット映画や評価の高いテレビ番組シリーズ、さらには最新のヒット曲からインディーズの名曲まで、1,900以上のエンターテインメント・オプションをご用意しています。フライト中、お客様の好みに合った多彩なコンテンツをいつでもお楽しみいただけます。

シンガポール航空について

シンガポール航空グループは、マラヤンエアウェイズ・リミテッドを前身に1947年に設立しました。その後、マレーシアエアウェイズ・リミテッド、さらにマレーシア・シンガポール航空（MSA）に社名を変更。1972年には、MSAがシンガポール航空とマレーシア航空に分離しました。当初は保有機10機で18か国22都市に運航をしていましたが、現在は世界的なインターナショナルエアライングループに成長しました。シンガポール航空は、そのブランドの果たすべき役割として3つの柱である「Service Excellence」、「Product Leadership」、「Network Connectivity」の向上に継続的に取り組んでいます。シンガポール航空は世界で最も多くの賞を受賞している航空会社です。詳細はシンガポール航空公式ホームページ（singaporeair.com）をご覧ください。