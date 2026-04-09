錦糸町に“沖縄の贅沢体験”上陸！あぐー豚しゃぶしゃぶ×石垣牛のW主役の極上沖縄コース解禁

株式会社はりくやまく

株式会社はりくやまく（本社：東京都江東区大島、代表取締役：徳嶺孝太）は、素材と出汁で魅せる大人の沖縄しゃぶしゃぶ「はりくやまく」にて、名護市の我那覇畜産から仕入れてる希少あぐー豚を使用したしゃぶしゃぶ”と石垣牛炭火焼きを同時に堪能することができる極上沖縄コースを、4月16日（木）より提供開始いたします。

■本コースは元宮廷料理人と星付きレストランで修行した料理人の2人が監修

あぐー豚のしゃぶしゃぶは、店内で1枚1枚スライスした肉を、鰹と羅臼昆布で引いた無添加出汁にくぐらせる。ゆらぐ出汁の中でゆっくりと色が変わり、火が入った瞬間、肉はふわりとほどけ、口に運べば、脂が体温でなめらかに溶け、“甘み”と呼べるほどのコクが静かに広がります。出汁の旨みと重なり、軽やかでありながらも深い余韻を楽しんでいただける、シンプルだからこそ際立つ、素材の力を味わう一皿です。

石垣牛の炭火焼きは、沖縄・石垣島で育ったブランド牛を、炭火でじっくりと焼き上げ、表面は香ばしく、炭の香りをまとわせながら、中はしっとりと赤みを残した絶妙な火入れを施します。 ナイフを入れた瞬間、肉汁が静かににじみ出し、噛み締めるごとに、赤身の力強い旨みと上質な脂のコクが重なります。“重すぎないのに満足感がある” コースのW主役として存在感を放つ一皿です。

さらに、旬の刺身はその日もっとも状態の良い鮮魚を見極め、最適な厚みと切り方で仕立てる刺身です。口に入れた瞬間、海の香りとともに広がる透明感のある旨み。歯を入れたときの弾力、その後にほどける繊維の繊細さまで計算された一皿。温かい料理へと続くコースの中で、一度リセットし、感覚を研ぎ澄ます “静の一皿” として機能します。

春の歓送迎会や会食が重なるこの時期に、“ただ食べるだけでは終わらない”特別な時間を提供します。沖縄の厳選食材と、和の技法を掛け合わせた「いつもの食事を超える極上体験」をお届けします。

■希少あぐー豚を堪能できる極上沖縄コース詳細

本コースは、温度・香り・食感の変化を楽しみ沖縄を感じることができる “体験型フルコース” です。

・1品目：季節のポタージュ（春野菜の甘みを引き出した滑らかな一皿）

・2品目：前菜5種盛り（和の技法を取り入れた彩り豊かな小皿）

・3品目：旬の刺身（当日早朝に仕入れた最良の鮮魚を厳選）

・4品目：石垣牛炭火焼き（沖縄ブランド和牛を炭火で香ばしく焼き上げ肉の旨みを凝縮）

・5品目：あぐー豚しゃぶしゃぶ（鰹×羅臼昆布の完全無添加出汁にくぐらせて脂の甘みが最大化）

・6品目：〆の沖縄そば（首里製麺所の生麺から直送。出汁の旨みを最後まで味わう）

・7品目：泡盛ケーキ（沖縄らしい香りで余韻を締める幸福スイーツ）

・ドリンク：泡盛・沖縄クラフトジン・ビール・焼酎・ワイン・日本酒など120分飲み放題付き

価格：極上沖縄コース8000円（税込）

■沖縄に伝わる食文化の伝統を、あぐー豚・沖縄創作料理で伝えていく

『錦のはりくは』は、東京ミシュラン星付きレストランで修行したシェフと元宮廷料理人が手掛ける島の食材と和の技法を取り入れた前菜や逸品料理を多彩にご提供しております。仕込みと低温調理に10時間以上かけた奇跡のとろける食感、そのままでも魅了される希少なあぐー豚の「1秒しゃぶしゃぶ」のほかに、「沖縄の伝統飯あぐー豚のクファジューシー土鍋飯」「与論島のグルクンと季節野菜の飯」、「厳選石垣牛の瞬間しゃぶユッケ」「ラフテー～琉球王国の味～」「やんばる鶏炭焼き」「ジーマミ豆腐とズワイガニの揚げ出し」「沖縄県産のもずく天ぷら」など、こだわりの料理で沖縄を堪能していただけます。さまざまな沖縄創作料理や島食材のそのままの味を味わって頂けるように、あぐー豚しゃぶしゃぶは少量の1人前からご提供します。

店内は大切な会食や特別な夜に大人の隠れ家として、会話も美食も堪能できる半個室をご用意。カウンター席では、料理人の手さばきを目の前で楽しめる贅沢な特等席となるように設計し、シェフとの距離が近くライブ感のある時間を楽しめます。

【店舗情報】

店舗名：錦（きん）のはりく

住所：東京都墨田区江東橋2-17-1 BFB II 2F

電話：03-6659-3367

営業時間：16:00 - 23:00

定休日：火・水

席数：21席（テーブル席8席、カウンター13席）

WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/kinno-hariku/#/

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13315749/

Instagram：https://www.instagram.com/kinno.hariku/

■会社概要

社名：株式会社はりくやまく

設立：2015年10月05日

代表者：代表取締役 徳嶺孝太

本社：東京都江東区大島3丁目1番17号

会社サイト：https://www.harikuyamaku.com/