過去2回で累計455万円・107名の支援を集めた麻布十番8席の鮨カウンターが、3度目のMakuakeに挑戦リニューアル記念「特別会員募集」を4月11日より開始

■ リリース要旨

株式会社グレイド

東京・麻布十番の鮨カウンター「鮨楽座 八の樹」（運営：株式会社DELIX／株式会社グレイドグループ）は、2026年4月11日（土）12時より、応援購入サービス「Makuake」にて、リニューアル記念の特別会員募集プロジェクトを開始いたします。

同店がMakuakeでプロジェクトを実施するのは今回で3度目。第1弾（2023年12月）では目標の726%となる218万円、第2弾（2024年8月）では791%となる237万円を達成し、累計で455万円・107名のサポーターから支援を集めてきました。

今回のプロジェクトは、2026年5月10日に予定している店名変更（「鮨楽座 八の樹」→「麻布十番 鮨やのき」）およびリニューアルオープンを記念して実施するもので、超早割価格23,000円～の熟成鮨おまかせコース（飲み放題付き）や、希少酒プレミアペアリングプラン、8名貸切プラン（188,000円）など、新店舗をいち早く体験できる特別リターンを用意しています。

■ Makuake過去実績：2回連続で目標の700%超を達成

わずか8席のカウンター鮨店でありながら、過去2回のMakuakeプロジェクトでは、いずれも目標金額の700%を超える支援を集めてきました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177831/table/12_1_a779714a4252b2178eb28a578c3b34a3.jpg?v=202604091151 ]

開業からわずか3年で3度のMakuake実施は、飲食店カテゴリにおいても異例の頻度です。過去2回とも早割リターンが即完売するなど、プロジェクト開始直後から強い反響を得てきました。

■ 第3弾プロジェクト概要

■ 主なリターン内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177831/table/12_2_5b91809cda4fcaafabc86c2e62082f6f.jpg?v=202604091151 ]

今回は「価格だけの勝負ではなく、内容で選んでもらえるプロジェクト」を目指し、以下のリターンを用意しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177831/table/12_3_4dac5f2ad2df47d93be160690ca4626b.jpg?v=202604091151 ]

※リターンの詳細・最新情報はMakuakeプロジェクトページをご確認ください。

■ 3度目の挑戦に至った背景

「鮨楽座 八の樹」は2023年5月のオープン以来、麻布十番の寿司激戦区で着実に支持を広げてきました。開業3年を迎える2026年5月10日、心機一転を期して「麻布十番 鮨やのき」へ店名を変更し、カウンターの張り替えと壁面の塗り直しによる内装リニューアルを実施します。

大将の伊藤健太は今回のリニューアルについて、「1年目は不安だらけだった。2年目で自信を持てるようになり、3年目で店の形ができた。入れ替わりの激しい麻布十番で4年目を迎えられること自体が実績だと思っている。より洗練された空間と、スタイリッシュな店名で、新たなスタートを切りたい」と語っています。

同店の特徴は、津本式究極の血抜きと氷温熟成を組み合わせた「究極の熟成鮨」。豊洲市場の名仲卸「樋長」から紹介制で仕入れるマグロ、北海道根室の瀬戸商店から殻付き直送されるウニなど、食材の仕入れルートにも独自のこだわりを持っています。

「樋長」から紹介制で仕入れるマグロ瀬戸商店から殻付き直送されるウニ

現在、リピーター率4割・紹介率4割と、口コミとリピートで支えられる店に成長。海外からのリピーターも多く、インバウンド比率は約6割に達しています。

■ 事前登録状況

プロジェクト開始前の時点で、すでに64名がMakuake上で「通知を受け取る」に登録しており、開始直後から大きな反響が見込まれます。過去2回のプロジェクトでは初日にランキング上位に入っており、今回も同様の展開が期待されます。

■ 店舗概要

【本件に関するお問い合わせ・取材依頼先】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/177831/table/12_4_8a6ec70d208545e995180c7272ca82fc.jpg?v=202604091151 ]

株式会社DELIX（株式会社グレイドグループ）

電話：03-6384-5825

広報担当：伊藤

※店内での撮影取材を歓迎いたします。Makuakeプロジェクトの詳細についてもお気軽にお問い合わせください。