『PAÑPURI（パンピューリ）』4月18日(土)～5月31日(日)に京都BALにてPOP-UPを開催　日本限定品の「DEW MEMORY」と「RAW MOOD」を4月17日(金)より全国販売開始

パンピューリジャパン株式会社

香りを通じて心身を整えるウェルネスの思想を体現するタイ発のフレグランスブランド『PAÑPURI（パンピューリ）』は、4月18日(土)～5月31日(日) に京都BALにてPOP-UPを開催します。

また、3月25日(水)より、伊勢丹新宿本店で先行発売を開始していた、日本の都市からインスピレーションを得た、異なる表情を持つふたつのローズフレグランス、「DEW MEMORY （デュウメモリー）| Kyoto」と「RAW MOOD （ロウムード）| Tokyo」を4月17日(金)より全国販売開始します。

空間コンセプトである、“ポケット・リチュアル”は、京都に数百年続く習慣に着想を得ています。重ねられた弁当箱、山道で淹れたお茶、布に包まれた小包、旅路を守る小さなお守り--美しさや栄養、想いを手のひらに収め、必要なときにひらく所作を参照しました。味覚・香り・工芸が「移動できる儀式」として立ち上がることを起点に、美を“見せるもの”ではなく“携えるもの”として捉え直しています。風呂敷を思わせる折り目や、組み替え可能な稼働式木製トレイが、ゾーンの移ろいと季節のしつらえを生み出し、京都の「七十二候※」のような微細な変化を静かに感じさせます。

※七十二候：1年を約5日ごとに72の季節に分けた、日本の伝統的な暦。

新製品情報 日本限定

＜Scented Topography＞

DEW MEMORY（デュウメモリー）| Kyoto

デュウメモリー エクストラクト パフュームオイル 50mL：23,100円（税込）デュウメモリー エクストラクト パフュームオイル 10mL：9,680円（税込）

■ 商品特長

受け継がれる美しさが調和し、穏やかな気品を纏う京都。

澄んだ透明感と奥ゆきある静寂を宿したエンシェントローズの香り。

■ 香りの解説

凛とした冷気と静けさに包まれた朝の空気と、朝露にきらめくローズアブソリュート。

そして、霧のように漂うヒノキとジャスミン。さらに抹茶の深みがアクセントとなり、

神秘的に響く石畳の記憶を呼び覚まします。

夜明けに宿る、刹那の美しさと穏やかな余白を、

みずみずしいグリーンとフローラルの調べに託し、

やさしく封じ込めました。

移ろうひとときに満ちる、儚き美と静謐。

研ぎ澄まされた京都という都市の息遣いをとらえた香りです。

■ 香りの構成

朝露にきらめくローズアブソリュートと深みのある抹茶に、

スズランとペアーが織りなす清らかな甘さとシャープな爽やかさが調和し、

より純粋で洗練された印象を描き出します。

■ キーノート：ローズアブソリュート・抹茶

■ 香りの印象：フローラル・グリーン・シトラス

Top Notes：ベルガモット、ペアー、ヴァイオレットリーフ

Heart Notes：ローズ、抹茶、スズラン、ジャスミンサンバック

Base Notes：シダーウッド、ヒノキ、ムスク

■ 発売日： 2026年4月17日（金） 全国発売

■ 製品名：パンピューリ デュウメモリー エクストラクト パフュームオイル

■ 金額：50mL：23,100円（税込）、10mL：9,680円（税込）

新製品情報 日本限定

＜Scented Topography＞

RAW MOOD （ロウムード）| Tokyo

ロウムード エクストラクト パフュームオイル 50mL：23,100円（税込）ロウムード エクストラクト パフュームオイル 10mL：9,680円（税込）

■ 商品特長

儚さと鮮烈さが交差する、幻想的な東京。

生々しい魅惑と、創造性に満ちたアーバンローズの香り。

■ 香りの解説

路地裏に踏み入れた瞬間、華やかなローズアブソリュートと、

ネオンの温もりを感じるアンバーが香り立ち、⾬上がりの

アスファルトのような深みが静かに広がります。

飾らない都市の存在感を、スモーキーでスパイシーな

ジュニパーベリーとベチバーの香りに乗せ、アクセントとなるバニラのほのかな⽢さが、

さらに濃密な空気感を際立たせます。

夢と現実、光と影、フローラルとスパイシー。

その狭間に在る、東京という都市の息遣いをとらえた香りです。

■ 香りの構成

都市を象徴する華やかなローズアブソリュートにスモーキーなジュニパーベリー、

そしてジャスミンの豊かな深みを重ね、花びらが幾重にも広がるように、

優雅で力強い印象を描き出します。

■ キーノート：ローズアブソリュート・ジュニパーベリー

■ 香りの印象：フローラル・スパイシー・ウッディ

Top Notes： ライチ

Heart Notes：ローズ、サフラン、マジョラム、ジャスミン

Base Notes：ムスク、ナツメグ、ジュニパーベリー、ベチバー、バニラ、ブラックペッパー、

アンバーグリス、フランキンセンス

■ 発売日: 2026年4月17日（金） 全国発売

■ 製品名：パンピューリ ロウムード エクストラクト パフュームオイル

■ 金額：50mL：23,100円（税込）、10mL：9,680円（税込）

京都BAL POP-UP開催

2026年4月18日(土)～5月31日(日）

＜購入特典＞

■ 購入特典 1

期間中、PANPURIの商品を13,000円(税込)以上ご購入のお客様に、

以下をプレゼントします。

・サイアミーズウォーター ハンドクリーム 10mLサンプル 1個

・PANPURI オリジナルポーチ(ロウムード/デュウメモリー) 1種

※ オリジナルポーチはロウムードorデュウメモリーからお選びいただけます。

※ 在庫が無くなり次第終了させていただきます。

※ お一人様につき1つとさせていただきます。

■ 購入特典 2

期間中、PANPURIの商品を25,000円(税込)以上ご購入のお客様に、

以下をプレゼントします。

・サイアミーズウォーター ハンドクリーム 10mLサンプル 1個

・サイアミーズウォーター ミルクバス＆ボディオイル 10ｍL サンプル 1個

※ オリジナルポーチとオリジナルトートバッグは、

ロウムードorデュウメモリーからお選びいただけます。

※ 在庫が無くなり次第終了させていただきます。

※ お一人様につき1つとさせていただきます。

■ 購入特典 3

期間中、オセリ ソリッドパフュームを１つご購入の方へお好きな

組み合わせを選択できるオリジナルチャームを進呈。

素材やディテールを丁寧に選び、自分らしさを静かに表現するために

作られています。ストラップ、フック、アルファベットパーツを

自由に選ぶことができ、控えめでありながら

自分らしさを表現できるカスタマイズが可能です。

［対象商品］

・サイアミーズウォーター オセリ ソリッドパフューム

・アンダマンセイルズ オセリ ソリッドパフューム

・セイクリッドサンタル オセリ ソリッドパフューム

※ 在庫が無くなり次第終了させていただきます。

※ お一人様につき1つとさせていただきます。

■ 購入特典 4

期間中、PANPURIの商品を30,000円(税込)以上ご購入のお客様に、オリジナル風呂敷を用いたギフトラッピングをご用意しています。

※ 在庫が無くなり次第終了させていただきます。

※ お一人様につき1つとさせていただきます。

＜パンピューリ 京都BAL POP-UP＞

実施店舗 ：〒604-8032 京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL 1階 POP UP SPACE

実施期間：2026年4月18日(土)～5月31日(日) 11時～20時

＜パンピューリについて＞

2003年タイにて誕生。香りで“自分を整える”ウェルネス発想のフレグランスブランド。体温に寄り添い、肌の上で溶け合うように静かに香り立つオイルフレグランスを中心に、スパ発想のケアと香りの習慣が意識を澄ませ、心と身体の調和を呼び覚ます。クラフトマンシップと現代的な技術の融合で創り上げられた「フレグランス」「バス＆ボディ」「スキンケア」「ホームフレグランス」の商品を展開しています。

『PAÑPURI』 公式オンライン: https://panpuri.jp/

『PAÑPURI』 公式Instagram https://www.instagram.com/panpuriofficial/

『PAÑPURI』 公式X https://x.com/panpuri_japan

『PAÑPURI』 公式LINE https://lin.ee/P4TOATi

【掲載に関するお問合せ先】

ブランド名： PAÑPURI (パンピューリ)

電話番号：0120-554-330（パンピューリ カスタマーセンター）