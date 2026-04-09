選び抜いた苺の、極上スイーツをご紹介！　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅直結の大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈ベリールビーカット〉は、“いちごの魅力を料理する、いちごスイーツ専門店”。“おいしい苺”を選りすぐり、さらに“おいしく料理”して、“おいしい食感”にもこだわりました。また、名古屋市内に展開するパティスリーブーランジェリー「メゾン・デュ・ミエル」。２０２０年オープン以来たちまち話題となり、テレビや雑誌、ＳＮＳなどで取り上げられる、名古屋で最も勢いのあるお店のひとつです。大丸東京店の最旬スイーツ３ブランドをご紹介します。

いちごの魅力を楽しめるスイーツ

〈ベリールビーカット〉いちごミルクサンド ５個入 １,２７４円、８個入 １,９８８円、１２個入 ２,９８０円【保存方法／常温】／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）ＭＡＰ１.

真っ赤な果肉と香り高い甘さが特徴の「イタリア産サブリナ苺」をとろっと煮詰めたコンフィチュールと、練乳ミルクのコクをなめらかに練り上げたホワイトショコラ。ふたつが柔らかなまま合わさった“とろけるダブルメルト製法”の生み出す至福の美味しさを、しっとりしたクッキーでサンドしました。

期間限定の華やかな一缶

〈ケイタ マルヤマ〉【詰合せクッキー缶（ＤＡＨＬＩＡ）】８種４８個入り ４,８６０円【保存方法／常温】／１階 ウイークリー・セレクトスイーツ２ ＭＡＰ３.

※５月５日（火）まで

華やかに咲き誇るダリアをあしらった、期間限定の「ＤＡＨＬＩＡ」クッキー缶。花をかたどったクッキーをはじめ、８種類の味わいをぎっしり詰め合わせました。ＥＬＬＥ ｇｏｕｒｍｅｔフードクリエイター部公認料理家・渡辺千尋さん監修による、見た目にも美しく繊細な味わい。

名古屋で人気のクッキー缶が登場！

〈メゾン デュ ミエル〉【ミエルの赤いクッキー缶】【赤い実】 ３枚 【ガレットブルトンヌ】 ２枚 【フロランタン】 ２枚 【ブールドネージュ】 ３枚 【ポッシェドショコラ】 １８ｇ 【ディアマンアールグレイ】 ３枚 【パルミエ】 ３枚 ２,９７０円 【保存方法／常温】／１階ウイークリー・セレクトスイーツ ＭＡＰ２.

毎日少しずつ食べて、食べ終わったら缶の中に宝物を入れて・・・そんな思い出のあるクッキー缶をメゾンデュミエルでも。食べ終わった後も大切にとっておきたくなるギフトであリますように。

＊価格は全て税込です。