浜名湖の絶景宿、最新技術でエコリゾートを実現。

長治観光株式会社

湖畔に建つ温泉リゾートホテル「ホテル リステル浜名湖」（静岡県浜松市：総支配人 八巻幸宏）は、屋上にエースネットワーク株式会社製の最新型・軽量シリコンパネルを８０枚設置。2026年4月より、自家発電による電力運用を開始いたしました。

ホテル屋上に設置した太陽光パネル。直張りで地上から見えず景観を保全。基礎構造を持たず軽量、風雨にも強い。

本システムによりホテル電気使用量の約12％をカバー。大浴場照明や露天風呂・サウナ機器類などを、クリーンエネルギーでまかなうことが可能になります。これにより「環境配慮型リゾート」への進化を実現いたします。

■ 新設の背景：最新技術により「設置不可」の課題を克服

浜名湖畔の豊かな自然環境を守るエコ活動を推進するも、従来の重い太陽光パネルは耐荷重の問題で、屋上設置が困難でした。

しかし、エースネットワーク社の最新パネルを採用することで基礎工事を必要としない「直接設置」を実現。建物の負担を抑えつつ、これまで活用できなかったスペースを環境保護のための発電拠点へ生まれ変わらせました。

■ 本システムの特長：自然の豊かなリゾートに最適な「5つの強み」

・業界最大級の発電量：薄型ながら1枚あたり520W、合計41.6kWの高出力を実現。

・景観を損なわない：設置に高さを必要とせず光の反射も抑え、浜名湖の美しい景観を守ります。

・台風や災害に強い：極めて薄く軽量なため、浜名湖特有の強風による飛散リスクを大幅に軽減。

・高い耐久性：耐用年数25年。柔軟でありながら強固で"ひょう"などの衝撃でも亀裂が入りにくい。

・導入の希少性：最新型のため全国的にも導入例が少なく、次世代の標準となるシステムです。

■ お客様への提供価値：太陽の光で「ととのう」体験自家源泉の湖面すれすれ三ヶ日温泉。夜は月明かりが映り、朝は湖の向こうから太陽が昇る。露天風呂に併設のサウナ。男・女とも浜名湖を臨む窓を設置（窓位置は異なります）

今回の設備稼働により人気の露天風呂「湖面すれすれ三ヶ日温泉」や、併設の「レイクビューサウナ」のエネルギー源が、目の前の浜名湖を照らす「太陽の光」へと変わりました。

「浜名湖の自然に癒やされながら、そのエネルギーもまた自然由来である」という心身ともに健やかでサステナブルな滞在を提案いたします。

【太陽光発電システムの詳細】

メーカー：エースネットワーク株式会社 型番：ZKFNB100A-520

システム構成：520W × 80枚（最大出力 41.6kW）

用途：ホテル電気使用量の約12％

特長：軽量シリコンパネル、基礎不要の屋上直接設置

施工問合せ先：株式会社西村電気工業所 TEL（0545）81-0336

ホテル概要【ホテル リステル浜名湖】

海に浮かぶ客船をイメージした外観

全室、浜名湖正面。静かな奥浜名湖の湖畔に建つ絶景の宿。

湖面すれすれ三ヶ日温泉と、夕食ビュッフェの浜名湖名物「鰻の蒲焼食べ放題」が人気です。

「ツインベッド＋６畳和室」の客室を中心に、ラウンジの付いたスーペリア和洋室、３ベッドルームのロイヤルルームなど、多彩な客室が揃います。

浜名湖を臨むレストランINOHANAは、鰻の蒲焼と共に、遠州灘で獲れた魚介類や、富士山サーモン、三ヶ日牛コロッケや三ヶ日みかんドレッシングなど、地元の美味に拘った料理を用意しています。

所在地：静岡県浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈2251 （JR東海道本線 鷲津駅より無料送迎あり）

公式サイト：https://www.listel-hamanako.jp/

◆ホテル紹介動画（35分）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ibSldBbZF28 ]

◆春のワーケーション女子旅（3分：イメージPV）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Vadg13Uy_g4 ]客室例 スーペリア和モダン客室例 デラックス オリエンタルルームレストランINOHANAは２面が浜名湖ビュー夕食ビュッフェイメージ（追加オプションの地魚7点盛り）プライベートビーチから足漕ぎSUPで湖面散歩へホテル前の釣りが人気。黒鯛が見えるが釣るのは至難の業会議室も浜名湖正面。学会や企業研修、合宿での利用が人気グループ利用ならプライベートビーチでのランチBBQも可屋上のスカイプール。プール奥に太陽光パネルを設置浜名湖一望のビュースポット