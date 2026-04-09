「魔道祖師」日本語版ラジオドラマのトレーディング Botania ゆらゆらアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「魔道祖師」日本語版ラジオドラマの商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「魔道祖師」日本語版ラジオドラマの商品の受注を4月3日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1586?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Botania ゆらゆらアクリルスタンド

魏無羨、藍忘機、江澄、藍曦臣、金光瑤、金凌、藍思追、藍景儀のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ゆらゆら動くアクリルスタンドに仕上げました。

ゆらゆらと揺れるデザインです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Botaniaシリーズ」は、キャラクターイラストをボタニカルデザインに溶け込むように繊細なタッチで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「魏無羨&藍忘機 Botania ゆらゆらアクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）70×67mm 台座：（約）44×27mm 厚み：3mm

特典：本体：（約）70×67mm 台座：（約）54×26mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Botania スクエアアクリルキーホルダー

魏無羨、藍忘機、江澄、藍曦臣、金光瑤、金凌、藍思追、藍景儀のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、スクエアアクリルキーホルダーに仕上げました。

アクリルに厚みがあり奥行きのあるデザインとなっています。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「魏無羨&藍忘機 Botania スクエアアクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）60×35mm 厚み：5mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Botania アクリルカード

魏無羨、藍忘機、江澄、藍曦臣、金光瑤、金凌、藍思追、藍景儀のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「魏無羨&藍忘機 Botania アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）70×60mm 厚み：1mm 特典：（約）70×70mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Botania カードステッカー

魏無羨、藍忘機、江澄、藍曦臣、金光瑤、金凌、藍思追、藍景儀のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、カードステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「魏無羨&藍忘機 Botania カードステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング Botania 缶バッジ

魏無羨、藍忘機、江澄、藍曦臣、金光瑤、金凌、藍思追、藍景儀のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽各法人の予約購入特典情報

【アニメイト購入特典】

※アニメイトでは、BOX購入特典として「魏無羨&藍忘機 Botania スクエア缶バッジ アニメイト限定特典」を付属いたします。

【AMNIBUS購入特典】

※AMNIBUSでは、当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「藍思追&藍景儀 Botania スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

【あみあみ購入特典】

※あみあみでは、BOX購入特典として「江澄&金凌 Botania スクエア缶バッジ あみあみ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \3,520(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）58×58mm

素材 ：紙、ブリキ

▼Botania ランチトートバッグ

魏無羨、藍忘機、江澄、藍曦臣、金光瑤、金凌、藍思追、藍景儀のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ランチトートバッグに仕上げました。

お弁当が入る使い勝手の良いサイズ感で、ちょっとしたおでかけに適したアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\2,178(税込)

サイズ：（約）高さ20×幅30×底マチ部分10cm

素材 ：綿100%

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1586?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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