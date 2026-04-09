LGBT結婚相談所リザライは、ウェブサイトを刷新し『女女婚活（おんなおんな婚活）』という言葉を掲げます

株式会社リザライ

同性パートナーをお探しの方のための、パートナー紹介サービスを提供する、LGBT結婚相談所「リザライ」（運営：株式会社リザライ、本社：東京都新宿区）は、このたび女性同士の出会いサポートサービスのウェブサイトを刷新し、『女女婚活（おんなおんな婚活）』という言葉を掲げます。

この刷新は、女性同士の出会いを、結婚と同じ重さで扱うという、私たちの意思表示です。

■ これまでの歩みの中で

リザライは2015年の創業以来、法律上同性同士で人生を共にしたいと願う方々の出会いのお手伝いをさせていただいてきました。

その中で私たちは、

「一生一緒に生きていけるパートナーに出会いたい」

「将来を考えられる関係を築きたい」

「家族として共に暮らしたい」

という、真剣で切実な願いに何度も出会ってきたのです。

2026年3月時点で、500組を越えるカップルが誕生し、リザライを卒業されました。

リザライで誕生したカップル

その一方で、私たちは、こうした真剣な出会いを表現する言葉として「結婚相談所」「婚活」という言葉を使うことに、迷いを感じてきました。

なぜなら、自治体のパートナーシップ制度が広がっているものの、いまだに法律上同性同士のふたりは結婚することができない現状があるからです。

「婚活」という言葉自体も、異性同士を前提とした文脈の中で使われてきました。そんな現状の中、この言葉を使うことは現実に即していないと感じてきたからです。

■ 『女女婚活』という言葉を使う理由

それでも、このたび、私たちは『女女婚活（おんなおんな婚活）』という言葉を掲げることにいたしました。

それは、利用者の皆さまと向き合う中で、その一つひとつの出会いが決して軽いものではなく、人生そのものに関わる真剣な選択であると確信してきたからです。

結婚の平等（同性婚）が実現されていない世の中だからこそ、リザライのサービスをお使いいただく中では、利用者の方同士の出会いやお付き合い、パートナーシップを、法律上の結婚と同じ重さ・同じ真剣さを持つ間柄として引き続き大切に扱ってまいります。

女性と女性の人生を本気で望み、女性同士で生きる人生を真剣に選びたいみなさんを、私たちはこれからも今まで以上に誠実にサポートしていきたいと考えています。

■リニューアル後のウェブサイト

リザライ女女婚活サイト：https://n2.resally.jp/(https://n2.resally.jp/)

■ SNS

リザライ公式X：https://x.com/resally_n(https://x.com/resally_n)

リザライ公式Instagram：https://www.instagram.com/resally2020/(https://www.instagram.com/resally2020/)

■リザライについて

【サービスの特徴】

リザライの特徴はSNSや出会い系アプリなどとは違い、入会時にしっかりと本人確認や意思確認を行うところにあります。また、コンシェルジュが会員様の人となりまで総合的に判断してマッチングを行い、厳選したお相手候補をご紹介し、お見合いまでサポートするというのが私たちリザライのサービスのこだわりです。

リザライ公式ホームページ：https://www.resally.jp/(https://www.resally.jp/)

【リザライ創業の背景と歴史】

リザライが創業した2015年は、4月に渋谷区が日本初の同性パートナーシップ条例を施行、7月には世田谷区が結婚に準じる関係と認める公的書類を発行する方針を決め、日本も多様性を認める社会へ少しずつ動き始めていました。

しかしながら閉鎖的な時代が長かったことで現在でもLGBTQ当事者が満足して暮らせる環境は整っておらず、出会いの機会が少ないというのも彼らが抱える深刻な悩みの一つでした。

異性間では多種多様な出会いのサービスが存在しますが、LGBTQが利用できるものはごくわずかで、ほとんどがインターネットを使ったサービスです。インターネットを使ったサービスは「顔の見えないサービス」ということもあり、 サクラや業者が多く、また個人情報の漏えい等、様々なトラブルに巻き込まれる例も少なくありませんでした。

そういった現状を背景に株式会社リザライを創業し、将来を共にできる同性パートナーとの真面目な出会いをサポートするサービス「リザライ」をスタート、2016年4月から本格的なサービスを開始しました。

＜リザライ略歴＞

2015年8月 プレオープン

2016年4月 【東京店】男性向けサービス開始

2018年11月【東京店】拡張移転

2020年1月 【大阪店】男性向けサービス開始

2020年7月 【東京店】女性向けサービス開始

2021年4月 【大阪店】拡張移転

2021年4月 【大阪店】女性向けサービス開始

2021年10月 【東京店】拡張移転