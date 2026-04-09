不動産ポータル運営の工数をほぼゼロへ。物件入稿・運用を支援する「Starling BPO」をリリース。

株式会社Starling

株式会社Starling（本社：中野区、代表取締役：本間 克仁）は、不動産ポータルサイト運営企業向けに、物件データの入稿・更新・管理を包括的に代行する「Starling BPO」を本日より提供開始いたします。

サービス開発の背景

現在、不動産業界では深刻な人手不足が課題となっており、ポータルサイト運営においても「物件情報の更新が追いつかない」「情報の精度維持に膨大なコストがかかる」「ポータルの情報更新に時間が取られて、営業にかける時間が足りない」といった声が寄せられています。

この課題を解決し、コア業務である営業や顧客対応に専念できるよう、不動産業務に精通した専門スタッフによるBPOサービスの提供を開始いたしました。

サービスの特長

本サービスは、AIによる文章作成や入力、専門スタッフによるチェックやサポートにより、不動産ポータルサイトへの対応業務について、迅速さと正確さを両立させています。

- 高速な物件入稿・更新代行業者間流通サイト等からの情報取得、画像加工、魅力的なキャッチコピー作成などを代行。また、情報の鮮度を保つことで、閲覧数向上に寄与している例もございます。- 情報の正確性とコンプライアンス遵守不動産広告ルールを熟知した専門スタッフがチェックを実施します。- 柔軟なオペレーション構築各社独自の管理システムや、繁忙期に合わせたスポットでの依頼など、ニーズに合わせた柔軟な体制構築が可能です。

期待できる効果- 最大60%の運用コストの削減自社での採用・教育コスト、管理工数を大幅に抑制できます。- 約60時間の時間削減人的リソースをサイトの機能改善や新規事業立案などのクリエイティブな業務にシフトできます。- 閲覧数の向上ポータルサイトの閲覧数増加に寄与します。

サービス詳細ページ

Starling BPO

URL：https://www.lp.starling-db.com/bpo_property/bpo_for_portal

今後の展望

株式会社Starlingは、本サービスを通じて不動産業界のDXを推進し、より透明性の高い不動産取引の実現に貢献してまいります。今後は、AI（人工知能）を活用した画像解析や、自動入稿機能との連携強化を予定しております。

株式会社Starlingについて

名称 ：株式会社Starling

所在地 ：東京都中野区東中野1丁目59-4 コリンズ49ビル 302

代表者 ：代表取締役 本間克仁

設立 ：2022年2月1日

事業内容：不動産業務支援プラットホーム『StarlingDB』の開発・運営・販売

運営会社HP：https://www.lp.starling-db.com/corp

主要サービス(StarlingDB)URL： https://www.lp.starling-db.com/

お問合せ先(メールアドレス)：contact@starling-db.co.jp(#)

お問合せ先(電話番号)：050-5897-2705