【参加無料】成績上位者にギフトカードプレゼント! 宅建試験対策アプリ「宅スマ」【チャレンジテスト】開催決定！全国の受験者とスコアで競え！

株式会社夢来備人

■ 宅スマについて

宅スマは、宅建試験対策に特化した無料学習アプリです。

・3,000問以上の過去問を収録

・100本以上の講義動画

・スキマ時間で学習可能

チャレンジテストには、無料会員登録が必要となります。ぜひ下記からご登録ください。

無料で会員登録 :https://takusuma.com/lp/

■チャレンジテスト

チャレンジテストは、1問1答〇×形式で問題が出題されます。すべての問題をご解答頂き、スコアと順位が表示され、上位10位以内の方にアマギフカード500円分(コード)をメールにて進呈致します。

■ 参加方法

１. 宅スマに無料会員登録

２. チャレンジテストに挑戦

宅スマにログイン ⇒ 「問題」をタップ ⇒ 「チャレンジテスト」をタップ で挑戦できます。

チャレンジテストに挑戦 :https://www.takusuma.com/login

■ 開催スケジュール

・第1回：2026年4月17日～4月23日(宅建業法１.)

・第2回：2026年4月24日～4月30日(宅建業法２.)

・第3回：2026年5月1日～5月7日(法令上の制限１.)

・第4回：2026年5月8日～5月14日（法令上の制限２.）

※試験内容は予告なく変更する場合がございます。

■ 注意事項

・複数アカウントでの参加は禁止とします

・不正が確認された場合、対象外となる場合があります

・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります

・ランキングは得点・解答スピードで算出し、成績上位10名が選ばれます。

すべての機能がなんと無料でご利用頂けます。ぜひ会員登録してチャレンジ問題にご参加ください♪

また宅スマでは、宅建に関する情報を提供しています。「宅建試験の概要」について記事をまとめておりますので、ぜひこちらもご覧ください。

宅建試験とは :https://takusuma.com/

皆さまからのご参加、心よりお待ちしております！