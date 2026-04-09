【参加無料】成績上位者にギフトカードプレゼント! 宅建試験対策アプリ「宅スマ」【チャレンジテスト】開催決定！全国の受験者とスコアで競え！
株式会社夢来備人
・3,000問以上の過去問を収録
無料で会員登録 :
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１. 宅スマに無料会員登録
チャレンジテストに挑戦 :
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・第1回：2026年4月17日～4月23日(宅建業法１.)
・複数アカウントでの参加は禁止とします
すべての機能がなんと無料でご利用頂けます。ぜひ会員登録してチャレンジ問題にご参加ください♪
宅建試験とは :
https://takusuma.com/
■ 宅スマについて
宅スマは、宅建試験対策に特化した無料学習アプリです。
・3,000問以上の過去問を収録
・100本以上の講義動画
・スキマ時間で学習可能
チャレンジテストには、無料会員登録が必要となります。ぜひ下記からご登録ください。
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■チャレンジテスト
チャレンジテストは、1問1答〇×形式で問題が出題されます。すべての問題をご解答頂き、スコアと順位が表示され、上位10位以内の方にアマギフカード500円分(コード)をメールにて進呈致します。
■ 参加方法
１. 宅スマに無料会員登録
２. チャレンジテストに挑戦
宅スマにログイン ⇒ 「問題」をタップ ⇒ 「チャレンジテスト」をタップ で挑戦できます。
チャレンジテストに挑戦 :
https://www.takusuma.com/login
■ 開催スケジュール
・第1回：2026年4月17日～4月23日(宅建業法１.)
・第2回：2026年4月24日～4月30日(宅建業法２.)
・第3回：2026年5月1日～5月7日(法令上の制限１.)
・第4回：2026年5月8日～5月14日（法令上の制限２.）
※試験内容は予告なく変更する場合がございます。
■ 注意事項
・複数アカウントでの参加は禁止とします
・不正が確認された場合、対象外となる場合があります
・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります
・ランキングは得点・解答スピードで算出し、成績上位10名が選ばれます。
すべての機能がなんと無料でご利用頂けます。ぜひ会員登録してチャレンジ問題にご参加ください♪
また宅スマでは、宅建に関する情報を提供しています。「宅建試験の概要」について記事をまとめておりますので、ぜひこちらもご覧ください。
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皆さまからのご参加、心よりお待ちしております！