Forcesteed Robotics、AIロボットの行動を記録・再現する長期記憶ドライブレコーダ「Forcesteed-AKASHI」を開発

株式会社Forcesteed Robotics

株式会社Forcesteed Robotics（本社：東京都江東区、代表取締役：大澤弘幸、以下「Forcesteed Robotics」）は、AIロボットの意思決定・物理挙動・環境状態を一体で記録・再現する長期記憶ドライブレコーダ「Forcesteed-AKASHI（アカシ）」を開発したことをお知らせいたします。

Forcesteed-AKASHIは、自動車のドライブレコーダや飛行機のフライトレコーダのような設計思想をAIロボットに拡張したシステムです。AIが「何を見て、どう判断し、どのように動いたか」を時系列で記録し、トラブル発生時には前後の状況を含めて保存・報告します。

画像付き日報、および画像付き月報

不審者レポート

消火器見回りログ

開発背景

日本では今後、製造業・物流・介護などの現場において人手不足がさらに深刻化し、ロボットとの協働は不可避な選択となりつつあります。一方で、AIロボットの導入は想定ほど進んでいません。

その大きな理由の一つが、

「AIがなぜその行動を取ったのか分からない」という不透明性です。

AIの高度化に伴い、判断過程はブラックボックス化し、トラブル発生時に

・原因が特定できない

・再現できない

・改善できない

という課題が顕在化しています。

航空機のフライトレコーダや自動車のドライブレコーダは、事故の原因究明と再発防止を支える重要な存在です。しかし、AIロボットには同様の「行動の証」を残す仕組みが十分に整備されていません。

Forcesteed Roboticsは、この課題に対し、AIの判断根拠まで含めて記録する長期記憶ドライブレコーダとして「Forcesteed-AKASHI」を開発しました。

Forcesteed-AKASHIの概要

Forcesteed-AKASHIは、ロボット本体・AI・センサ・安全系I/Oの間に接続される外付け型の記録ソフトウェアです。ロボットメーカーに依存せず、後付けで導入可能です。

AIの判断から物理挙動までを一体で記録し、「何が起きたのか」だけでなく「なぜそうなったのか」まで遡ることができます。

「証（あかし）」-- ロボットの行動の証を残すことで、人とロボットの信頼を築く。

それが本プロダクトのコンセプトです。

Forcesteed-AKASHIで記録される対象

今回開発したソフトウェアでは、ROS2対応ロボット向けに以下のデータを統合記録します。

- カメラ映像（複数系統）- 関節の位置・速度・トルク- 外部I/O信号（安全信号・アラーム含む）- モード遷移（自動／手動／非常停止など）- 音声・振動- AI推論ログ（VLM／VLA／LLMの入出力・確信度）

各データは常時記録され、異常検知時にはイベント前後の情報が自動的に保存されます。

また、保存データにはハッシュチェーンおよび電子署名を付与し、改ざん防止を実現。

事故調査や品質保証における証跡として活用可能です。

トリガは、ハードウェア異常・ソフトウェア異常・AI異常・手動操作の複数系統に対応しています。

対応ロボット

ROS2対応ロボットに接続可能です。

今後、各種ロボットメーカーのSDK・APIへの対応を順次拡大予定です。

今後の展開

今後は評価を通じて、以下の機能拡張を進めております。

- AI判断過程のさらなる可視化（VLM／VLAの詳細ログ）- 解析・レポート自動生成機能- 「Forcesteed-Luqua」との連携による長期記憶化と自動改善

また、実環境でのPoCを推進し、AIロボットの行動を説明可能にすることで、社会実装の加速を目指しております。

Forcesteed Roboticsについて

Forcesteedは、「世の中の駆動系に人工意識ACを統合し、機械と人が協調して新たな価値を生み出す未来を創る」をミッションに掲げ、AI・画像認識・ロボティクスの研究開発および社会実装を推進しています。現在、12社以上の企業と連携し、次世代ロボット技術の実用化に向けた研究開発を進めています。

当社が開発する人工意識FSR-AC（Artificial Consciousness）は、「リアルワールドAIエージェント／フィジカルAI」を中核とする大脳系アーキテクチャ（先進的VLA）であり、ロボットが外界を認識し、目的・文脈・感情・好奇心に基づいて行動を選択できる知能基盤です。

従来の「決められた動きを繰り返すロボット」から脱却し、人と共に判断し、進化し続けるAI統合型ロボティクスを実現します。

本件に関するお問い合わせ先

本記事に関するお問い合わせ：

株式会社Forcesteed Robotics 広報担当

contact@forcesteed.com

株式会社Forcesteed Roboticsのプレスリリース一覧：

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/157769

会社概要

会社名：株式会社Forcesteed Robotics

所在地：東京都江東区青海２丁目７番４号 The SOHO

設立：2024年07月29日

代表取締役：大澤弘幸、諸岡亜貴子

事業内容：● AI・画像認識・ロボティクス技術の研究開発および社会実装

● Forcesteed-Luqua の研究開発および社会実装、販売等

● Forcesteed-ARIA の研究開発および社会実装、販売等

● Forcesteed-LEIVOR の研究開発および社会実装、販売等

● Forcesteed-AKASHI の研究開発および社会実装、販売等

● Spingence社製「Edgestar」サーバの販売および技術支援

● RealMan Robotics社の日本における戦略パートナー

● ｕｇｏ社製ロボットの販売代理店

Webサイト：https://www.forcesteed.com/