10年連続売上NO.1※1・累計販売台数150万台突破※2の「とろ雪かき氷器」総額100万円分プレゼント＆“金・銀のとろ雪”が当たる「とろ雪かき氷器10周年記念キャンペーン」を開始

株式会社ドウシシャとろ雪かき氷器10周年記念キャンペーン

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、発売10周年を迎えた家庭用かき氷器「とろ雪かき氷器」の節目を記念し、総額100万円分の「えらべるPay(R)」や非売品カラーのかき氷器が当たる「とろ雪かき氷器10周年記念キャンペーン」を4月7日（木）から7月31日（金）まで実施します。

URL：https://doshisha.campaigns.jp/lp/kakigori100

2016年から販売している「とろ雪かき氷器」は、ジュース等を凍らせた味付け氷を削ってとろっとした食感のかき氷（台湾風かき氷）を楽しむことができる家庭用かき氷器です。家庭用かき氷器市場において高いシェアを占めるドウシシャの中でも、10年連続売上NO.1（※1）を誇る人気シリーズであり、累計販売台数は150万台を突破（※2）しました。この度発売10周年を記念し、ドウシシャのかき氷器をご購入のみなさまへ感謝の気持ちを込めて、レシートなどの購入証明書で応募できるキャンペーンを実施します。総額100万円分の「えらべるPay(R)」とキャンペーンでしか入手できない限定カラーのかき氷器をご用意しました。この機会にドウシシャのかき氷器をご購入いただき、猛暑対策も兼ねたご家庭での夏の楽しみにぜひご活用ください。

※1 ドウシシャ出荷数量ベース 2016年4月～2026年3月末

※2 ドウシシャ出荷数量ベース 2026年3月末時点

【キャンペーン概要】

期間中にドウシシャのかき氷器を購入したレシート等『購入証明書』の画像を添付するとご応募いただけます。

・商品の箱に『販売元 ドウシシャ』、もしくは商品にシール等で『ドウシシャ』と記載のあるかき氷器を1台以上購入

・購入日、購入商品、購入金額、購入店舗名がわかる購入証明書の画像1枚につき1口応募

※購入日当日以外でもご応募いただけます。

※期間中は何口でもご応募いただけます。

※一度応募に利用した購入証明書で再度応募することはできません。

※レシート（購入証明書）は3/20～7/31の期間内にご購入いただいたものに限ります。

※詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

＜応募期間＞

4月7日（木）0：00～2026年7月31日（金） 23:59

※上記期間内に応募完了いただいたもののみ有効となります。

＜応募方法＞

１.「メールアドレスで応募する」をクリック

２.応募フォームに必要事項を入力

３.レシートの写真または購入証明書の画像を添付

４.アンケートフォームに入力

５.確認画面で「回答する」をクリックして応募完了

＜景品＞

「えらべるPay(R)」10,000円相当:100名様

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。

「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

※「えらべるPay(R)」のご利用方法は、当社ではご案内いたしかねます。

さらにWチャンス！

当選者の中から抽選で電動ふわふわとろ雪かき氷器の10周年キャンペーン限定カラー(非売品)が合計10名様に当たります。

金のとろ雪かき氷器 / 銀のとろ雪かき氷器

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

※プレスリリース記載の情報は、公開日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。