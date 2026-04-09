ベストサイン・ジャパン株式会社

ベストサイン・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、日本市場における事業展開の強化に向け、2026年1月付で就任したカントリーマネージャー 小山哲也氏のもと、日本向け施策の準備を進めてまいりました。

このたび、関連施策の一環として、日本市場向けの電子契約・契約管理SaaSにおけるユーザー体験（UX）の最適化、利用率向上、および業務成果の最大化に必要な日本語UIローカライズおよびWebサイトの刷新を実施・完了したことを発表いたします。

■ カントリーマネージャー就任と日本戦略

当社は2026年1月付で小山哲也氏をカントリーマネージャーに任命し、日本市場における成長戦略の策定および実行体制の構築を進めてまいりました。

小山氏は、外資系IT企業において営業職として成果を上げ、その後複数の企業で営業責任者を歴任し、事業成長を牽引してきました。さらに、Microsoft 365領域を主軸とする外資系IT企業において、シンガポールにてAPJ（アジア太平洋・日本）営業責任者として勤務し、グローバル市場における戦略策定と実行した経験を有しております。

直近では、セキュリティ企業にて営業担当VPとして日本市場の拡大を主導し、エンタープライズ市場において豊富な実績を有しています。

同氏のリーダーシップのもと、当社は日本市場向けの戦略策定および各種施策準備を着実に進めてまいりました。

■ 日本向けUIローカライズ

当社のインテリジェント電子契約および契約管理プラットフォームにおいて、日本企業の業務要件に応えるため、以下のローカライズ施策を実施しました。

・日本語UIの最適化（法務・業務用語への対応）

・日本の業務要件に基づく機能実装

これにより、法務部門および事業部門における契約業務の効率化と内部統制強化を同時に実現します。

■ Webサイト刷新

日本市場における情報提供の強化と潜在顧客の獲得を目的として、公式Webサイトを全面刷新しました。

・法務・情報システム部門向けコンテンツの強化

・日本企業向けアプリケーションシナリオとソリューション事例の拡充

・お問い合わせおよび無償トライアル申込導線の最適化

■ 背景

日本企業においては電子契約の導入が進む一方で、契約管理、内部統制および監査対応といった課題が顕在化しています。

特に、企業は契約の作成・締結から保管・分析に至るまでの一体化された機能に対して、より高い要件を求めており、関連ニーズは単一ツールからがシステム化された能力へと進化・高度化しています。

当社はこれらのニーズに対応するため、日本市場における価値提供能力のさらなる向上に取り組んでまいります。

■ BestSign契約ネットワークとLegal AIの価値

BestSignは、単なる電子契約サービスではなく、企業における契約関係および権限構造を基盤として構築された契約実行インフラです。

契約締結のプロセスにおいて、プラットフォームは企業主体、署名権限、内部承認フローを一体的に統合し、検証可能かつ追跡可能な体系に組み込みます。これにより、各契約が企業の意思を正確に反映するとともに、組織間連携においても一貫性と統制性を確保します。

さらに、この基盤の上にLegal AIを契約の全プロセスに組み込むことで、契約は単なる静的な文書から業務と連動するデータ基盤へと進化します。AIは契約内容の理解やリスク条項の識別にとどまらず、企業の実際の業務プロセスと連携しながら、契約履行状況および関連業務データの分析を行い、リスク管理の高度化と業務効率の向上を支援します。

また、プラットフォーム上で契約データや取引データが継続的に蓄積されることで、AIの制度と有用性はさらに向上していきます。利用企業の拡大に伴い、プラットフォーム全体の価値は一層高まり、契約業務は単点ツールからインフラへと進化していきます。

このように、「電子契約」と「Legal AI」は単なる機能の組み合わせではなく、統合されたプラットフォーム上で相互に連携し、企業の基幹業務を支える契約管理・実行基盤として機能していきます。

■ コメント

・創業者兼CEO Joy Wan コメント：

「日本は当社にとって最重要市場の一つです。今回の体制強化と製品投資により、日本のお客様に対してより高い価値を提供してまいります。」

・カントリーマネージャー 小山哲也 コメント：

「大企業を中心に、契約業務には迅速性だけでなく、統制、透明性、追跡可能性が強く求められる時代になっています。当社は、契約プロセス全体の標準化と可視化を実現することで、現場業務の最適化と経営管理の高度化を同時に支援してまいります。日本企業の持続的な成長を支える基盤として、当社のソリューションを提供していきます。」

■ 会社概要

会社名：ベストサイン・ジャパン株式会社

所在地：〒100-6213東京都千代田区丸の内1-11-1

パシフィックセンチュリープレイス丸の内13階

事業内容：インテリジェント電子契約サービス「BestSign」の提供、契約業務のDX支援

公式WEBサイト：https://www.bestsign.com/ja/

お問い合わせ先： ベストサイン・ジャパン 広報担当 (pr_japan @bestsign.com)