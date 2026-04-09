【コラボ第2弾】原宿系動画クリエイター「しなこ」とコラボの電動かき氷器＆フローズンデザートメーカーを発売

株式会社ドウシシャしなこちゃん×電動かき氷器/しなこちゃん×HAPI MIX（ハピックス）

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、原宿系動画クリエイター・しなこさんとコラボレーションした「電動かき氷器」と、フローズンデザートメーカー「HAPI MIX（ハピックス）」の2アイテムを、2026年4月25日（土）からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部の量販店などを通じて発売します。

商品ページURL ：（電動かき氷器）https://do-cooking.com/koorikaki/

（HAPI MIX）https://do-cooking.com/hapimix/

取扱店舗URL ：（電動かき氷器）https://do-cooking.com/koorikaki/shoplist.pdf

（HAPI MIX）https://do-cooking.com/hapimix/shoplist.pdf

今回発売する「電動かき氷器」および「HAPI MIX（ハピックス）」は、原宿の店舗やSNSで数々の“バズる”スイーツを生み出してきたスイーツプロデューサー・しなこちゃんとのコラボレーションアイテム第2弾です。

2025年2月にはコラボレーション第1弾として、底が外せて洗いやすいキッズボトル「しなこちゃん×sokomoそこまで洗えるボトル」を販売し、SNSや口コミを通じて「小学校へ持っていくのが楽しみ」「しなこちゃんデザインがめちゃめちゃかわいい！」など、小学生やZ世代のしなこちゃんファンをはじめ、大人の方々からも大きな反響をいただきました。

第2弾となる本企画は、「しなこちゃんがプロデュースする、カラフルでポップな“しなこワールド”のスイーツを、おうちでも楽しんでほしい」という想いからスタートしました。小学生やZ世代を中心に絶大な支持を集めるしなこちゃんの世界観と、当社が長年培ってきた“手軽に美味しいひんやりデザートを作る”ノウハウを融合しています。本製品を通じて、暑い夏のおうち時間をより特別でワクワクするひとときへと変えていきます。

【しなこちゃん×電動かき氷器・商品特長】

◆しなこちゃん初のオリジナルデザインかき氷器

しなこちゃんがかき氷器のコラボレーションアイテムを発売するのは今回が初めてです。パープルを基調としたカラーリングやスイッチ部分など、細部にまでこだわり本人らしいデザインに仕上げました。

特にスイッチボタンは、しなこちゃんのかわいい世界観を表現したハートジュエル型のデザイン（ハートジュエルボタン）を採用しています。見た目にもかわいらしく、かき氷作りの時間はもちろん、飾っておくだけでも気分が高まる仕様に仕上げました。

しなこちゃんのオリジナルデザインのかき氷器スイッチボタン（ハートジュエルボタン）

◆ハートジュエルボタンを押すだけ、電動で簡単にかき氷が作れる

スイッチボタン（ハートジュエルボタン）を押すだけの簡単操作で、お子さまでも使いやすい電動かき氷器です。

スイッチボタン（ハートジュエルボタン）を押すだけ

◆専用の製氷カップ付属

付属の専用製氷カップで作った氷のほか、ご家庭の冷凍庫で作るバラ氷も削ることができるため、楽しみ方のバリエーションが広がります。

専用の製氷カップ

◆コンパクトに収納できる

スタンド内に、本体と氷ケースをすっきり収納することができます。使わない時も場所を取らず、コンパクトに保管できます。

コンパクトに収納可能

◆2段階の削り方が選べる調節ネジ付き

削り方が選べる調節ネジ付きで、ふわふわの細かい氷とシャリシャリとした粗い氷の２段階調節が可能です。気分やレシピに合わせてお好みの削り方を選ぶことができます。

2段階の調節ネジ付き

◆しなこちゃんプロデュースの特別レシピ入り

しなこちゃんがプロデュースした特別レシピが同梱されています。

しなこちゃんプロデュースの特別レシピ

【しなこちゃん×HAPI MIX（ハピックス）・商品特長】

「HAPI MIX(ハピックス)」は、ご自宅で簡単にフローズンデザートが楽しめる製品です。熱伝導のよいアルミニウム合金と樹脂の間に蓄冷剤を入れた構造で、本体をあらかじめ冷却し、ジュースを注いでスプーンでかき混ぜるだけで簡単にフローズンデザートができあがります。

商品名の「HAPI MIX(ハピックス)」は、より多くの方に“混ぜる楽しさ”を体験していただきたいという想いを込め、「HAPI(楽しい)」＋「MIX(まぜる)」を組み合わせて名付けました。

HAPI MIX(ハピックス)の構造

◆しなこちゃん初のオリジナルデザインのフローズンデザートメーカー

しなこちゃんがフローズンデザートメーカーのコラボレーションモデルを発売するのは今回が初めてで、ピンクを基調としたカラーリングや丸みのある本体形状、ツヤ感のあるキャンディモチーフの土台など、細部にまでこだわり、本人らしいデザインに仕上げました。

しなこちゃんのオリジナルデザインのフローズンデザートメーカー

◆キャンディ型の土台で安定した形状

フローズンを混ぜる際に本体を押さえやすいよう、キャンディ型の土台を採用しました。キャンディのリボン部分をしっかりと押さえられるため、安定した状態でフローズンをかき混ぜることができます。

キュートなキャンディ型

◆簡単ステップでジュースがフローズンに

本体をあらかじめ冷凍庫で冷やし、冷えたジュースを注いで付属のスプーンでかき混ぜるだけの簡単ステップで、手軽にフローズンデザートを楽しむことができます。

フローズンデザートの作り方

◆しなこちゃんプロデュースの特別レシピ入り

しなこちゃんがプロデュースした特別レシピが同梱されています。

しなこちゃんプロデュースの特別レシピ

【しなこちゃんプロフィール】

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとして、また、2024年3月からはアーティストとして活動。

・YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCSPkmZyeHlDNE-6YMSg5Fbg

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@ssshinako?lang=ja-JP

・Instagram：https://www.instagram.com/ssshinako/?hl=ja

・X ：https://x.com/ssshinako

【商品概要】

名称 ：電動かき氷器 しなこちゃん

型番 ：DIN-B4SN

電動かき氷器 しなこちゃん

製品パッケージ

サイズ・質量(約)：W165×D165×H335ｍｍ・870ｇ

電源 ：AC100V

連続使用時間：5分

付属品 ：特別レシピ×1、製氷カップSサイズ×2、お手入れ用ブラシ×1

希望小売価格：4,378円（税込）

URL ：https://do-cooking.com/koorikaki/

名称 ：HAPI MIX（ハピックス）しなこちゃん

型番 ：DHFZ-B6SN

HAPI MIX（ハピックス）しなこちゃん

製品パッケージ

サイズ・質量(約)：W156×D103×H138ｍｍ・410ｇ

容量(約） ：200ml（使用最大容量180ml）

付属品 ：特別レシピ×1、スプーン×1

希望小売価格：2,948円（税込）

URL ：https://do-cooking.com/hapimix/

【販売情報】

販売場所 ：ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」および一部量販店

取扱店舗URL ：https://do-cooking.com/koorikaki/shoplist.pdf

https://do-cooking.com/hapimix/shoplist.pdf

販売方法：販売店によって販売方法は異なります。

オンラインストア販売条件：お一人様各1点限り（1アカウントにつき1点まで）

商品ページ公開 2026年4月9日（木）10:00

販売開始 2026年4月25日（土）10:00

オンラインストアURL:https://www.doshisha-marche.jp/c/lifestyle/LS008/HO-4550668860509

https://www.doshisha-marche.jp/c/lifestyle/LS008/HO-4550668860493

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室 Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。