株式会社ヤングライフプロポーサル、2026年度入社式を開催。新ビジョンのもと、新戦力5名が始動

株式会社ヤングライフプロポーサル

20年に渡り、自社メンバーのみでインフラシステム開発の上流から下流まで手がける、株式会社ヤングライフプロポーサル(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：葛山晃守、以下：YLP)は、2026年4月1日(水)、名古屋本社にて2026年度入社式を開催し、新たに5名の新入社員を迎えました。式典では、2034年の創業30周年に向けた経営ビジョンが新入社員へ共有され、今後の成長方針および人材育成の方向性について理解を深める機会となりました。

■創業30周年を見据えたビジョンを共有

式典では、代表取締役の葛山より、2034年の創業30周年に向けた経営ビジョン

「自身と顧客に価値と喜びを創造し、未来に存在し続ける会社」が新入社員へ共有されました。

葛山は「会社の存続こそが、社員と顧客にとっての安定の礎である」と述べ、富士山の裾野に例えながら、技術・仕事・組織といった基盤の安定が、価値創出の前提になるとの考えを示しました。

■「好奇心と行動」を軸にした人材育成方針

祝辞では、自身の趣味である登山を引き合いに出し、「モチベーションは好奇心を行動に変え、その先にある成功体験によって生まれるもの。まずは歩みを止めず、3ヶ月後の研修修了という節目を目指してほしい」と語り、新入社員に対して主体的な行動の重要性を伝えました。

■新入社員代表の挨拶

新入社員代表が登壇し、「本日よりヤングライフプロポーサルの一員として歩めることを光栄に思います。社会人としての責任を自覚し、学びと挑戦を重ねながら、一日も早く信頼に応えられる存在となれるよう努力してまいります」と決意を述べました。

■その他採用情報

YLPでは、採用サイトや公式Instagramを通じて、会社説明会やインターンシップなどの採用イベント情報に加え、社員インタビューやオフィス紹介、プロジェクトの舞台裏、社内イベント・研修の様子、企業文化なども随時発信しています。最新情報や会社の雰囲気をぜひチェックしてください。

- 採用サイト：https://www.ylproposal.com/saiyo/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/ylp_saiyo_info/

【会社情報】

社名：株式会社ヤングライフプロポーサル

設立：2004年7月6日

代表者：葛山晃守

事業内容：

・情報ネットワークシステムの企画、提案、構築、保守

・サーバ(Windows、Linux)の設計、構築、保守

・クラウドサービスの提案、構築、保守

・Wi-Fiソリューションの提案、構築、保守

・Webアプリケーションおよびシステム開発、保守

本社：愛知県名古屋市中区大須四丁目1-18 セイジョウビル4F

URL：https://www.ylproposal.com/