Salesforce運用支援のその先へ――『アドミンニンジャ』、Account Engagementの導入・運用体制づくりを伴走支援

株式会社セールスイネーブルメント

Salesforceの保守・管理・運用を一貫して支援するサービス『アドミンニンジャ』を提供する株式会社セールスイネーブルメント（本社：東京都中央区、代表取締役：井内駿佑）は、このたび、SalesforceおよびAccount Engagementの運用支援に関する株式会社大瀧建築事務所様の導入事例を新たに公開しました。

今回ご紹介するのは、株式会社大瀧建築事務所様（本社：静岡県静岡市）への導入事例です。

本事例は、Salesforceの活用に加え、MAツール「Account Engagement」の導入・運用体制づくりまで伴走した事例です。公開中の事例記事では、Salesforce活用の経緯、Account Engagement導入・運用体制づくりの背景、パートナー選定のポイント、そして今後の活用イメージを紹介しています。

▼背景：Salesforce活用に加え、Account Engagementの導入・運用体制づくりを推進

株式会社大瀧建築事務所様では、Salesforceを長年活用される中で、今後の情報発信やマーケティング活用も見据え、Account Engagementの導入・運用体制づくりを進められていました。

その中で、単なる初期設定にとどまらず、実際の運用も見据えながら伴走できるパートナーとして、アドミンニンジャにご相談をいただきました。

Salesforceの運用支援に加え、Account Engagementの導入・活用まで含めて支援できる体制が、今回のご支援につながっています。

▼取り組みと成果：Account Engagementの導入・運用体制づくりを伴走支援

今回のご支援では、Salesforceの活用を前提に、Account Engagementの導入と、その後の運用体制づくりまで伴走しました。大瀧建築事務所様の事例記事では、Salesforce活用の経緯に加え、Account Engagementの導入・運用体制づくりを進める中で、どのような観点でパートナーを選定されたのか、また今後どのような活用を見据えているのかを紹介しています。

アドミンニンジャは、これまでSalesforceを中心とした管理・運用支援を行ってきましたが、本事例ではその支援領域として、Account Engagementに関する導入・運用面のご相談にも対応しています。

Salesforceの管理支援に加え、周辺領域まで含めて伴走している点が、今回の事例の特徴です。

▼お客様のコメント（記事より一部抜粋）- 「すべてを外注してしまうと社内にノウハウが蓄積されません。一方で、専任担当を置くほどのリソースもない。その中で、社内担当者を支える形の支援を求めていました。」- 「こちら側にメインの担当者がいて、その人を補助する支援形態は意外と少なく、今回のサービスは非常にフィットしていると感じました。」- 「非常にスムーズでした。フォーム設定やドメイン認証など技術的な部分も含めて、しっかり対応していただけたと思います。」▼Salesforceに加え、Account Engagement活用まで伴走支援

今回公開した株式会社大瀧建築事務所様の事例は、Salesforceの活用に加え、Account Engagementの導入・運用体制づくりまで伴走支援している事例です。

すべてを外部に任せるのではなく、社内担当者を支える形で進めることで、無理なく活用を前に進めていける点も、本事例の特徴の一つです。

株式会社セールスイネーブルメントでは、今後もSalesforceを中心に、Account Engagementをはじめとした周辺領域まで含めた支援を通じて、お客様の実務に寄り添った運用支援を強化してまいります。

▼事例全文はこちらからご覧いただけます

https://salesenablement.co.jp/case/otaki-arch

▼『アドミンニンジャ』とは

『アドミンニンジャ』は、問題解決まで実働するSalesforceヘルプデスクです。

Salesforce運用に必要な日常業務を、認定アドミンがオンラインで継続的にサポート。設定変更、ユーザー管理、トラブル対応、運用改善まで、現場の実務に寄り添いながら伴走します。

Salesforceの保守・管理・運用を一貫して支援するサービス『アドミンニンジャ』は、上場企業様からベンチャー企業様、非営利団体様まで幅広いお客様に導入いただき、公式パートナー評価4.9/5.0、プロジェクト継続率100％を記録しています（2026年4月9日現在）。アドミンニンジャは、Salesforceを経営の中核システムとして使用されている企業様に向けた、Salesforceの管理・設定・保守等を少ない時間から柔軟に委託できるサービスです。Salesforceは便利なシステムである一方、設定やメンテナンスに専門知識、技術が必要です。「少ない時間からでもサポートしてほしい」「なかなか実際の設定に手が回らない」こうしたお客様の実際の悩みから誕生した「かゆいところに手が届く」サービスです。

【会社概要】

会社名：株式会社セールスイネーブルメント

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

TEL：050-5784-9650（代表）

設立：2023年9月

代表者：代表取締役 井内 駿佑

URL：https://salesenablement.co.jp/

事業内容：Salesforce管理者代行サービス「アドミンニンジャ」の運営

【お問い合わせ先】

株式会社セールスイネーブルメント 広報担当

TEL：050-5784-9650

Mail：info@salesenablement.co.jp

URL：https://salesenablement.co.jp/