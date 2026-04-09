Creator5 Pro予約販売開始｜エンクロージャー搭載で安定した造形環境を実現【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市/代表取締役社長：朴秀明）は、Flashforge製3Dプリンター「Creator5 Pro」の日本国内における予約販売を、本日2026年4月9日（木）より開始いたしました。



Creator5 Proは、最大4つの独立ツールヘッドを搭載したFFF方式3Dプリンター「Creator5」の性能に加え、エンクロージャー構造を採用したモデルです。

外気の影響を受けにくい安定した造形環境を実現し、ABSなど温度管理が求められる素材においても、反りや割れを抑えた高品質な出力が可能です。

また、Creator5の特長であるマルチカラー造形の効率性や材料ロスの低減といったメリットもそのまま継承。複数色・複数素材を用いた造形においても、スムーズかつ効率的な出力を実現します。

試作から実用部品の製造まで、より安定した環境での3Dプリントを求める現場に適したモデルです。

Creator5 Proの特長

最大4ツールヘッドによる効率的なマルチカラー造形

独立したツールヘッド構造により、ノズル切替に伴う待機時間を抑制。複数色・複数素材の造形を効率的に行えます。

エンクロージャー構造による安全で安定した造形環境

外部環境の影響を抑え、温度を一定に保つことで、反りや割れを軽減。あわせて動作音の低減や、造形時に発生する臭気の拡散抑制にも寄与します。

チャンバー加熱による高温素材への対応

最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなど温度管理が求められる素材においても、寸法精度の高い安定した造形を実現します。

最適化された冷却・空気循環設計

庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持。環境に応じた適切な温度バランスを保ちます。

高性能エアフィルターによるクリーンな造形環境

H13 HEPAフィルターと活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOC（揮発性有機化合物）を低減。より快適な使用環境に配慮しています。

販売概要

【予約開始日】

2026年4月9日（木）

【価格】

・通常価格：139,810円（税込）

・早期予約割引価格：127,600円（税込）

※200台限定

【発送】

6月中旬以降順次発送予定

製品ページ・予約購入

詳細仕様や導入検討に関する情報は、以下よりご確認いただけます。

会社概要

製品ページはこちら :https://apple-tree.co.jp/brand/flashforge/creator5/予約購入はこちら :https://apple-tree.shop/?pid=191356438APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp