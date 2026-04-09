Creator5 Pro予約販売開始｜エンクロージャー搭載で安定した造形環境を実現【APPLE TREE株式会社】
APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市/代表取締役社長：朴秀明）は、Flashforge製3Dプリンター「Creator5 Pro」の日本国内における予約販売を、本日2026年4月9日（木）より開始いたしました。
Creator5 Proは、最大4つの独立ツールヘッドを搭載したFFF方式3Dプリンター「Creator5」の性能に加え、エンクロージャー構造を採用したモデルです。
外気の影響を受けにくい安定した造形環境を実現し、ABSなど温度管理が求められる素材においても、反りや割れを抑えた高品質な出力が可能です。
また、Creator5の特長であるマルチカラー造形の効率性や材料ロスの低減といったメリットもそのまま継承。複数色・複数素材を用いた造形においても、スムーズかつ効率的な出力を実現します。
試作から実用部品の製造まで、より安定した環境での3Dプリントを求める現場に適したモデルです。
Creator5 Proの特長
最大4ツールヘッドによる効率的な
マルチカラー造形
独立したツールヘッド構造により、ノズル切替に伴う待機時間を抑制。複数色・複数素材の造形を効率的に行えます。
エンクロージャー構造による安全で安定した造形環境
外部環境の影響を抑え、温度を一定に保つことで、反りや割れを軽減。あわせて動作音の低減や、造形時に発生する臭気の拡散抑制にも寄与します。
チャンバー加熱による高温素材への対応
最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなど温度管理が求められる素材においても、寸法精度の高い安定した造形を実現します。
最適化された冷却・空気循環設計
庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持。環境に応じた適切な温度バランスを保ちます。
高性能エアフィルターによるクリーンな造形環境
H13 HEPAフィルターと活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOC（揮発性有機化合物）を低減。より快適な使用環境に配慮しています。
販売概要
【予約開始日】
2026年4月9日（木）
【価格】
・通常価格：139,810円（税込）
・早期予約割引価格：127,600円（税込）
※200台限定
【発送】
6月中旬以降順次発送予定
製品ページ・予約購入
詳細仕様や導入検討に関する情報は、以下よりご確認いただけます。
製品ページはこちら :
https://apple-tree.co.jp/brand/flashforge/creator5/
予約購入はこちら :
https://apple-tree.shop/?pid=191356438
会社概要
APPLE TREE株式会社
■所在地
大阪本社：
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階
06-6710-9061
東京支社：
〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階
03-6450-1163
■設立：
2012年10月
■事業内容：
3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /
3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /
新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ
■各種ホームページ
APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp
Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged
FLASHFORGE：https://flashforge.jp
SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp
STARAY：https://staray.co.jp
PollyPolymer：https://pollypolymer.jp