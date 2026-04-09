ミガログループのDXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」をファンスタイルが供給する分譲マンション「レーヴ」シリーズに導入決定

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社DXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」)と 株式会社LAホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：脇田 栄一、以下「LAホールディングス」）の子会社である株式会社ファンスタイル（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：自見 信也、以下「ファンスタイル」） は、ミガログループのDXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」をファンスタイルが開発する分譲マンション「レーヴ」シリーズへ導入することを決定しましたのでお知らせいたします。今後においては、エリア特性などを随時検証して「FreeiD導入マンション」の供給をおこなってまいります。

なお、沖縄県内で供給される分譲マンションとしては初※1の全ての専有部まで「FreeiD」を導入する全住戸オール顔認証マンション(R)となります。

※1 DXYZ株式会社調べ： PR Timesに2010年12月以降掲載の「顔認証マンション」で検索した704件記事から調査

■ ファンスタイルの分譲マンション「レーヴ」シリーズへの「FreeiD」導入の経緯

ファンスタイルは、地元沖縄において立地選定から設計・仕様に至るまで、居住者の快適性と資産価値の向上を重視したマンション開発を手がけています。近年、沖縄が持つ豊かな自然環境と高い都市利便性を背景に来訪者・移住者が増加し、マンション購入ニーズが拡大するなか、県外からの購入者が占める割合も高まっています。

こうした多様化する購入者ニーズに対応しつつ、物件の先進性と独自性を明確に打ち出すため、ミガログループのDXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」の採用を決定しました。エントランスから各住戸まで「FreeiD」を導入した、沖縄県内初の全住戸オール顔認証マンション(R)となります。

本システムでは、顔認証のみで共用部から各住戸まで入退室が可能となり、鍵・カード不要のシームレスな生活動線を実現します。荷物が多い場面でも快適に出入りできるほか、鍵の管理・紛失といった日常の煩わしさから解放され、利便性と安全性の向上に寄与します。県外在住の購入者にとっても、鍵を探したり持ち歩いたりする手間なく入退室できるため、物件の利用や管理における負担軽減にもつながります。

さらに、本導入は居住者の利便性・快適性の向上に加え、物件の差別化による競争力の向上や、将来の流通市場における資産価値の維持・向上にもつながるものと考えています。今後もファンスタイルとミガログループのDXYZは、最先端技術の活用を通じて、より安心・快適な住環境の実現に取り組んでまいります。

■ 顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

ミガログループの DXYZ が開発提供している「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。(R)』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年3月末時点FreeiD導入376棟竣工）。

また、マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、特にオフィスサービスでは、「顔ダケで、働く」を実現するため、従業員のオフィスでの入退の他、来訪者の受付などを顔認証で実現させ、社員証のいらないオフィス運営をご提供しております。

加えて、顔認証決済「FreeiD Pay」※2やマイナンバーカード連携サービス※3も実証事業を進めています。

※2 愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))

※3「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))

※ 「オール顔認証(R)」「オール顔認証マンション(R)」「顔ダケ(R)」「顔ダケで、世界がつながる。(R)」は、DXYZ株式会社の登録商標です。

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【株式会社LAホールディングス 会社概要】

代表者：代表取締役 脇田 栄一

所在地：東京都港区海岸1丁目9番18号 国際浜松町ビル9階

上場市場：東京証券取引所グロース市場、名古屋証券取引所プレミア市場、福岡証券取引所 本則市場、札幌証券取引所 本則市場

事業内容：ＤＸ新築不動産事業、ＤＸ再生不動産事業、ＤＸ不動産価値向上事業、不動産賃貸事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

企業HP：https://lahd.co.jp/

【DXYZ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

事業内容：顔認証IDプラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業

企業HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

企業HP： https://www.migalo.co.jp/