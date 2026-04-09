Cognition AI, Inc.

東京 - 2026年4月9日 - ソフトウェア開発向け自律型AIエージェントのグローバルリーダーであるCognition（本社：米国カリフォルニア州、CEO兼共同創業者：スコット・ウー）は本日、日本法人の設立を発表しました。これは同社にとってアジア初の拠点展開となります。あわせて、日本における事業および成長を統括する日本法人社長兼ゼネラルマネージャーとして、正井拓己が就任しました。

企業によるAI導入の加速、基幹システムのモダナイゼーション、開発人材の不足が進む中、日本はAIを活用したソフトウェア開発において重要な市場となっています。Cognitionは専任のローカルチームを通じて日本企業と直接連携し、エンジニアリングの生産性向上、これまで実現が難しかったプロジェクトへの対応、ソフトウェアの開発、そして提供スピードの加速を支援してまいります。

日本法人社長兼ゼネラルマネージャー：正井拓己

正井拓己は、日本における先進的なシステム開発および企業変革の分野で30年以上の経験を有しています。これまでにIBM、Pivotal、Microsoft、Workdayなどの世界有数のテクノロジー企業の日本法人で要職を歴任し、直近ではDatadogの日本法人社長を務めました。

正井は、次のように述べています。「Cognitionに参画し、日本におけるソフトウェア開発の変革を支援できることを大変光栄に思います。AIの導入が加速する中で、ソフトウェアの開発および運用のあり方を見直す大きな機会が生まれています。パートナーの皆様とともに、新たなソフトウェア開発の時代の創出に貢献し、日本企業のグローバル競争力強化を支援してまいります」

日本におけるソフトウェア開発の新時代へ

Cognitionはすでに、日本を代表するエンタープライズ企業で導入・活用されています。日本有数のテクノロジー企業であるDeNAでは、「Devin」の活用により、新規サービス開発、コード品質の向上、定型的な開発業務の自動化など、複数のエンジニアリング領域において業務効率を2倍以上に向上させています。

また、ULSコンサルティングとのパートナーシップを通じて、日本の三大金融グループの一角であるみずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ証券に対し「Devin」を導入し、日本における大規模金融機関として先進的な導入事例を実現しています。

CognitionのPresidentであるラッセル・カプラン（Russell Kaplan）は、次のように述べています。「日本は、当社が重視する要素である世界トップクラスのエンジニアリング人材、高い志を持つ企業、そして変革に対する強い意欲を兼ね備えた、非常に稀有な市場です。日本企業は、世界でも屈指の複雑かつ重要なシステムを構築してきました。また、開発者は本来、基礎的な実装ではなく、より高度で困難な課題に取り組むべき世代です。Devinは、まさにこのタイミングのために開発されました。正井のリーダーシップのもと、日本のエンジニアリング組織が迎えるソフトウェア開発における大きな転換期を乗り越えるにあたり、長期的なパートナーとして支援してまいります」

Cognitionについて

Cognitionは、AIコーディングエージェント分野をリードする企業であり、初のAIソフトウェアエンジニア「Devin」を開発した企業です。Cognitionは、エンジニアがより興味深い課題に集中できるよう支援し、エンジニアリングチームがより野心的な目標に挑戦できるようにする協働型AIチームメイトを開発しています。世界トップレベルのエンジニア、プログラミングコンテストの金メダリスト、起業家出身者、そしてAIの最先端企業で活躍してきたリーダーによって構成されるチームにより率いられています。