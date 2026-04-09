povo、「DMMポイント」とデータがセットになったトッピングを提供開始

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラーは2026年4月9日から、povo2.0の「コラボのトッピング」として、「DMMポイント500pt」と「0.3GB(24時間)」がセットになったトッピングを500円、大容量の「DMMポイント5,000pt」と「1GB(7日間)」がセットになったトッピングを4,980円で新たに提供します。

「DMMポイント」は、DMMが提供する動画配信、電子書籍、ゲーム、英会話などさまざまなサービス(注)において、1pt＝1円相当で使用できるポイントです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/225_1_efaa4b83b3391a123519b120bf996907.jpg?v=202604090551 ]

詳細はこちら(https://povo.jp/dmm-cpn/)

その他、提供中のトッピング一覧はこちら(https://povo.jp/topping-list/)

(注)DMMポイントが利用可能なサービス一覧(https://support.dmm.com/payment/article/11109)

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。