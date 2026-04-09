AI作曲「SOUNDRAW」、LGエレクトロニクスと提携。世界1億台超のwebOS搭載デバイスへAI楽曲生成を提供開始

SOUNDRAW 株式会社

SOUNDRAW(https://soundraw.io/ja/)株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：楠 太吾、以下SOUNDRAW）は、LGエレクトロニクス（本社：韓国ソウル、以下LG）がグローバル展開するスマートテレビプラットフォーム「webOS」に対し、AIによる楽曲生成ソリューションの提供を開始したことをお知らせします。

あわせて、同技術を活用した店舗・施設向け空間BGMサービス「SpaceMusic AI(https://spacemusic-ai.soundraw.io/)」を正式公開。LGという世界的プラットフォームにも採用された技術を、国内の店舗・事業者向けに最短即日・無料でお試しいただけます。

提携の背景

SOUNDRAW(https://soundraw.io/ja/)は2020年の創業以来、コンテンツクリエイターが手軽に高品質なBGMを生成できるAI音楽サービスを展開し、現在は世界数十万人以上のユーザーに利用されています。2023年以降はエンタープライズ向けAPI提供・B2Bソリューションへと注力領域を拡大してきました。

今回のLG提携は、その戦略加速における最初の大型グローバルパートナーシップです。

選ばれた理由：「倫理的AI」という差別化

音楽AI市場では、著作権保護された楽曲を無断で学習に使用したり、既存アーティストを模倣して生成するサービスが問題視されています。SOUNDRAWは創業当初から、自社の音楽チームが6年以上かけて制作・精査した独自の学習データのみを使用。特定アーティストの模倣・無断スクレイピングは一切行わず、ライセンスが完全にクリアなオリジナル楽曲のみを生成します。

グローバル規模で展開するLGが選ぶに値する、商業利用に耐える信頼性を持つAI音楽インフラとして評価された結果です。

SOUNDRAW株式会社 代表取締役 楠 太吾： 「私たちの音楽AIは、著作権がクリアで、商業利用に特化し、権利関係が透明なサービスです。人間の創造性を代替するのではなく拡張することで、世界の企業が安心して使えるインフラを目指しています。」

SpaceMusic AI：同技術を店舗・施設でもすぐに利用可能

LGに採用された楽曲生成技術を、店舗・施設向けにパッケージ化したサービスが「SpaceMusic AI(https://spacemusic-ai.soundraw.io/)」です。著作権処理不要・繰り返しなし・最短即日導入という特性により、飲食店・ホテル・アパレル・オフィス・商業施設など、あらゆる空間での利用に適しています。

現在、無料トライアルを受け付けています。

B2B連携・API導入のご相談

プラットフォームへのAPI組み込みや、エンタープライズ向けの楽曲ライセンスについては、こちら(https://discover.soundraw.io/api/inquiry/ja)よりお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：SOUNDRAW 株式会社

設立：2020 年2月

代表取締役社長 / CEO：楠 太吾

資本金 : 9,000 万円

《本件に関するお問い合わせ先》

SOUNDRAW株式会社PR 担当

Email：info@soundraw.co.jp