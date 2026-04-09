「ARTerrace（アーテラス）」、ハイエンドな工芸作品レンタルサービスのPoCを開始

株式会社ARTerrace

株式会社ARTerrace（本社：東京都中央区、代表取締役：篠田哲郎）は、人間国宝をはじめとした日本を代表する伝統工芸作家による作品を、ホテル・オフィス・商業施設等の空間にレンタル形式で導入できる法人向けサービス「ARTerrace RENT（アーテラス レント）」の実証実験（PoC）を2026年4月1日より開始いたしました。本PoCでは、日本の伝統工芸が持つ審美的・文化的価値を空間演出に活かすモデルを検証するとともに、後の本格展開に向けたサービス設計・運用面の検証を進めてまいります。あわせて、本PoCにご参画いただける事業者・施設運営者の募集も開始いたします。

ARTerraceは、『100年後も伝統工芸の紡がれる世界を』をコンセプトに、2024年2月に開始した一般ユーザー(個人のお客様)向けのサービスです。人間国宝を含む、日本を代表する工芸作家との直接的なネットワークを強みとし、イベント企画、ECサイト、メディア情報等を通じて、作家や作品の魅力を発信を広く発信してまいりました。（2026年3月末時点：登録作家数 約100名、うち人間国宝20名、出品作品数約300点）

このたび新たに展開予定の法人向けレンタルサービス「ARTerrace RENT」では、これまで培ってきた作家ネットワークや工芸領域における知見を活かし、オフィスや商業テナント、ホテルなどへの工芸作品導入を支援いたします。工芸作品のレンタル機能のほか、空間に応じた作品選定から導入までをサポートする、キュレーションサービスも併せて提供予定です。

当社では、工芸作品を一部の限られた鑑賞機会にとどめず、オフィスやホテル、商業施設などの空間の中で、より自然に取り入れていただける機会を広げていきたいと考えています。工芸作品が持つ審美性や技術、地域性、物語性を通じて、空間に新たな価値や体験をもたらすサービスを目指してまいります。

■ARTerrace RENTのサービス概要と特長

【工芸作品レンタルサービス】

- 1作品から導入可能で、数量や期間についても柔軟に対応いたします。季節や空間コンセプトに応じた作品の入替も可能です。- 単なる装飾にとどまらず、物語性のある空間演出につながるとともに、伝統工芸や日本文化の継承・発信にも寄与します。- 人間国宝をはじめ、日本を代表する作家の作品から、若手作家による作品ニーズや予算に合わせて幅広くご提案可能です。- 購入と異なり、保有に伴う管理負担を抑えながら導入いただけます。

【キュレーションサービス】

■PoC概要

- 展示場所のイメージに合わせて、アドバイザーが無料で作品選定や導入をサポートします。- 企業やブランドのイメージ、設置空間の特性、作品が持つ背景や文脈を踏まえ、一体的な空間演出をご提案します。

本PoCは、法人向け工芸作品導入モデルの本格展開に先立ち、実運用を通じてサービスの有効性を検証するための実証運用です。現在、アンカー・シップ・パートナーズ株式会社(https://www.anchor-ship.com/)の応接スペースに工芸作品を導入し、空間演出への寄与や来訪者の反応等を検証しています。正式なサービス提供に向けて、以下の観点を中心に検証を行っています。

主な検証項目

- 工芸作品が空間にもたらす印象・雰囲気への寄与- 来訪者・利用者・従業員等の反応- 展示・設置・入替運用の実務性- 作品解説・販売導線の有効性- 法人ニーズに即した提供形態の検討作品：(左) 水象紋角皿「環揺」(https://arterrace.jp/jp/artworks/detail?id=1639)、(右) 花文扁壺「椿」(https://arterrace.jp/jp/artworks/detail?id=1312)／ 望月 集(https://arterrace.jp/jp/artists/detail?id=1091) 撮影：小笠原玄 (C) ARTerrace

作品：(左) 水象紋角皿「環揺」(https://arterrace.jp/jp/artworks/detail?id=1639)、(右) 花文扁壺「椿」(https://arterrace.jp/jp/artworks/detail?id=1312)／ 望月 集(https://arterrace.jp/jp/artists/detail?id=1091) 撮影：小笠原玄 (C) ARTerrace■今後の展望

当社では、本PoCを通じて得られた知見をもとに、2026年度中のサービス正式展開を目指します。

工芸作品が持つ背景や物語性まで感じられる空間体験を広げることで、日本文化が日常に根づき、受け継がれる社会の実現に貢献してまいります。

先行導入企業／実証導入パートナー募集について

当社では、企業空間における工芸作品導入の可能性を共に検証いただける施設・事業者様を募集しております。以下のような課題意識・関心をお持ちの皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 空間のブランド価値向上に、アートや文化的要素の活用を検討している- 訪日外国人・VIP顧客に向けた日本文化の体験価値を強化したい- 既存のインテリア・空間演出に差別性を持たせたい

【想定される導入先】

- 企業のエントランス、受付、役員応接室- オフィスの共用空間、イノベーションスペース- ホテル・旅館のロビー、ラウンジ、客室、レストラン- 料亭・レストラン等の飲食空間- 商業施設、百貨店の特設コーナー、ギャラリー空間- 日本文化の発信や、来訪者の体験価値向上を重視する空間■運営会社

■会社概要

会社名：株式会社ARTerrace

所在地：東京都中央区京橋二丁目2番1号

代表：代表取締役 篠田 哲郎

設立：2024年2月

URL：https://arterrace.jp/jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/arterrace_inc



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ARTerrace マーケティング担当

メール：marketing@arterrace.jp