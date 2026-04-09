枚葉インクジェット印刷機「varioPRINT iX3200」と高速中綴じシステム「iCE STITCHLINER Mark V」のインライン構成をホリゾン社ショールームにて国内初展示

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社（代表取締役社長：上田克己、以下キヤノンPPS）は、株式会社ホリゾン（代表取締役社長：堀英陽、以下ホリゾン）のショールームHorizon Innovation Park（滋賀県高島市）において、A3ノビサイズ対応の商業印刷向け枚葉インクジェット印刷機「varioPRINT iX3200」と、ホリゾン製のデジタル印刷向け中綴じシステム「iCE STITCHLINER Mark V」をインラインで接続した構成を、2026年4月9日より日本国内で初めて展示します。印刷から中綴じ製本までを一気通貫で自動化することで、用紙の積み替えや工程間の手作業を削減し、オペレーター依存を抑えながら成果物の短納期化を可能にします。

Horizon Innovation Parkに展示する「varioPRINT iX3200」×「iCE STITCHLINER Mark V」

本展示では「varioPRINT iX3200」と「iCE STITCHLINER Mark V」をインラインで接続し、A3ノビサイズの印刷から中綴じ製本までをワンパスで実演します。さらに、ハードウェアによる印刷・製本工程に加え、マネジメントソフトウェア「Connect Works Manager R2」を組み合わせることで、プリプレス工程から製本までの全工程を効率化し、ワークフロー全体の最適化を体感できるデモンストレーションが実施できます。「varioPRINT iX3200」が持つ安定した印刷品質と高生産性に、プリプレス工程・製本工程の自動化が組み合わされることで、工程間の仕掛品搬送や人手作業を大幅に削減し、生産効率の最大化と省人化を同時に実現します。

■多品種小ロットを利益に変える、高品質・高速枚葉インクジェット印刷機「varioPRINT iX3200」

「varioPRINT iX3200」は、キヤノン独自の水性顔料インクと高精度インクジェット技術を採用したA3ノビサイズ対応の枚葉インクジェット印刷機で、オフセット印刷にせまる高画質と安定した出力品質を実現しています。多品種小ロット化が進む商業印刷において、生産性と収益性の両立に貢献します。また、安定した出力品質とオペレーションの平準化により、オペレーターの熟練度に左右されにくい生産を可能にし、多様なジョブにも柔軟に対応します。

■後加工工程を革新する高速中綴じシステム「iCE STITCHLINER Mark V」

「iCE STITCHLINER Mark V」は、ホリゾンが提供する高速・高精度な中綴じシステムです。給紙から中綴じ、三方断裁までを自動化し、後加工工程における省人化と高い生産性を実現します。

■プリプレスから印刷・製本までのワークフロー全体を最適化する「Connect Works Manager R2」

「Connect Works Manager R2」は、プリプレス工程の自動化や印刷工程の見える化を実現するマネジメントソフトウェアです。プリプレスから印刷、後加工までの工程を一元管理し、ジョブ単位での進捗状況や稼働状況を可視化することで、印刷業務全体の効率化を支援します。

＜Horizon Innovation Parkについて＞

ホリゾンの技術開発と情報発信拠点となるHorizon Innovation Parkは、ショールーム、トレーニングゾーン、セミナーホール、動画配信スタジオ、飲食スペース、Print LAB.などの設備を有する地上2階建て延べ 10,000 平方メートル の施設です。

ワークフローオートメーションとフィジカルオートメーションの融合をコンセプトにした1,500 平方メートル の展示面積をもつショールームでは、印刷・後加工までの工程を自動化、省力化する最新の印刷製造ラインとワークフローシステムの実機展示をしています。

住所：滋賀県高島市新旭町旭1600（株式会社ホリゾン 本社びわこ工場構内）

■一般の方のお問い合わせ先：

キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社

ソリューション企画部 販売企画課 03-6719-9642

■「varioPRINT iX3200」特設サイト(https://canon.jp/vpix-spsite)

■「Connect Works Manager R2」製品サイト(https://canon.jp/cwm2)