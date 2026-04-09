ORION初MiniLED×量子ドット採用の100インチチューナーレステレビを発売

株式会社ドウシシャORION(オリオン) チューナーレス スマートテレビ 100インチ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村正幸、以下ドウシシャ）は、ORIONブランドより、MiniLEDバックライトと量子ドットフィルムを初めて採用した100インチのチューナーレステレビ「ORION(オリオン) チューナーレス スマートテレビ」を2026年4月中旬より、公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や量販店にて発売を開始します。あわせて、同シリーズとして、通常の液晶パネルを採用した65インチモデルも展開します。

URL：（GLMK100U）https://www.doshisha-orion.com/tless-smarttv-glmk100u/

（GLK652U）https://www.doshisha-orion.com/tless-smarttv-glk652u/

当社は、インターネット配信コンテンツの急速な発展に伴う視聴スタイルの多様化を背景に、2022年6月より、インターネット配信コンテンツ専用のチューナーレステレビ市場へ参入しました。

これまでご家庭の環境に合わせた様々なサイズを展開してきましたが、今回、新たに大画面での映像視聴はもちろん、ゲームも快適に楽しめる高性能モデルを開発しました。

【特長】

◆MiniLEDバックライト×量子ドットのパネルを採用（GLMK100Uのみ）

従来のLEDバックライトをさらに小型化したMiniLEDを採用するとともに、高コントラスト・広色域を特長とする量子ドットフィルムを組み合わせることで、高輝度かつ広色域を実現しました。色鮮やかで奥行きのある映像表現が可能です。

また、画面を336分割し個別に明るさを制御するローカルディミングにより、明暗のコントラストを最適化し、シーンに応じた最適な映像表現を実現します。

MiniLEDバックライト×量子ドットのパネルイメージ

◆可変リフレッシュレート対応でゲームプレイにも最適（GLMK100Uのみ）

144Hz VRR（可変リフレッシュレート）に対応し、ゲームプレイ時の映像のカクつきやティアリングを抑制。高解像度でも滑らかで臨場感のある映像表示を実現します。

144Hz VRR（可変リフレッシュレート）に対応

◆低反射パネルで映り込みを軽減（GLMK100Uのみ）

低反射パネルを採用することで、室内照明や外光の映り込みを軽減し、明るいリビングでも見やすい画面を実現しました。

低反射パネルを採用

◆最大出力52W、4.1chマルチスピーカー搭載（GLMK100Uのみ）

最大出力52Wのマルチチャンネルスピーカーシステムを搭載。本体下部のフルレンジスピーカーに加え、天面に上向きスピーカーを二基、さらに背面には20Wのサブウーファーを配置しています。これにより、包み込まれるような迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。

最大出力52W、4.1chマルチスピーカー搭載

◆高画質・高音質コンテンツにも対応

Ultra Blu-rayやネット動画で採用されているHDR（ハイダイナミックレンジ）信号に対応し、HDR10およびDolby Vision(R)形式のコンテンツをサポート。リアルなコントラストと豊かな色彩表現を実現します。また、Dolby Atmos(R)にも対応しており、立体的で臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。

高画質・高音質コンテンツにも対応

◆ALLM、MEMC技術で常に最適な映像を表現

ALLM（自動低レイテンシーモード）は、接続された機器に応じて自動的に「低遅延モード」の設定に切り替えます。また、MEMC（フレーム補正技術）は、前後の映像フレームを分析し、これを補完する新たなフレームを生成することで、残像感のない映像を表現します。

ゲームや映画など、コンテンツに応じて最適な映像環境でお楽しみいただけます。

ALLM（自動低レイテンシーモード）設定に切り替え可能MEMC（フレーム補正技術）設定に切り替え可能

◆Google TV 搭載で多様なエンターテイメントを楽しめる

GoogleTVを搭載し、インターネットコンテンツの視聴に特化しています。YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからダウンロードが可能です。400,000本以上の映画やドラマ、100,000以上のアプリケーションで利用できるコンテンツなど幅広くお楽しみいただけます。

※Dolby Atmos(R)コンテンツを製品内のスピーカーで疑似的に再生できる機能です。対応コンテンツについては、各配信サービス会社へお問合せください。

※Dolby、ドルビー、Dolby Atmos(R)、Dolby Vision(R)、Dolby Audio(R)、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。Dolby Vision IQ(R) はドルビーラボラトリーズの商標です。

※Google TV は、本デバイスのソフトウェア機能の名称であり、Google LLC の商標です。Google、YouTube、Chromecast built-in、YouTube Music、およびその他のマークはGoogle LLCの商標です。

※Netflixの視聴にはメンバーシップが必要です。4K視聴については、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細は www.netflix.com/TermsOfUse をご覧ください。

※Amazon、Prime Videoおよび関連する全てのロゴは Amazon.com ,Inc.またはその関連会社の商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標およびその他の国における登録商標です。

【商品概要】

品名 ：ORION(オリオン) チューナーレス スマートテレビ 100V型

型番 ：GLMK100U

ORION(オリオン) チューナーレス スマートテレビ 100V型

画面サイズ：100v型

画素数 ：3840×2160

本体寸法（約）スタンド有：幅223.2×高さ132.3×奥行51.1cm

本体寸法（約）スタンド無：幅223.2×高さ127.4×奥行6.9cm

本体質量（約）スタンド有：75.2kg

付属品 ：リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×1、スタンド取付ネジ×8、

ビデオ入力用変換ケーブル×1、電源コード×1、転倒防止用フック×2、

転倒防止用フック取付ネジ×2、安全のしおり・保証書×1

URL ：https://www.doshisha-orion.com/tless-smarttv-glmk100u/

品名 ：ORION(オリオン) チューナーレス スマートテレビ 65V型

型番 ：GLK652U

ORION(オリオン) チューナーレス スマートテレビ 65V型

画面サイズ：65v型

画素数 ：3840×2160

本体寸法（約）スタンド有：幅144.5×高さ86.6×奥行28.5cm

本体寸法（約）スタンド無：幅144.5×高さ83.3×奥行8.9cm

本体質量（約）スタンド有：15.0kg

付属品 ：リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付ネジ×4、

電源コード×1、転倒防止用フック×2（本体取付済）、壁掛け金具取付ネジ（下側）×2、

安全のしおり・保証書×1

URL ：https://www.doshisha-orion.com/tless-smarttv-glk652u/

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。