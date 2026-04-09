アイエスエフネット、ダイバーイン雇用の推進に向け当事者社員を含めた座談会を開催

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、ダイバーイン雇用の推進に向け、社員から課題や問題点、要望を吸い上げるために座談会を開催しました。

この度の座談会には、代表取締役 渡邉、人事最高責任者 山本、ダイバーイン雇用の推進担当者に加え、ダイバーイン雇用への関心が高い5名の社員が参加し、現場の実情や必要な支援について意見交換を行いました。

（※）ダイバーイン雇用：さまざまな理由で就労が難しい方に対して、安心して働ける環境を創造し、提供する取り組みのことです。ダイバーインとは、ダイバーシティとインクルージョンを掛け合わせた造語で、あらゆる人に、多様な雇用で「働く喜び」や「生きがい」を感じてもらうことを目指しています。

◆本座談会開催の背景

本座談会は、参加者の声を直接伺い、現場における課題や必要とされる制度・サポートを把握することを目的として開催しました。社員一人ひとりがより働きやすい環境を実現するためには、現場の実情やニーズを正しく理解し、改善につなげていくことが重要であると考えています。

アイエスエフネットでは、このような機会を通じて社員の意見を積極的に取り入れながら、安心して働き続けられる環境づくりを推進してまいります。

◆本座談会の開催にあたり、代表 渡邉が「ダイバーイン雇用」推進にかける想い

アイエスエフネットは創業当初より、多様な背景をもつ方々が公平に働ける環境を実現したいという想いのもと事業を進めてまいりました。代表の渡邉は、会社設立前に理念や倫理観について徹底的に学び、「条件や属性によって機会が制限されない組織をつくる」という考えを軸に経営をスタートしました。

創業後、未経験採用を進める中で、さまざまな事情や課題を抱える多様な人材と出会い、一人ひとりの声に耳を傾けながら必要な配慮を模索してきた経験が、現在の「ダイバーイン雇用」の基盤となっています。会社の成長は多様な社員の支えがあってこそ実現できたものであり、その恩返しとして、誰もが安心して力を発揮できる環境づくりを継続していきたいと考えています。

また、社会環境や価値観は時代とともに変化していることから、現場の声を継続的に聞き、必要な制度や配慮を更新していくことが重要であると認識しています。社員が余計な不安やストレスを抱えることなく業務に集中できる環境を目指し、今後も制度整備と環境改善を推進してまいります。

◆本座談会で寄せられた要望・意見について（人事最高責任者 山本 英治）

本座談会について、社員の声を直接伺うことができる非常に貴重な機会であると受け止めています。アイエスエフネットでは、人事部門が一般的な事例を参考に制度を検討するのではなく、実際にアイエスエフネットで働く社員の声を起点に制度づくりを進めることを重視しています。

IT業界の特性やアイエスエフネットの事業環境を踏まえ、現場の実情に即した支援策を構築していくためには、社員一人ひとりの意見を丁寧に把握することが不可欠であると考えています。

また、代表が示す方針をもとに具体的な制度へ落とし込み、運用していくことは人事部門の重要な役割であり、そのためにも今回のような対話の場を継続していくことが重要であると認識しています。

今後は、本座談会で寄せられた意見や要望を踏まえ、制度整備や環境改善に反映していくとともに、定期的にこのような座談会を実施し、社員の声を継続的に取り入れながら、より安心して働ける職場づくりを推進してまいります。

◆座談会に参加された社員コメント- 顔を合わせてコミュニケーションが取れる機会があることが大変素晴らしいです。お互いが理解しようとする姿勢を大切にしていきたいと思います。- アイエスエフネットでは多様なバックグラウンドをもつ社員に関することで何か常駐先でもトラブルがあった場合、代表に連絡することで対応していただけるため、安心して働ける会社であると思いました。- これまで実際に現場で起きたことを直接お伝えすることができ心が楽になりました。今後もこのような機会を通じて意見を述べさせていただこうかと思います。- 言葉だけじゃなく本気で「社員全員」が働きやすい環境を作っていただけるのだと強く感じました。この会社に入社できてよかったです。- すべての社員の働きやすさのためにスピード感をもって課題解決に取り組もうという代表の熱意を感じました。今後も引き続き、社員の声を直接聞く機会を設けていただきたいです。

アイエスエフネットは今後も、社内制度のさらなる拡充と啓発活動を進め、多様な社員一人ひとりが安心して能力を発揮できる環境整備を推進するとともに、採用活動の強化にも取り組んでまいります。

◆アイエスエフネットのダイバーイン雇用に関する取り組み

https://www.isfnet.co.jp/sustainability/society.html

◆関連リンク

制度から「実感」へ。多様な個性が響き合う職場を目指し、「ダイバーイン雇用」をDEIBの視点でアップデート(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260306-01.html)

アイエスエフネットグループ、「DEI」から「DEIB」へ指針を拡大(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260129-01.html)

◆採用関連（一般応募・採用の詳細はこちら）

採用情報ページ：https://www.career.isfnet.co.jp/engineer-lp/

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。