【独自集計】新年度の社用携帯相談が小口化。「1台追加」が約5割に｜OFFICE110

株式会社ベルテクノス

OFFICE110法人携帯では、前年4月に寄せられた社用携帯の問い合わせデータを匿名化して集計し、新年度期と平常期（2025年6月～2026年2月）の差を比較しました。



その結果、新年度期は問い合わせが増加し、台数が明記された相談では「1台追加」が約5割を占めるなど、新年度ならではの相談傾向が見られました。



本リリースでは、こうした傾向を数値とともに整理し、相談テーマの上位（手配、コスト、端末希望など）をまとめています。あわせて、4月限定の導入応援キャンペーンについても掲載しています。

【独自集計の要点】新年度の社用携帯相談で目立った3つの傾向

集計対象：当社に寄せられた法人携帯の問い合わせ

集計方法：担当者名や会社名など、個人・法人が特定される情報を除外し、統計的に集計

期間：新年度期（前年4月）／平常期（2025年6月～2026年2月）

傾向１. 相談件数は平常期平均比で約28％増

新年度期（前年4月）の問い合わせは225件となり、平常期（月平均175.3件）比で約28％増加しました。

新年度は配布・追加・入替などの手配が重なりやすく、社用携帯の相談が集中しやすい時期です。

【表1】問い合わせ件数（新年度期と平常期の比較）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39355/table/29_1_8bc563641f2c336032eb9ea984f8b140.jpg?v=202604090551 ]傾向２. 台数が明記された相談では「1台」が約5割

台数が明記された問い合わせに限ると、「1台」の相談は58件（49.6％）でした。

新年度は人員増や異動に伴い「まず1台だけ追加したい」相談が出やすく、平常期（同条件33.9％）と比べて1台の比率が高い結果となりました。

【表2】「1台」相談の比率（台数が明記された問い合わせのみ）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39355/table/29_2_af20986bb635c9f81a13a79ab174cc3f.jpg?v=202604090551 ]傾向３. 相談テーマは「手配」「コスト」「端末指定」「契約可否」に集中

新年度期（前年4月）は、社用携帯の相談が「手配（追加・入替など）」を起点に、「費用」「端末指定」「契約可否」まで同時に検討されやすい時期です。

自由記述を分類すると、これら4テーマはいずれも平常期より割合が高い結果となりました。

※自由記述に含まれる語の有無による参考値です（複数該当あり）。

【表3】相談テーマ上位（自由記述の分類）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/39355/table/29_3_68c721f8dfcd2cef0ae0af9e833b67be.jpg?v=202604090551 ]

OFFICE110法人携帯 監修者コメント

新年度期は問い合わせが増加し、台数が明記された相談では「1台」の比率が約5割と、小口の追加手配が目立ちました。

自由記述でも手配・コスト・端末・契約可否の確認が平常期より増え、新年度は急ぎの中で「いつから使えるか」「総額」「手続きの流れ」まで一度に確認したい相談が多く寄せられています。

OFFICE110法人携帯春の導入応援キャンペーン概要（4月限定）

新年度の社用携帯は、配布・追加・入替が重なり、「いつから使えるか」「何台必要か」「総額はいくらか」「手続きは間に合うか」を短時間で確認したい相談が増えます。

そこでOFFICE110法人携帯では、こうした立ち上げ期の不安を前提に、費用負担を抑えながら短納期の手配を進めやすい4月限定の導入応援策を用意しました。

キャンペーン内容（特典、料金、支援内容）

・実施期間：2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）17:59

・特典01：iPhone16e（128GB）1台から実質0円

・特典02：月額基本料金 3ヶ月間 完全無料

・その他の支援内容：最短即日納品、全国対応、専任による一貫サポート



新年度の配布・追加・入替で手配が集中する時期に、費用と納期の両面から導入を支援します。

初期段階の状況整理からご相談いただけますので、まずは無料相談をご利用ください。

無料相談で見積と納期を確認する :https://office110.jp/business-mobile/台数・端末が未定でもOK。利用開始希望日と使い方、費用感を伺い、条件に合わせて見積と利用開始までの見通しをご案内します。適用条件と注意事項（在庫、地域、審査等により内容が異なる場合があります）- 「実質0円」「3ヶ月間無料」は、対象端末・プラン、契約内容、審査、在庫状況等の条件により適用可否が異なります。- 「最短即日納品」は、在庫、納入先地域、申込時間、必要書類の準備状況等により対応可否が異なります。- 受付状況により回答までの時間は変動する場合があります（当日中の一次回答を基本方針として対応）。法人携帯の短納期導入でよくある質問

Q：台数や機種が未確定でも相談できますか？

A：ご相談いただけます。台数の目安と利用開始希望日、業務での使い方（通話中心／テザリング有無など）、費用感が分かれば、端末が決まっていなくても見積と手配可否の確認に入れます。

Q：最短即日納品は、どのような条件で可能ですか？

A：即日可否は「在庫」「申込時間」「必要書類が当日中に揃うか」「納入先地域」で決まります。希望開始日と台数、納入先（都道府県）をお伝えいただければ、可否と最短の見通しをお伝えします。

Q：個人事業主や設立直後でも契約できますか？

A：可能な場合も多いです。なお、開業前の場合や、事業実態に対して大きい契約（例：高額端末を複数台まとめて割賦購入など）は審査が通りにくいことがありますので、開業・設立時期と希望台数・端末、支払い方法（請求書希望の有無）をご共有ください。

無料相談・見積（問い合わせ窓口）

法人携帯の導入相談・見積は無料です。

台数や機種が未確定でも、状況を伺ったうえで進め方をご案内します。

- メールフォーム：https://office110.jp/contact/- 電話：0120-595-110（24時間・365日受付）- OFFICE110法人携帯公式サイト：https://office110.jp/business-mobile/会社概要- 株式会社ベルテクノス- 事業内容：法人向け通信・オフィスソリューションの提案、導入支援、保守- コーポレートサイト：https://www.bell-group.co.jp/