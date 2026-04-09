統合型校務支援システム「evanix」、デジタル連絡ツール「スクリレ」と2026年8月から連携を開始

スズキ教育ソフト株式会社

スズキ教育ソフト株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：鈴木広則、以下 スズキ教育ソフト）の統合型校務支援システム「evanix（読み：エヴァニクス）」が、理想科学工業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：羽山明、以下 理想科学工業）が提供するデジタル連絡ツール「スクリレ」と、2026年8月からAPI※によるシステム連携を開始いたします。

※API（Application Programming Interface）とは、ソフトウェアやプログラムの間をつなぐインターフェースのことです。

■連携によって期待される効果

「evanix」に登録された児童・生徒の名簿データを「スクリレ」と紐づけることにより、「スクリレ」で保護者から受け付けた欠席連絡データが「evanix」へ自動送信され、出席簿に読み込むことができます。

これまで保護者との連絡ツールと校務支援システムが独立している場合、教職員が欠席連絡を校務支援システムへ転記する必要がありましたが、本連携によりその手間を削減できます。学校における出欠情報の管理を効率化し、教職員の負担軽減や子どもたち一人ひとりと向き合う時間の創出につながることが期待されます。

※「evanix」はスズキ教育ソフトの登録商標です。※「スクリレ」は理想科学工業の登録商標です。

■今後の展開

「evanix」は、校務支援システムとしての基本機能を中核としながら、さまざまなクラウドツールや外部サービスと柔軟に連携できるシステムを目指しています。システム間の垣根を越えて必要な情報を共有できる環境を構築することで、文部科学省が推進する「次世代の校務DX」の実現に寄与し、教職員の働き方改革を支援してまいります。

■本件に関する問い合わせ

スズキ教育ソフト 問合せフォーム :https://www.suzukisoft.co.jp/mail/

■製品情報

統合型校務支援システム「evanix」

「evanix」は、スズキ教育ソフトが提供する、校務文書の作成から学校経営までを支援するクラウド型の校務支援システムです。全国の小中学校で使われてきた「スズキ校務シリーズ」の操作性の良さを継承しつつ、SSO※対応や多要素認証、データベースの暗号化など高度なセキュリティを実現し、安心・安全な校務環境をご提供します。

※SSO（Single Sign-On）とは、一度のユーザー認証で、複数のサービスやシステムにログインできる仕組みのことです。

▼「evanix」サービスサイト

https://www.suzukisoft.co.jp/products/evanix/

デジタル連絡ツール「スクリレ」

「スクリレ」は、理想科学工業が提供する、学校と保護者をつなぐデジタル連絡ツールです。保護者のスマートフォンに学校や自治体からのお便りやお知らせを確実に届けることができるほか、学校と保護者の個別連絡、欠席連絡、アンケート、面談日程調整などを備えています。また、保護者の個人情報（氏名やメールアドレス、ID/パスワード等）が登録不要なシステムです。「スクリレポイント」では、アプリ上の広告閲覧により学校にポイントが付与され、学校が教育備品に交換できる独自の仕組みが特長です。

▼「スクリレ」サービスサイト

https://www.sukurire.jp/

■企業情報

スズキ教育ソフト株式会社 会社概要

代表取締役社長：鈴木 広則

本社所在地：〒430-0803 静岡県浜松市中央区植松町61-1

事業内容：小・中学校向けの学習用・校務支援用アプリケーションの企画・開発・販売・サポート業務

主要製品：統合型校務支援システム「evanix」、学校保健総合管理ソフト「えがお」、教育クラウドサービス「edu-cube」

URL：https://www.suzukisoft.co.jp/

理想科学工業株式会社 会社概要

代表取締役社長：羽山 明

本社所在地：〒108-8385 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル

事業内容：印刷関連機器と消耗品の開発・製造・販売等

主要製品：高速インクジェットプリンター「オルフィス」、デジタル印刷機「リソグラフ」のハード及び関連機器、消耗品

URL：https://www.riso.co.jp/