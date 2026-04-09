ITサポート・運用をAIで代行する「AI BPO ITサポート代行サービス」の無料トライアルを開始

株式会社AIセキュリティソリューションズ

AIセキュリティソリューションズ株式会社（本社：東京都、以下当社）は、社内ITサポート・運用業務を代行する「AI BPO ITサポート代行サービス」について、本日より無料トライアルおよび無料相談の提供を開始しました。

本サービスは、生成AIを活用し、ヘルプデスクの一次対応・インフラ監視・テスト仕様書の生成・バグレポート整理・マニュアル作成など、IT部門の日常業務を一括で代行するものです。定型的なサポート業務をAIチームに任せることで、IT担当者がシステム改善や新規プロジェクトに集中できる環境を構築します。

無料トライアルでは、実際の業務データを用いて処理精度や工数削減効果を事前に確認できます。

■ 背景・課題

IT部門はDX推進やシステム刷新を求められる一方、日々のサポート業務に追われて本来のミッションに着手できないケースが増えています。

- 「パスワードを忘れた」「VPNがつながらない」といった問い合わせ対応に1日の大半を費やしている

- マニュアルやドキュメントの整備が後回しになり、ナレッジが特定の担当者に集中している

- IT人材の採用が困難で、少人数でヘルプデスクからインフラ運用まで幅広くカバーしている

当社はこれまでの業務支援を通じて、ITサポートの定型業務が短期間で効果を発揮しやすい領域であると判断し、本サービスの提供を開始しました。

■ サービス概要

サービス名: AI BPO ITサポート代行サービス

提供開始: 2026年4月9日

提供形態: BPO型（業務量に応じた従量課金）

無料トライアル: 実データを用いた1週間の検証

対応形式: 問い合わせチケット・ログデータ・既存ドキュメント

納品形式: 対応レポート・マニュアル・テスト仕様書

■ サービスURL

https://ai-prototype.jp/bpo/lp/8

■ 対応業務

- ヘルプデスク一次対応（社内問い合わせの自動分類・回答）

- インフラ監視・アラート対応の補助

- テスト仕様書の生成・テストケース作成

- バグレポートの整理・優先度付け

- ドキュメント・マニュアルの作成・更新

■ 特徴

１. 実業務で検証できる無料トライアル

実際の業務データを用いた検証が可能で、導入前に処理精度や削減工数を確認できます。

２. システム導入不要のBPO型

新たなシステム開発や設定は不要で、既存の業務フローを大きく変更せずに利用できます。

３. AIと人によるハイブリッド処理

AIによる自動処理に加え、専任スタッフによる確認を行うことで、精度と安定性を確保します。

４. ナレッジの蓄積と再利用

過去の問い合わせと対応履歴をナレッジベースとして蓄積し、同じ質問への回答精度を継続的に高めます。マニュアルの自動整備と合わせて、「あの人しか知らない」状態を解消します。

■ 担当者コメント

「IT担当者には、本当に必要な業務だけに集中してほしい。日常のサポート業務はAIチームが引き受けます。『問い合わせ対応だけで一日が終わる』『マニュアルを作る時間がない』――そうした状況を変えるために、ぜひ無料トライアルをお試しください。」

（AIセキュリティソリューションズ株式会社）

■ 無料トライアル・無料相談

無料トライアル: 実業務データで1週間検証

無料相談: 業務ヒアリング・導入範囲・費用試算

所要時間: 約30～45分（オンライン）

申込方法: Webフォーム

URL: https://forms.gle/541XuEXZBre2CcVx9

■ 会社概要

社名: AIセキュリティソリューションズ株式会社

所在地: 東京都渋谷区恵比寿西２丁目８－４ EX恵比寿西ビル５F

事業内容: AI業務代行（BPO）・AIコンサルティング

URL: https://ai-security-solutions.co.jp/