AIセキュリティチェックシート回答支援「QuickCheck」、累計23.5億円の大型資金調達を実施した急成長スタートアップへの導入・納品を完了

株式会社AIセキュリティソリューションズQuickCheck 納品実績

AI業務代行（BPO）やAIコンサルティング事業を展開する株式会社AIセキュリティソリューションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：門脇 史恭）は、AIによるセキュリティチェックシート自動回答・支援サービス「QuickCheck（クイックチェック）」が、累計23.5億円の大型資金調達を実施し、グロースフェーズにあるSaaSスタートアップ企業（※情報セキュリティおよび戦略上の理由により企業名は非公開）に正式導入され、初回納品を完了したことをお知らせいたします。

■ 導入の背景：グロースフェーズのスタートアップが直面する「エンタープライズの壁」

累計23.5億円の資金調達を実施し、さらなる事業拡大とIPO（新規株式公開）を見据える当該スタートアップ企業では、大手企業（エンタープライズ）向けの販売体制強化が急務となっていました。

しかし、大手企業への導入時には、数百項目に及ぶ厳格かつ複雑な「セキュリティチェックシート」の提出が必須となります。同社では、商談数の急増に伴いチェックシートの対応件数が爆発的に増加。セキュリティ責任者やリードエンジニアが回答業務に忙殺され、「新機能開発の遅延」や「回答待ちによる営業リードタイムの長期化」という、急成長企業ならではの大きなボトルネックが発生していました。

■ 「QuickCheck」導入の決め手

数ある業務効率化ソリューションの中から「QuickCheck」が選定された主な理由は以下の3点です。

1. エンタープライズ水準の要求に応える「回答品質の高さ」

大手企業の厳格なセキュリティ要件をクリアするためには、精緻で正確な回答が求められます。「QuickCheck」は、AIによる高精度な自動生成に加え、セキュリティの専門知見を持つスタッフが最終レビューを行うハイブリッド体制を採用しており、大企業の審査部門にも安心して提出できる高品質な回答が担保できる点が評価されました。

2. コア人材（CTO・セキュリティ責任者）のリソース解放

これまで社内のトップエンジニアが多大な時間を割いていた回答作成業務を、AIと専門チームに一任することで、社内の貴重なリソースを「プロダクトの価値向上」や「IPOに向けた全社的なセキュリティ体制の構築」といった本来のコア業務に集中させることが可能になりました。

3. 「操作ログ機能」による監査対応とガバナンスの強化

「QuickCheck」に実装されている操作ログ機能により、いつ・誰が・どのシートを操作したかが可視化されます。これはIPO準備フェーズの企業に求められる内部統制（ガバナンス）やISMS監査の要件にも合致しており、セキュアな環境で業務を外部化できる点が導入の強力な後押しとなりました。

■ 導入後の成果と今後の展望

今回の導入により、当該スタートアップ企業様では、エンタープライズ向け商談における最大の障壁であったセキュリティチェックシートの対応期間が大幅に短縮されました。これにより、営業部門の提案スピードが向上し、大型案件の受注率向上とリードタイムの削減に直結しています。

株式会社AIセキュリティソリューションズは、今後もレイターステージやIPO準備中の急成長スタートアップ企業様に対し、セキュアで高品質なAIソリューションを提供することで、日本のエンタープライズSaaS市場の発展を力強く支援してまいります。

■ 「QuickCheck」について

「QuickCheck」は、過去の回答済みシートやセキュリティリファレンスをAIに学習させ、新規のチェックシートに対する高精度な一次回答を瞬時に生成・提案するサービスです。AIネイティブな開発と専門スタッフのレビューを組み合わせることで、回答工数の大幅な削減と営業リードタイムの短縮を実現します。

サービスサイト： https://quick-check.work/

■ 会社概要

社名： 株式会社AIセキュリティソリューションズ

所在地： 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8-4 EX恵比寿西ビル5F

代表者： 代表取締役 門脇 史恭

設立： 2024年1月

事業内容： ・生成系AIツールの企画・開発・販売 ・生成AI研修・導入支援・システム開発 ・DX、生成AI関連および不動産のコンサルティング業務

コーポレートサイト： https://ai-security-solutions.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社AIセキュリティソリューションズ 広報担当