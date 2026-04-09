株式会社シルバーアイ、次世代インダストリアルARヘッドセット「J7M」の国内展開を発表

株式会社シルバーアイ

株式会社シルバーアイ（本社：横浜市新横浜、代表取締役：高佐幸宏）は、台湾Jorjin Technologies Inc.（以下Jorjin社）が開発するインダストリアルARヘッドセット 「J7M」 の日本市場向け展開を開始することを発表しました。

J7Mは、産業用途向けに設計されたARヘッドセットで、Video Pass Through（VPT）とOptical See Through（OST）の両方式に対応し、作業環境や用途に応じた柔軟なAR表示を実現します。さらに、ハイブリッド6DoFトラッキング、ハンドジェスチャー操作、AI連携によるMR作業支援などの機能を備え、製造、保守点検、教育訓練など幅広い業務用途での活用が期待されています。加えて、すべての頭部形状に適応し、安全で快適な装着性を実現するヒューマンセントリックデザインを採用しています。

株式会社シルバーアイでは、国内代理店としてJ7Mの導入支援、PoC（概念実証）、アプリケーション開発支援などを提供し、日本企業のDX推進およびスマートファクトリー化を支援してまいります。

J7Mの主な特長

主な仕様

詳細を見る :https://www.silver-i.co.jp/dx_iot/products/detail/?cd=000363- Video Pass Through（VPT）/ Optical See Through（OST）対応J7Mは、カメラ映像にAR情報を重ねるVideo Pass Through（VPT：ビデオパススルー） と、実際の視界にデジタル情報を重ねるOptical See Through（OST：光学シースルー）の両方式に対応しています。用途や作業環境に応じて最適なAR表示を実現します。- Hybrid 6DoFトラッキングマーカーベーストラッキングとSLAMトラッキングを組み合わせた Hybrid 6DoF を採用。- - マーカートラッキング：約1mm精度（2m以内の作業空間）- - SLAMトラッキング：10cm未満の精度で広域空間に対応高精度な位置合わせと広域空間トラッキングを両立しています。- ハンドジェスチャー操作コントローラー不要で、手の動きによる直感的な操作が可能です。3DモデルやグラフィカルUIの操作など、現場作業に適したインタラクションを提供します。- AI / MR作業支援AI技術と連携したMR作業支援機能により、作業効率向上を支援します。- LLM：対話型作業支援- RAG：社内マニュアルやナレッジを参照した回答生成- VLM：カメラ映像を理解した対象物認識[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9HRFhJ-TI3U ]

光学仕様

- 解像度：1920 × 1080 / 60fps- 視野角：34°- 輝度：1000 cd/m²

センサー

- RGBカメラ：1600 × 1200- IMU：6軸- アイトラッキング：対応

その他

提供スケジュール

- ハンドトラッキング：対応- 6DoFトラッキング：Hybrid SLAM- 重量：500g未満- 2026年6月：PoCユニット提供開始予定- 2027年1月：量産モデル販売開始予定デモ体験やPoC検証をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

※本製品は開発中のため、仕様および発売時期は変更される場合があります。

株式会社シルバーアイについて

株式会社シルバーアイは、BtoB分野においてスマートグラスおよびARデバイスの販売と、それらを活用したDXソリューションの提供を行っています。

産業、医療、教育、遠隔支援など幅広い分野において、AR技術の導入支援を行っています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社シルバーアイ

DX/IoTソリューション担当：福田・宮田

WEBお問合せフォームはこちらから :https://silver-i.lmsg.jp/form/40083/24Lb9Bt4