株式会社シルバーアイ、次世代インダストリアルARヘッドセット「J7M」の国内展開を発表
株式会社シルバーアイ
詳細を見る :
https://www.silver-i.co.jp/dx_iot/products/detail/?cd=000363
J7Mは、カメラ映像にAR情報を重ねるVideo Pass Through（VPT：ビデオパススルー） と、実際の視界にデジタル情報を重ねるOptical See Through（OST：光学シースルー）の両方式に対応しています。用途や作業環境に応じて最適なAR表示を実現します。
- Hybrid 6DoFトラッキング
マーカーベーストラッキングとSLAMトラッキングを組み合わせた Hybrid 6DoF を採用。
- - マーカートラッキング：約1mm精度（2m以内の作業空間）
- - SLAMトラッキング：10cm未満の精度で広域空間に対応
高精度な位置合わせと広域空間トラッキングを両立しています。
- ハンドジェスチャー操作
コントローラー不要で、手の動きによる直感的な操作が可能です。3DモデルやグラフィカルUIの操作など、現場作業に適したインタラクションを提供します。
- AI / MR作業支援
AI技術と連携したMR作業支援機能により、作業効率向上を支援します。
- LLM：対話型作業支援
- RAG：社内マニュアルやナレッジを参照した回答生成
- VLM：カメラ映像を理解した対象物認識
- 解像度：1920 × 1080 / 60fps
- 視野角：34°
- 輝度：1000 cd/m²
- RGBカメラ：1600 × 1200
- IMU：6軸
- アイトラッキング：対応
- ハンドトラッキング：対応
- 6DoFトラッキング：Hybrid SLAM
- 重量：500g未満
- 2027年1月：量産モデル販売開始予定
デモ体験やPoC検証をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
WEBお問合せフォームはこちらから :
https://silver-i.lmsg.jp/form/40083/24Lb9Bt4
株式会社シルバーアイ（本社：横浜市新横浜、代表取締役：高佐幸宏）は、台湾Jorjin Technologies Inc.（以下Jorjin社）が開発するインダストリアルARヘッドセット 「J7M」 の日本市場向け展開を開始することを発表しました。
J7Mは、産業用途向けに設計されたARヘッドセットで、Video Pass Through（VPT）とOptical See Through（OST）の両方式に対応し、作業環境や用途に応じた柔軟なAR表示を実現します。さらに、ハイブリッド6DoFトラッキング、ハンドジェスチャー操作、AI連携によるMR作業支援などの機能を備え、製造、保守点検、教育訓練など幅広い業務用途での活用が期待されています。加えて、すべての頭部形状に適応し、安全で快適な装着性を実現するヒューマンセントリックデザインを採用しています。
株式会社シルバーアイでは、国内代理店としてJ7Mの導入支援、PoC（概念実証）、アプリケーション開発支援などを提供し、日本企業のDX推進およびスマートファクトリー化を支援してまいります。
詳細を見る :
https://www.silver-i.co.jp/dx_iot/products/detail/?cd=000363
J7Mの主な特長- Video Pass Through（VPT）/ Optical See Through（OST）対応
J7Mは、カメラ映像にAR情報を重ねるVideo Pass Through（VPT：ビデオパススルー） と、実際の視界にデジタル情報を重ねるOptical See Through（OST：光学シースルー）の両方式に対応しています。用途や作業環境に応じて最適なAR表示を実現します。
- Hybrid 6DoFトラッキング
マーカーベーストラッキングとSLAMトラッキングを組み合わせた Hybrid 6DoF を採用。
- - マーカートラッキング：約1mm精度（2m以内の作業空間）
- - SLAMトラッキング：10cm未満の精度で広域空間に対応
高精度な位置合わせと広域空間トラッキングを両立しています。
- ハンドジェスチャー操作
コントローラー不要で、手の動きによる直感的な操作が可能です。3DモデルやグラフィカルUIの操作など、現場作業に適したインタラクションを提供します。
- AI / MR作業支援
AI技術と連携したMR作業支援機能により、作業効率向上を支援します。
- LLM：対話型作業支援
- RAG：社内マニュアルやナレッジを参照した回答生成
- VLM：カメラ映像を理解した対象物認識
主な仕様[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9HRFhJ-TI3U ]
光学仕様
- 解像度：1920 × 1080 / 60fps
- 視野角：34°
- 輝度：1000 cd/m²
センサー
- RGBカメラ：1600 × 1200
- IMU：6軸
- アイトラッキング：対応
その他
- ハンドトラッキング：対応
- 6DoFトラッキング：Hybrid SLAM
- 重量：500g未満
提供スケジュール- 2026年6月：PoCユニット提供開始予定
- 2027年1月：量産モデル販売開始予定
デモ体験やPoC検証をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
※本製品は開発中のため、仕様および発売時期は変更される場合があります。
株式会社シルバーアイについて
株式会社シルバーアイは、BtoB分野においてスマートグラスおよびARデバイスの販売と、それらを活用したDXソリューションの提供を行っています。
産業、医療、教育、遠隔支援など幅広い分野において、AR技術の導入支援を行っています。
本件に関するお問い合わせ
株式会社シルバーアイ
DX/IoTソリューション担当：福田・宮田
WEBお問合せフォームはこちらから :
https://silver-i.lmsg.jp/form/40083/24Lb9Bt4