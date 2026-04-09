シュナウザーだらけの夢の1日！レースも交流も撮影会も楽しめる“シュナまみれ”イベントをWHATAWONで開催【大阪・岸和田】

株式会社antiqua

シュナウザーだらけの夢の1日！レースも交流も撮影会も楽しめる“シュナまみれ”イベントをWHATAWONで開催！！

入場特典付き、事前予約1,500円。集合写真・待て選手権・うちの子自慢大会など、愛犬と一緒に楽しむ参加型コンテンツが大集合。

シュナウザーとオーナーが一緒に楽しめる、特別イベントを開催します。

交流タイムや集合写真、障害物レース、一眼レフ撮影会まで、1日を通して楽しめるイベントをご用意しました。

参加費は事前予約1,500円、当日予約2,000円。紹介制度適用時は1,000円でご参加いただけます。

シュナウザー好きのための、夢のような1日がスタート

WHATAWONでは、シュナウザーとそのオーナーに向けた特別イベントを2026年4月19日（日）に開催いたします。

会場では、オーナー同士の交流を楽しめる時間はもちろん、愛犬と一緒に参加できるコンテンツを多数実施。

「うちの子と一緒に思い出を作りたい」「シュナウザー好き同士でつながりたい」「愛犬が主役になれるイベントに参加したい」

そんな方にぴったりの1日です。

入場特典や集合写真など

ご来場いただいた方には、スカーフ＋シュナウザーワッペンの入場特典をご用意しています。

イベントならではの特別感を楽しみながら、会場に集まったシュナウザーたちとの時間をスタートしていただけます。

また、イベント内ではみんなで集合写真を撮影。

同じ犬種を愛するオーナー同士が集まり、愛犬と一緒に記念に残るひとときをお楽しみいただけます。

さらに、オーナー同士の交流タイムも実施。

情報交換や会話を楽しみながら、シュナウザー好きならではのつながりが生まれる場をお届けします。

愛犬と楽しめるイベントコンテンツ

メイン企画は「シュナ障害物レース」！待て選手権、うちの子自慢大会、一眼レフ撮影会も実施

愛犬が全力で駆け抜ける姿を、すぐそばで見守る――。

そんな特別な瞬間を、オーナーも一緒に楽しめる参加型レースを開催します。

スピードだけを競うのではなく、

走り方や仕草、その子らしい表情まで含めて楽しめる、思わず笑顔になる“楽しさ重視”のレース。

ゴールに向かって一生懸命走る姿に、会場中が自然と応援ムードに包まれます。

さらに「待て選手権」では、

愛犬の集中力と信頼関係が試されるドキドキの時間も。

動き出しそうで動かない、その一瞬の緊張感に、会場全体が息をのむ――。

成功した瞬間には、大きな拍手と歓声が広がります。

見ているだけでも楽しい、参加すればもっと楽しい。

愛犬との新しい思い出が生まれる1日です。

この機会にぜひ、愛犬と一緒に特別な体験を楽しみにお越しください。🐾

お申込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjrmNn6LuhzX18rsUjWygpFcecc2KUykKaO8CuuV3l3M1HDg/viewform

日時：4/19（日）12:00～

📍 場所：WHATAWON フロアディスコボール

📝 予約有無：事前予約制（当日参加もOK）

【参加費】

・事前予約：1,500円

・当日予約：2,000円

・紹介制度適用：1,000円（2匹同時申込時）

会場 WHATAWONについて

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/